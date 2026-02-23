Empresarios panameños piden apostar por el turismo como motor económico

El turismo generó $5,981.4 millones en ingresos entre enero y noviembre de 2025, reflejando un crecimiento de 9.3% interanual. EFE/Bienvenido Velasco

Una meta de 4 millones de visitantes anuales fue planteada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que considera que el desempeño reciente del turismo abre espacio para ampliar el flujo internacional, en medio de la expectativa de que 2025 haya superado los 3 millones de turistas tras los resultados acumulados hasta noviembre.

El gremio empresarial sostiene que el repunte del turismo ya comienza a reflejarse en la actividad económica cotidiana, con mayor movimiento en restaurantes, niveles de ocupación hotelera en recuperación, incremento del transporte y dinamismo en el comercio vinculado al visitante internacional.

Desde la Cámara se destaca que el turismo dejó de ser una promesa para convertirse en una actividad con impacto directo en empleo y consumo interno.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen concentró el 76% del ingreso de visitantes, consolidándose como principal puerta de entrada turística. EFE/Carlos Lemos

Dentro de los factores que explican el desempeño reciente, la Cámara resalta el rol del hub aéreo y, en particular, el programa Panamá Stopover, que ya supera los 200,000 pasajeros. El mecanismo ha permitido que viajeros en tránsito opten por permanecer en el país, generando gasto turístico adicional y ampliando la exposición internacional del destino.

El organismo empresarial advierte que el crecimiento no debe interpretarse como una tendencia automática, sino como el resultado de políticas y coordinación sectorial. En ese sentido, plantea la necesidad de planificación sostenida, inversión pública y privada, así como fortalecimiento de la formación técnica certificada para elevar la calidad del servicio y mantener la competitividad frente a otros destinos de la región.

La Cámara también identifica el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE) como un segmento estratégico. Expocomer, con más de cuatro décadas de trayectoria, es señalada como uno de los principales instrumentos de atracción de compradores internacionales y generación de encuentros de negocios, mientras que Expo Turismo Internacional funciona como vitrina del producto turístico panameño ante mercados especializados.

Colombia se mantuvo como el principal mercado sudamericano emisor de turistas hacia Panamá con más de 308 mil visitantes. Archivo-El Siglo

En su evaluación del posicionamiento del país, el gremio subraya que Panamá cuenta con una oferta diversificada que combina biodiversidad, cultura, turismo de negocios, gastronomía, playas y montaña, a lo que se suma el seguro al turista como elemento que refuerza la percepción de seguridad y confianza en el destino.

Las cifras oficiales reflejan que Panamá recibió 2,659,122 visitantes entre enero y noviembre de 2025, lo que representó un incremento de 7.6% interanual, mientras que los ingresos turísticos alcanzaron $5,981.4 millones, equivalentes a un crecimiento de 9.3%, consolidando la recuperación del sector y su peso dentro de la economía nacional.

En la composición de visitantes, el 79% correspondió a turistas que pernoctaron, el 10% a pasajeros de cruceros y el 11% a excursionistas, lo que evidencia que la mayor parte del crecimiento se concentra en el segmento que genera estadías y mayor gasto promedio por visitante.

El principal punto de entrada continuó siendo el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que concentró 2,020,691 visitantes, equivalentes al 76% del total, con un aumento de 9.1%, seguido por los puertos de cruceros con 270,998 pasajeros (+11.2%), la frontera de Paso Canoas con 90,454 visitantes (+2.2%) y otros puntos de ingreso con 276,979 visitantes, que registraron una leve disminución.

El turismo de reuniones y exposiciones se consolida con eventos como Expocomer, que acumula más de 40 años atrayendo compradores internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis por regiones muestra que América del Sur lideró el flujo internacional con 36.5% de participación, seguida de América del Norte con 27.9%, Europa con 13.8%, América Central con 11.6%, Antillas con 5.1% y Asia con 4.7%, reflejando una diversificación de mercados emisores.

En América del Norte, el crecimiento fue de 10%, con Estados Unidos como principal mercado con 437,193 visitantes, seguido de México con 80,002 y Canadá con 46,340, consolidando la relevancia del mercado estadounidense en la demanda turística hacia Panamá.

Europa registró un aumento de 7.2%, con España como principal emisor con 70,883 visitantes, seguida de Francia, Italia, Alemania, Holanda y Reino Unido, mercados que mantienen una presencia constante dentro del turismo de larga distancia.

En términos de comportamiento del visitante, el tiempo promedio de estadía se situó en 8 días, con un gasto promedio por viaje de $2,249 y un gasto diario cercano a $281, mientras que la ocupación hotelera estimada alcanzó 57.9%, indicadores que reflejan la dinámica del turismo en el periodo analizado.

El gasto promedio del visitante se ubicó en $2,249 por estadía y cerca de $281 diarios, con una permanencia promedio de ocho días. (Foto AP/Matías Delacroix)

La Cámara también plantea la necesidad de innovar en políticas de estímulo al gasto turístico, señalando que destinos competidores aplican incentivos fiscales para impulsar el consumo del visitante.

Entre las medidas en evaluación se menciona la posible exención del ITBMS en compras turísticas durante temporadas específicas, con el objetivo de fortalecer el turismo de compras.

En paralelo, el gremio enfatiza que el crecimiento futuro no debe medirse únicamente en volumen de visitantes, sino en variables como permanencia, gasto promedio y calidad de la experiencia, elementos que inciden directamente en el impacto económico del sector.

Finalmente, la Cámara sostiene que el desempeño reciente demuestra la capacidad del país para escalar el turismo cuando existe continuidad en la estrategia sectorial, por lo que plantea mantener el enfoque en promoción, conectividad aérea, fortalecimiento del producto turístico y coordinación institucional como ejes del desarrollo del sector.