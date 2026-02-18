Carnaval en Panamá deja tres fallecidos por inmersión y más de 17 mil atenciones médicas

Durante el operativo se realizaron nueve rescates acuáticos en playas de Panamá Oeste y Chiriquí. Cortesía

Tres personas fallecieron por inmersión durante las festividades del Carnaval 2026, según el balance oficial del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Las víctimas fueron un menor de 8 años en el sector Charco Aguas Blancas, en Penonomé (Coclé); un adulto de 45 años en el balneario Charco Las Lajas, en Gualaca (Chiriquí); y un menor de 5 años en el sector Toma de Agua, en Santiago (Veraguas).

Los decesos se registraron en el marco del operativo Guardianes 2026 – Fase II, desplegado a nivel nacional durante los cuatro días de Carnaval.

Sinaproc informó además que se realizaron nueve rescates acuáticos en distintos puntos del país, todos con resultado positivo para las personas involucradas.

Los rescates se distribuyeron de la siguiente manera: tres en Playa Canadian, en Panamá Oeste; tres en Playa Estero Rico, en Chiriquí; y tres en Playa Los Olivos, también en Chiriquí, estos últimos atendidos por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). En cada uno de los casos, las personas fueron puestas a salvo por los equipos de respuesta.

Las autoridades inspeccionaron 5,757 puestos de venta y verificaron 10,469 manipuladores de alimentos. Cortesía Minsa

Durante el operativo, Sinaproc mantuvo cobertura en 50 puntos a nivel nacional, donde se contabilizaron 33,565 personas entre visitantes, usuarios y bañistas.

El mayor flujo se registró el domingo 15 de febrero con 10,567 personas, seguido del lunes 16 con 9,990, el sábado 14 con 6,868 y el martes 17 con 6,140.

En cuanto a los tradicionales culecos, el informe detalla que 126,843 personas asistieron a 10 puntos de cobertura nacional. El martes 17 fue el día de mayor concentración con 58,853 asistentes, seguido del domingo 15 con 26,490, el sábado 14 con 25,900 y el lunes 16 con 15,600.

Además de los rescates, las unidades de emergencia brindaron 20 atenciones en playas, 10 atenciones en culecos y atendieron tres incidentes en senderos en la provincia de Chiriquí. Estas intervenciones formaron parte del despliegue preventivo coordinado con los estamentos de seguridad.

El Ministerio de Salud atendió 17,074 personas en hospitales y centros de la red primaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento hacia el interior del país también marcó la jornada. Más de 148,000 vehículos se trasladaron hacia distintas provincias durante las festividades de Carnaval, generando un alto flujo vehicular en las principales vías nacionales.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó que al concluir las festividades se brindaron 17,074 atenciones médicas en hospitales y en la red primaria, principalmente por casos de urgencias.

Entre los registros destacan 1,389 atenciones por trauma, 49 por quemaduras, 102 por intoxicaciones alimentarias y 84 por accidentes vehiculares.

Durante el mismo periodo se registraron ocho defunciones, según el balance sanitario oficial. El Minsa detalló además que se realizaron 472 traslados por emergencias médicas, de los cuales 455 fueron vía terrestre, 10 vía acuática y 7 vía aérea.

Más de 148,000 vehículos se trasladaron hacia el interior del país durante las festividades. Cortesía

En materia de vigilancia sanitaria, el Departamento de Saneamiento Ambiental y la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DINACAVV) inspeccionaron 5,757 puestos entre fijos y ambulantes.

Asimismo, se verificaron 10,469 manipuladores de alimentos, de los cuales 9,520 portaban carné vigente y 949 no contaban con la documentación correspondiente.

El informe sanitario también señala que 5,230 puestos cumplían con la normativa sanitaria, mientras que 352 no cumplían con los requisitos establecidos.

Las autoridades procedieron con la destrucción y decomiso de 303 productos, impusieron 53 multas y emitieron 92 citaciones a distintos locales.

En cuanto al abastecimiento de agua, el Minsa inspeccionó 1,417 carros cisterna, de los cuales 1,404 cumplieron con la normativa sanitaria y 13 fueron rechazados.