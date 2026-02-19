Panamá

Carnaval 2026 en Panamá cerró con menos fallecidos y miles de infracciones de tránsito

La Fuerza Pública desplegó más de 30 mil unidades para reforzar vigilancia, atención de emergencias y control de tránsito en todo el país.

Guardar
El balance del Carnaval 2026
El balance del Carnaval 2026 reportó una reducción de 80% en muertes por accidentes de tránsito, con una sola víctima fatal registrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá registró una disminución significativa en las muertes por accidentes de tránsito durante los Carnavales 2026, un indicador que las autoridades destacan como uno de los principales resultados del despliegue de seguridad nacional.

El balance oficial reporta que las víctimas fatales se redujeron en 80%, al pasar de cinco fallecidos en 2025 a una sola pérdida humana este año, mientras que el total de víctimas bajó 37.5%, de 16 a 10 casos.

El resultado se produjo en un contexto de alta movilidad, con más de 149 mil vehículos desplazándose hacia el interior del país, según los aforos vehiculares monitoreados por la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

El volumen representó un reto logístico y operativo para los estamentos de seguridad, que implementaron estrategias como la inversión de carriles en puntos críticos para agilizar el retorno hacia la capital.

En materia de incidentes viales, las autoridades informaron que durante el periodo de carnaval se atendieron 423 accidentes de tránsito, 12 menos que en 2025, mientras que se reportaron 145 lesionados, una disminución de 17 casos respecto al año anterior. La única víctima fatal registrada correspondió a un atropello ocurrido en la carretera Boyd-Roosevelt, en las inmediaciones del centro comercial Los Andes.

El ministro Frank Alexis Abrego
El ministro Frank Alexis Abrego destacó que la planificación anticipada y la coordinación interinstitucional permitieron una operación preventiva con presencia en todo el país durante el Carnaval 2026. Cortesía

El operativo de seguridad incluyó el despliegue de más de 30 mil unidades de la Fuerza Pública y servicios de emergencia, en una estrategia coordinada que abarcó carreteras, playas, centros de carnaval y rutas marítimas.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego, destacó que la operación fue nacional y permanente, con presencia preventiva incluso fuera de las zonas de celebración.

No obstante, el balance también dejó señales de alerta. . Las autoridades reportaron un aumento en los casos de conductores sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol, con 466 personas sancionadas, frente a 296 en 2025, lo que representa un incremento superior a 170 casos. Este comportamiento mantiene la preocupación de los organismos de seguridad, que insisten en reforzar la conciencia ciudadana y los controles de tránsito.

En cuanto a sanciones, el informe oficial detalla que se impusieron más de 8 mil boletas por violaciones al reglamento de tránsito, encabezadas por el exceso de velocidad.

El operativo incluyó la movilización
El operativo incluyó la movilización de 73,981 pasajeros por vía marítima y la verificación de 7,102 naves durante el Carnaval. AP

Las autoridades subrayan que el alto número de infracciones evidencia que, pese a la reducción de víctimas, persisten conductas de riesgo que pueden comprometer la seguridad vial.

El reporte confirmó la aprehensión de 1,534 personas durante el operativo, de las cuales 477 fueron tramitadas dentro de las áreas del carnaval.

Entre estas últimas, 96 mantenían oficios de captura, incluyendo dos casos por homicidio, según el balance oficial divulgado por las autoridades.

En cuanto al desglose de fallecimientos, el informe detalla una muerte por accidente de tránsito, lo que representa una reducción de 80% frente al año anterior.

También se reportaron cinco homicidios (una baja de 16%) y cuatro muertes por inmersión (una disminución de 20%), cifras que forman parte del balance general de seguridad durante el Carnaval 2026.

El balance general del Operativo Carnaval Seguro 2026 refleja además la dimensión del despliegue preventivo.

La Autoridad Marítima de Panamá informó que, en el marco del Operativo Guardianes Fase II, se movilizaron 73,981 pasajeros por vía marítima y se verificaron 7,102 naves, con ocho incidentes reportados y ninguna sanción impuesta, resultados que destacan el cumplimiento de las normas de navegación durante las festividades.

Las autoridades impusieron más de
Las autoridades impusieron más de 8 mil boletas por infracciones, encabezadas por el exceso de velocidad y estado de embriaguez. (Freepik)

En términos de movilidad de retorno, las autoridades indicaron que más de 125 mil vehículos ya habían regresado a la capital al cierre del operativo, mientras que cerca de 20 mil permanecían en tránsito, lo que motivó la continuidad de los controles viales y la inversión de carriles en tramos estratégicos de la carretera Interamericana.

El ministro Abrego, en representación del presidente José Raúl Mulino, agradeció la labor de los estamentos de seguridad y destacó que la planificación anticipada permitió alcanzar resultados medibles. Según el funcionario, el Estado actuó de forma articulada y preventiva, con coordinación interinstitucional para atender emergencias, controlar el tránsito y garantizar celebraciones seguras en todo el territorio nacional.

A pesar de la mejora en indicadores de mortalidad, las autoridades reiteraron que cada pérdida humana representa un llamado a reforzar las medidas de prevención. El titular de Seguridad Pública subrayó que el objetivo no es celebrar cifras, sino mantener el compromiso permanente con la seguridad en carreteras y comunidades, especialmente en periodos de alta movilidad.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeCarnaval 2026AccidentesFallecidosOperativos

Últimas Noticias

Diputada propone bajar edad punible en Honduras: adolescentes podrían ser juzgados desde los 16 años

El proyecto plantea que los adolescentes sean responsables penalmente en casos de crímenes violentos y propone un registro nacional para agresores sexuales, lo que abre un debate sobre los derechos de la juventud en Honduras.

Diputada propone bajar edad punible

La Fiscalía de El Salvador arresta a cuatro italianos por fraude con maquinaria industrial

Un grupo de extranjeros fue aprehendido tras ser vinculado con una red internacional que comercializaba maquinaria falsificada usando plataformas digitales y suplantación de identidad, según las indagaciones preliminares de las autoridades salvadoreñas

La Fiscalía de El Salvador

Esta semana inicia en Panamá el operativo para trasladar docentes a zonas apartadas antes del inicio de clases

La movilización anticipada se desarrolla en medio de expectativas por el nuevo ciclo lectivo, tras la huelga docente de 2025 y el aumento de matrícula en escuelas públicas.

Esta semana inicia en Panamá

Comuna de Costa Rica desmiente permiso para actividad de Therians en parque público

Un evento inexistente desató comentarios y dudas en Santa Ana. Voceros de la municipalidad detectaron la desinformación y salieron al cruce. El impacto de los mensajes virales sigue generando debate

Comuna de Costa Rica desmiente

AmCham Guatemala exige estándares éticos y técnicos en proceso de elección de magistrados del TSE

El ente privado demanda vigilancia continua sobre el proceso parlamentario, exigiendo estándares internacionales de gobernanza y promoviendo transparencia en los procedimientos de selección de nuevas autoridades electorales

AmCham Guatemala exige estándares éticos

TECNO

En qué momento es útil

En qué momento es útil conectar el televisor al router por cable Ethernet

Cómo limpiar el refrigerador y evitar el mal olor en su interior

Netflix eliminó el soporte para algunos dispositivos: cómo saber si el tuyo está en la lista

Steve Jobs antes de Apple: cómo vivía con apenas 5 centavos y por qué dejó la universidad

Códigos de Free Fire para hoy jueves 19 de febrero de 2026 y cómo canjearlos

ENTRETENIMIENTO

La nota que Anne Burrell

La nota que Anne Burrell dejó antes de morir: detalles revelados por la policía de Nueva York

El film de Netflix “La gran exclusiva” vuelve a escena: detienen al príncipe Andrés en medio del escándalo Epstein

Delfina Chaves se pone la corona: la segunda temporada de Máxima llega a HBO Max con más desafíos y emociones

Franco Colapinto toma el volante: así será la octava temporada de Formula 1: Drive to Survive en Netflix

El director de la película cancelada de ‘Star Wars’ muestra su enfado tras años de trabajo: “Nadie la verá nunca, es una locura”

MUNDO

Tensión en la ONU: el

Tensión en la ONU: el canciller de Israel respondió críticas del Reino Unido con una referencia a la soberanía de las Islas Malvinas

Cómo Rusia priva a los ucranianos de calefacción, electricidad y de sus rescatistas: “No abandonaré mi trabajo”

La inteligencia artificial redefine el equipamiento militar en Europa y Estados Unidos

El régimen de Irán condenó a una pareja de turistas británicos a 10 años de cárcel: los acusa de espionaje

En medio de la tensión con EEUU, Irán y Rusia realizaron maniobras militares conjuntas en el golfo de Omán