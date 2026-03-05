Panamá

La tasa de desempleo en Panamá aumenta durante el último año

El más reciente informe de autoridades panameñas indica que la proporción de personas sin trabajo creció en el periodo analizado, pese a la incorporación de miles de ciudadanos a diversas actividades productivas y a la fuerza laboral en general

La tasa de desempleo en Panamá aumentó al 10,4% entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, según la Contraloría General. (Cortesía: Tu comunidad)

La tasa de desempleo en Panamá alcanzó 10,4% según informó este miércoles la Contraloría General, un incremento respecto al 9,5 % registrado hasta octubre de 2024. Esta cifra, divulgada en un comunicado oficial, refleja el nuevo escenario laboral en el país durante el periodo comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.

De acuerdo con la Contraloría General de la República de Panamá, en este lapso 27,547 personas lograron incorporarse al mercado de trabajo, lo que eleva el total de trabajadores a 1,968,748 y representa un crecimiento de 1,4 %. El órgano estatal señaló que 45,469 personas adicionales se sumaron a la fuerza laboral, lo que evidencia un aumento en la participación y confianza en la economía panameña.

La entidad oficial no incluyó en su último informe la cifra sobre la tasa de informalidad, que en octubre de 2024 se ubicaba en 49,3 %. Analistas locales habían anticipado que el desempleo superaría el 10 %, impulsado por el lento avance de sectores clave para la creación de empleo en Panamá y por situaciones como la crisis en el sector bananero de 2025. Durante ese año, 6,500 trabajadores perdieron sus empleos debido a una huelga sindical relacionada con la reforma del sistema de seguridad social.

El mercado laboral panameño sumó 27,547 nuevos trabajadores, con un crecimiento del 1,4% en la fuerza de trabajo. (Cortesía: La estrella de Panamá)

En declaraciones recogidas por la agencia EFE, la Contraloría General calificó la cifra de desempleo como un reto para la economía, aunque subrayó que el incremento en la población económicamente activa revela que más personas buscan oportunidades laborales, lo cual es interpretado como una señal de dinamismo. El organismo sostuvo que los datos reflejan una economía que transita una etapa de ajuste, con algunos sectores en expansión y generando nuevas oportunidades.

El trabajo informal y el emprendimiento en Panamá

La consolidación del dinamismo y el fortalecimiento de la formalización del empleo son desafíos inmediatos para transformar el crecimiento sectorial en puestos de trabajo sostenibles.

la persistencia de la informalidad a factores estructurales, como la escasez de habilidades blandas y técnicas requeridas por el mercado y la limitada generación de empleo en sectores clave. Aunque la economía muestra crecimiento.

La tasa de informalidad laboral afecta al 49% de los trabajadores en Panamá, complicando el acceso a beneficios sociales y a la Caja de Seguro Social. (Cortesía: Panamá América)

El emprendimiento ha surgido como una respuesta fundamental. Panamá registra una de las tasas de actividad emprendedora temprana más altas de América Latina. Emprendedores y microempresarios se han convertido en la base del empleo en pequeñas empresas de menos de diez trabajadores, buena parte de esta actividad permanece en la informalidad.

El reto radica en el acceso limitado a financiamiento, la falta de acompañamiento para la formalización y la necesidad de fortalecer las capacidades de gestión empresarial para transformar iniciativas de subsistencia en negocios sostenibles.

La informalidad laboral afecta a casi la mitad de la fuerza laboral en Panamá. El 49% de los trabajadores no cuenta con empleo formal, lo que repercute en los ingresos de la Caja de Seguro Social (CSS) y dificulta el acceso a beneficios sociales.

La mayoría de quienes trabajan en la informalidad pertenecen a sectores como servicios, comercio, construcción y manufactura. Los vendedores, operarios y artesanos conforman el grueso de este segmento, marcado por bajas remuneraciones y largas jornadas.

