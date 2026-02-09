Canal de Panamá entra en fase clave para negociar compensaciones por embalse en río Indio

Se calcula que unas 500 familias, equivalentes a unas 2,500 personas, deberán ser reubicadas gradualmente por la construcción del nuevo reservorio de agua en río Indio. Cortesía

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) entrará en una fase crítica de su plan para construir un nuevo reservorio de agua en río Indio, al iniciar el proceso de negociación y firma de acuerdos de compensación con las comunidades que deberán ser trasladadas por la ejecución del proyecto.

Tras concluir el séptimo ciclo de reuniones comunitarias, la institución se prepara para formalizar los compromisos sociales y económicos que permitirán avanzar en una de las obras hídricas más importantes de las próximas décadas.

La subadministradora del Canal, Ilia Espino de Marotta, informó que ya concluyeron las reuniones requeridas dentro del Plan de Reasentamiento, un requisito indispensable antes de pasar a la etapa contractual.

“Ya concluimos todas las reuniones del ciclo siete, que es lo que exige el plan de reasentamiento. A partir del 27 de febrero al 11 de marzo vamos a regresar a todas esas comunidades para firmar los acuerdos de cómo va a ser la compensación”, explicó durante una reciente intervención pública.

Espino de Marotta destacó que el proceso ha permitido fortalecer el diálogo comunitario y aumentar la participación comunitaria. “Hemos visto cómo la participación se ha incrementado entre la reunión número uno y la siete, del ciclo uno al ciclo siete, y eso es positivo”, indicó.

La inversión total del proyecto se estima entre $1,500 millones y $1,600 millones, con alrededor de $400 millones destinados al componente socioambiental y de reasentamiento. AP

Añadió que, tras la firma colectiva, se abrirá una etapa de negociación individual con cada familia, bajo un marco que busca ser equitativo para todos.

El proyecto del embalse en río Indio forma parte del Programa de Proyectos Hídricos del Canal, diseñado para garantizar el abastecimiento de agua a largo plazo tanto para la población como para las operaciones marítimas.

Estudios técnicos concluyeron que los recursos actuales de los lagos Gatún y Alhajuela no serán suficientes para cubrir las necesidades futuras, especialmente tras la sequía de 2023 y 2024 provocada por el fenómeno de El Niño, lo que llevó a acelerar este proyecto estructural.

El llamado Proyecto del Lago de Río Indio busca convertirse en una solución permanente frente a la escasez hídrica. Aunque su superficie será diez veces menor que la del lago Gatún, tendrá una capacidad de almacenamiento similar, lo que permitiría garantizar agua para el consumo humano y las operaciones del Canal durante las próximas décadas.

El proyecto del embalse abarcará unas 4,600 hectáreas, equivalentes al 8% de la cuenca, y se ejecutará en un plazo estimado de seis años. AP

La obra abarcará aproximadamente 4,600 hectáreas, equivalentes al 8% de la cuenca, y se ejecutará en un plazo estimado de seis años. El diseño prioriza la eficiencia en almacenamiento, con el objetivo de maximizar el volumen disponible sin generar un impacto excesivo sobre el entorno natural.

La inversión total del proyecto se estima entre $1,500 millones y $1,600 millones, de los cuales alrededor de $400 millones estarán destinados al componente socioambiental y de reasentamiento, considerado uno de los más sensibles por su impacto directo sobre las comunidades.

En materia laboral, la construcción de la presa, el vertedero y el túnel de conexión hacia el lago Gatún generará cerca de 2,700 empleos directos durante un período aproximado de cuatro años, además de miles de empleos indirectos asociados a servicios, logística y obras complementarias.

Se calcula que unas 500 familias, equivalentes a unas 2,500 personas, deberán ser reubicadas como parte del proyecto. El proceso será gradual y se extenderá por tres o cuatro años, priorizando a quienes residen en las áreas directamente impactadas por la construcción de la presa.

Como parte de las acciones previas al proyecto en río Indio, la Autoridad del Canal de Panamá ha avanzado en procesos de titulación de tierras para brindar mayor seguridad jurídica a las familias de la cuenca antes del reasentamiento. Cortesía

Río Indio es una cuenca ubicada entre Panamá Oeste, Coclé y Colón que, por su geografía, ha sido estudiada durante décadas como alternativa para ampliar la capacidad hídrica. Su valle profundo permite desarrollar un lago con un volumen similar al de Gatún, pese a ocupar una superficie considerablemente menor.

Como parte del componente social, la ACP impulsa programas de reforestación, apoyo productivo, mejora de acueductos rurales, paneles solares, educación e internet escolar en las comunidades de la cuenca, con el objetivo de fortalecer las condiciones de vida durante el proceso de transición.

En paralelo, el Canal mantiene un programa de regularización de tierras, mediante el cual se han titulado más de 23,000 predios en la cuenca desde que la vía interoceánica pasó a manos panameñas. Esta política busca brindar seguridad jurídica a los residentes antes del proceso de reasentamiento.

Como parte de este esfuerzo, el Canal y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) abrieron una oficina en Capira, Panamá Oeste, para atender trámites relacionados con planos, expedientes y certificaciones vinculadas a la titulación en río Indio.

Algunos moradores de la cuenca de río Indio han manifestado su rechazo al proyecto y se oponen a ser reubicados, al advertir impactos sobre su forma de vida y el arraigo en sus comunidades. REUTERS/Enea Lebrun

Adicionalmente, la institución instaló un Sistema de Alerta Temprana en la cuenca, destinado a monitorear eventos climáticos extremos, prevenir inundaciones y fortalecer la capacidad de respuesta comunitaria frente a sequías y lluvias intensas.

No obstante, el proyecto ha enfrentado resistencias sociales. Algunos moradores y organizaciones ambientales han expresado su rechazo, señalando preocupaciones por posibles desplazamientos, afectaciones ecológicas y cambios en su forma de vida tradicional.

Estos grupos han solicitado mayores garantías sobre las compensaciones, la ubicación de los nuevos asentamientos y la preservación de sus actividades productivas, especialmente en zonas agrícolas.

De acuerdo con la ACP, río Indio se presenta como la opción más viable para garantizar el abastecimiento de agua a más del 50% de la población y respaldar las actividades productivas del país, incluida la operación del Canal, durante los próximos 50 años.

Con el inicio de la etapa de negociación y firma de acuerdos, el proyecto entra ahora en un momento decisivo, del cual dependerá el avance de los estudios finales, las evaluaciones ambientales y el eventual inicio de obras.

La institución ha reiterado que no iniciará trabajos sin cerrar previamente los compromisos sociales, en un intento por equilibrar infraestructura estratégica, sostenibilidad ambiental y respeto a los derechos comunitarios.