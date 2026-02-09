Panamá

Canal de Panamá entra en fase clave para negociar compensaciones por embalse en río Indio

La iniciativa, valorada en más de $1,500 millones, impactará a cientos de hogares y es considerada clave para la sostenibilidad hídrica del país.

Guardar
Se calcula que unas 500
Se calcula que unas 500 familias, equivalentes a unas 2,500 personas, deberán ser reubicadas gradualmente por la construcción del nuevo reservorio de agua en río Indio. Cortesía

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) entrará en una fase crítica de su plan para construir un nuevo reservorio de agua en río Indio, al iniciar el proceso de negociación y firma de acuerdos de compensación con las comunidades que deberán ser trasladadas por la ejecución del proyecto.

Tras concluir el séptimo ciclo de reuniones comunitarias, la institución se prepara para formalizar los compromisos sociales y económicos que permitirán avanzar en una de las obras hídricas más importantes de las próximas décadas.

La subadministradora del Canal, Ilia Espino de Marotta, informó que ya concluyeron las reuniones requeridas dentro del Plan de Reasentamiento, un requisito indispensable antes de pasar a la etapa contractual.

Ya concluimos todas las reuniones del ciclo siete, que es lo que exige el plan de reasentamiento. A partir del 27 de febrero al 11 de marzo vamos a regresar a todas esas comunidades para firmar los acuerdos de cómo va a ser la compensación”, explicó durante una reciente intervención pública.

Espino de Marotta destacó que el proceso ha permitido fortalecer el diálogo comunitario y aumentar la participación comunitaria. “Hemos visto cómo la participación se ha incrementado entre la reunión número uno y la siete, del ciclo uno al ciclo siete, y eso es positivo”, indicó.

La inversión total del proyecto
La inversión total del proyecto se estima entre $1,500 millones y $1,600 millones, con alrededor de $400 millones destinados al componente socioambiental y de reasentamiento. AP

Añadió que, tras la firma colectiva, se abrirá una etapa de negociación individual con cada familia, bajo un marco que busca ser equitativo para todos.

El proyecto del embalse en río Indio forma parte del Programa de Proyectos Hídricos del Canal, diseñado para garantizar el abastecimiento de agua a largo plazo tanto para la población como para las operaciones marítimas.

Estudios técnicos concluyeron que los recursos actuales de los lagos Gatún y Alhajuela no serán suficientes para cubrir las necesidades futuras, especialmente tras la sequía de 2023 y 2024 provocada por el fenómeno de El Niño, lo que llevó a acelerar este proyecto estructural.

El llamado Proyecto del Lago de Río Indio busca convertirse en una solución permanente frente a la escasez hídrica. Aunque su superficie será diez veces menor que la del lago Gatún, tendrá una capacidad de almacenamiento similar, lo que permitiría garantizar agua para el consumo humano y las operaciones del Canal durante las próximas décadas.

El proyecto del embalse abarcará
El proyecto del embalse abarcará unas 4,600 hectáreas, equivalentes al 8% de la cuenca, y se ejecutará en un plazo estimado de seis años. AP

La obra abarcará aproximadamente 4,600 hectáreas, equivalentes al 8% de la cuenca, y se ejecutará en un plazo estimado de seis años. El diseño prioriza la eficiencia en almacenamiento, con el objetivo de maximizar el volumen disponible sin generar un impacto excesivo sobre el entorno natural.

La inversión total del proyecto se estima entre $1,500 millones y $1,600 millones, de los cuales alrededor de $400 millones estarán destinados al componente socioambiental y de reasentamiento, considerado uno de los más sensibles por su impacto directo sobre las comunidades.

En materia laboral, la construcción de la presa, el vertedero y el túnel de conexión hacia el lago Gatún generará cerca de 2,700 empleos directos durante un período aproximado de cuatro años, además de miles de empleos indirectos asociados a servicios, logística y obras complementarias.

Se calcula que unas 500 familias, equivalentes a unas 2,500 personas, deberán ser reubicadas como parte del proyecto. El proceso será gradual y se extenderá por tres o cuatro años, priorizando a quienes residen en las áreas directamente impactadas por la construcción de la presa.

Como parte de las acciones
Como parte de las acciones previas al proyecto en río Indio, la Autoridad del Canal de Panamá ha avanzado en procesos de titulación de tierras para brindar mayor seguridad jurídica a las familias de la cuenca antes del reasentamiento. Cortesía

Río Indio es una cuenca ubicada entre Panamá Oeste, Coclé y Colón que, por su geografía, ha sido estudiada durante décadas como alternativa para ampliar la capacidad hídrica. Su valle profundo permite desarrollar un lago con un volumen similar al de Gatún, pese a ocupar una superficie considerablemente menor.

Como parte del componente social, la ACP impulsa programas de reforestación, apoyo productivo, mejora de acueductos rurales, paneles solares, educación e internet escolar en las comunidades de la cuenca, con el objetivo de fortalecer las condiciones de vida durante el proceso de transición.

En paralelo, el Canal mantiene un programa de regularización de tierras, mediante el cual se han titulado más de 23,000 predios en la cuenca desde que la vía interoceánica pasó a manos panameñas. Esta política busca brindar seguridad jurídica a los residentes antes del proceso de reasentamiento.

Como parte de este esfuerzo, el Canal y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) abrieron una oficina en Capira, Panamá Oeste, para atender trámites relacionados con planos, expedientes y certificaciones vinculadas a la titulación en río Indio.

Algunos moradores de la cuenca
Algunos moradores de la cuenca de río Indio han manifestado su rechazo al proyecto y se oponen a ser reubicados, al advertir impactos sobre su forma de vida y el arraigo en sus comunidades. REUTERS/Enea Lebrun

Adicionalmente, la institución instaló un Sistema de Alerta Temprana en la cuenca, destinado a monitorear eventos climáticos extremos, prevenir inundaciones y fortalecer la capacidad de respuesta comunitaria frente a sequías y lluvias intensas.

No obstante, el proyecto ha enfrentado resistencias sociales. Algunos moradores y organizaciones ambientales han expresado su rechazo, señalando preocupaciones por posibles desplazamientos, afectaciones ecológicas y cambios en su forma de vida tradicional.

Estos grupos han solicitado mayores garantías sobre las compensaciones, la ubicación de los nuevos asentamientos y la preservación de sus actividades productivas, especialmente en zonas agrícolas.

De acuerdo con la ACP, río Indio se presenta como la opción más viable para garantizar el abastecimiento de agua a más del 50% de la población y respaldar las actividades productivas del país, incluida la operación del Canal, durante los próximos 50 años.

Con el inicio de la etapa de negociación y firma de acuerdos, el proyecto entra ahora en un momento decisivo, del cual dependerá el avance de los estudios finales, las evaluaciones ambientales y el eventual inicio de obras.

La institución ha reiterado que no iniciará trabajos sin cerrar previamente los compromisos sociales, en un intento por equilibrar infraestructura estratégica, sostenibilidad ambiental y respeto a los derechos comunitarios.

Temas Relacionados

Canal de PanamáPanamáRío IndioAguaACPEmbalse

Últimas Noticias

El 55.7% de los salvadoreños respalda la reelección indefinida, según encuesta

El resultado de la más reciente encuesta desarrollada por uno de los principales medios locales revela un respaldo mayoritario a la posibilidad de que el mandatario pueda ser elegido de manera consecutiva, lo que modifica la percepción pública sobre las restricciones al ejercicio del poder ejecutivo

El 55.7% de los salvadoreños

Panamá vuelve a los mercados internacionales para recomprar deuda y reducir intereses

La última colocación internacional del Estado panameño se realizó al final del gobierno de Laurentino Cortizo y se concretó con tasas superiores al 7%.

Panamá vuelve a los mercados

La policía hondureña incauta 18,000 dólares y detiene a conductor guatemalteco en frontera con El Salvador

El hallazgo se produjo durante una inspección en el paso de El Poy, donde agentes fronterizos localizaron el dinero oculto en un camión e identificaron irregularidades en la justificación de los fondos transportados

La policía hondureña incauta 18,000

Costa Rica registra su incendio forestal número 19 del año en medio de una temporada marcada por el aumento de emergencias por fuego

Los frentes fríos y el aumento de los vientos han provocado que incendios pequeños se salgan de control en varias regiones del país

Costa Rica registra su incendio

El gobierno dominicano inicia reforma digital apoyada por organismos internacionales

La ejecución de proyectos piloto, junto con el asesoramiento de expertos extranjeros, permitirá a organismos públicos y privados fortalecer procesos regulatorios y adoptar nuevas tecnologías para mejorar la prestación de servicios a la población

El gobierno dominicano inicia reforma

TECNO

La caída bursátil de Microsoft

La caída bursátil de Microsoft refleja dudas sobre su estrategia de inteligencia artificial

Qué es evermatch y por qué está en la mira al prometer amor y dar inseguridad

Cómo Moltbook expuso mitos y riesgos de la inteligencia artificial

Cómo darles una segunda vida a los celulares, iPods y otros dispositivos viejos que tienes en casa

Los favoritos de enero en PlayStation: FC 26, GTA V y Minecraft dominan en PS5

ENTRETENIMIENTO

“Dejamos el final ambiguo a

“Dejamos el final ambiguo a propósito”, confesaron los hermanos Duffer tras las polémicas por el desenlace de Stranger Things

Stellan Skarsgård se sincera tras décadas en la pantalla grande: “Actuar es el trabajo más aterrador del mundo”

Celebridades reaccionan al show de Bad Bunny que celebró a la comunidad latina en el Super Bowl

Kurt Russell reveló cuál es su película favorita de todos los tiempos: “Las palabras que se pronunciaron no han sido igualadas por ninguna otra”

Ben Affleck y Matt Damon comparten el secreto de una amistad a prueba de Hollywood

MUNDO

Estados Unidos calificó de “injusta

Estados Unidos calificó de “injusta y trágica” la condena a Jimmy Lai y acusó a China de violar compromisos internacionales

Armenia y Estados Unidos firmaron acuerdo histórico de cooperación nuclear

Rebeldes vinculados al Estado Islámico asesinaron a 20 civiles en el este de Congo

La primera ministra de Japón confirmó la suspensión del impuesto a los alimentos tras la histórica victoria electoral

La NASA pospuso hasta el jueves el lanzamiento de la Crew-12 hacia la Estación Espacial Internacional