La aerolínea panameña Copa Airlines logra el mayor índice de puntualidad de Latinoamérica en 2025

Por undécima vez consecutiva, Copa Airlines fue reconocida como la aerolínea más puntual de Latinoamérica tras registrar un índice de puntualidad del 90.75 % durante 2025, una cifra que, de acuerdo con el informe On-Time Performance 2025 elaborado por la firma global de análisis aeronáutico Cirium, no solo lidera en la región, sino que también posiciona a la compañía panameña como la segunda más puntual del mundo.

El presidente ejecutivo de la aerolínea, Pedro Heilbron, subrayó en diálogo con EFE la trascendencia de este logro: “Ser reconocidos por Cirium como la aerolínea más puntual de Latinoamérica por undécima ocasión es un logro que nos llena de orgullo, no solo por lo que representa en términos de la excelencia operativa, sino por el valor que tiene la puntualidad y el cumplimiento para nuestros pasajeros. Este logro refleja el compromiso de nuestros 9,000 colaboradores con una operación a tiempo, segura y confiable”.

Durante la ceremonia de entrega, realizada en el Centro de Mantenimiento de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, se destacó el papel de los equipos humanos como núcleo operativo de la puntualidad, y fue desvelado un Boeing 737 con un logotipo conmemorativo del reconocimiento.

Cirium resaltó que la compañía no solo lideró en puntualidad, sino que alcanzó un 99.80 % de cumplimiento de itinerarios, cifra que la posicionó con la menor tasa de cancelaciones del continente americano y entre las más sobresalientes a escala global en este indicador.

Pasajeros hacen fila en un mostrador de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. REUTERS/Enea Lebrun

El ranking de Cirium se sustenta en datos procedentes de más de 2,000 fuentes internacionales, incluyendo aerolíneas, aeropuertos, sistemas de distribución y organismos de aviación civil. Evalúa el desempeño de las principales aerolíneas por cantidad de asientos, vuelos y disponibilidad por kilómetro, clasificando su rendimiento tanto en la categoría global como regional.

Heilbron reconoció el esfuerzo de los equipos y lo atribuyó a la capacidad de adaptación y apoyo interno: “El equipo humano de Copa Airlines son la salsa secreta de la empresa y son los héroes de la puntualidad. Si un vuelo necesita que un grupo de personas apoye a otro, ellos los apoyan.

Si necesitan cambiar sus planes ese día para que un vuelo salga a tiempo, cambian sus planes. Nuestros colaboradores entienden el valor de la puntualidad para nuestros pasajeros”, afirmó a EFE.

Durante 2025, Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings y miembro de la red global Star Alliance, extendió su red operativa a más de 85 destinos en 32 países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, e incorporó nuevas rutas hacia San Diego, Salta, Tucumán y Los Cabos. La flota, compuesta por aviones Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX9, es una de las más modernas en su segmento.

El año también estuvo marcado por el reconocimiento en otras instancias: recibió el título de “Mejor Aerolínea de Centroamérica y el Caribe” por décimo año consecutivo y “Mejor Servicio de Personal en Centroamérica y el Caribe” otorgados por Skytrax; alcanzó la distinción APEX de Aerolínea de Cuatro Estrellas para 2025; y fue homenajeada como Honoree en los Webby Awards 2025 por la aplicación Copa Airlines App, en la categoría Apps & Software – Travel.