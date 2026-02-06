Panamá

La aerolínea panameña Copa Airlines logra el mayor índice de puntualidad de Latinoamérica en 2025

El informe anual de Cirium ubica a la compañía aérea como la segunda más puntual del mundo y destaca un desempeño operativo apoyado en el esfuerzo de sus equipos y la modernización de su flota

Guardar
Imagen destacada
Imagen destacada

Por undécima vez consecutiva, Copa Airlines fue reconocida como la aerolínea más puntual de Latinoamérica tras registrar un índice de puntualidad del 90.75 % durante 2025, una cifra que, de acuerdo con el informe On-Time Performance 2025 elaborado por la firma global de análisis aeronáutico Cirium, no solo lidera en la región, sino que también posiciona a la compañía panameña como la segunda más puntual del mundo.

El presidente ejecutivo de la aerolínea, Pedro Heilbron, subrayó en diálogo con EFE la trascendencia de este logro: “Ser reconocidos por Cirium como la aerolínea más puntual de Latinoamérica por undécima ocasión es un logro que nos llena de orgullo, no solo por lo que representa en términos de la excelencia operativa, sino por el valor que tiene la puntualidad y el cumplimiento para nuestros pasajeros. Este logro refleja el compromiso de nuestros 9,000 colaboradores con una operación a tiempo, segura y confiable”.

Durante la ceremonia de entrega, realizada en el Centro de Mantenimiento de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, se destacó el papel de los equipos humanos como núcleo operativo de la puntualidad, y fue desvelado un Boeing 737 con un logotipo conmemorativo del reconocimiento.

Cirium resaltó que la compañía no solo lideró en puntualidad, sino que alcanzó un 99.80 % de cumplimiento de itinerarios, cifra que la posicionó con la menor tasa de cancelaciones del continente americano y entre las más sobresalientes a escala global en este indicador.

Pasajeros hacen fila en un
Pasajeros hacen fila en un mostrador de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. REUTERS/Enea Lebrun

El ranking de Cirium se sustenta en datos procedentes de más de 2,000 fuentes internacionales, incluyendo aerolíneas, aeropuertos, sistemas de distribución y organismos de aviación civil. Evalúa el desempeño de las principales aerolíneas por cantidad de asientos, vuelos y disponibilidad por kilómetro, clasificando su rendimiento tanto en la categoría global como regional.

Heilbron reconoció el esfuerzo de los equipos y lo atribuyó a la capacidad de adaptación y apoyo interno: “El equipo humano de Copa Airlines son la salsa secreta de la empresa y son los héroes de la puntualidad. Si un vuelo necesita que un grupo de personas apoye a otro, ellos los apoyan.

Si necesitan cambiar sus planes ese día para que un vuelo salga a tiempo, cambian sus planes. Nuestros colaboradores entienden el valor de la puntualidad para nuestros pasajeros”, afirmó a EFE.

Durante 2025, Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings y miembro de la red global Star Alliance, extendió su red operativa a más de 85 destinos en 32 países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, e incorporó nuevas rutas hacia San Diego, Salta, Tucumán y Los Cabos. La flota, compuesta por aviones Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX9, es una de las más modernas en su segmento.

El año también estuvo marcado por el reconocimiento en otras instancias: recibió el título de “Mejor Aerolínea de Centroamérica y el Caribe” por décimo año consecutivo y “Mejor Servicio de Personal en Centroamérica y el Caribe” otorgados por Skytrax; alcanzó la distinción APEX de Aerolínea de Cuatro Estrellas para 2025; y fue homenajeada como Honoree en los Webby Awards 2025 por la aplicación Copa Airlines App, en la categoría Apps & Software – Travel.

Temas Relacionados

Copa AirlinesPanamáCiriumStar AlliancePuntualidad AeronáuticaRankings Aerolíneas

Últimas Noticias

La SIP celebra aprobación unánime para eliminar cárcel a periodistas en Costa Rica

El respaldo legislativo a la derogación de sanciones penales busca alinear la normativa costarricense con estándares internacionales y promover un entorno de mayor apertura para los trabajadores de medios y comunicadores

La SIP celebra aprobación unánime

Tips para crear un outfit digno de la residencia centroamericana de Shakira en El Salvador

La residencia centroamericana de Shakira en El Salvador se acerca y los fans preparan sus mejores looks inspirados en la cantante, optando por prendas brillantes, botas y accesorios que reflejan la esencia de sus shows

Tips para crear un outfit

Médico advierte sobre aumento de neumonías en personas de 25 a 40 años en El Salvador

La incidencia de infecciones pulmonares crece entre este segmento poblacional, que antes no figuraba como vulnerable y que ahora requiere atención y vacunación.

Médico advierte sobre aumento de

La Lotería Fiscal cambia de formato tras impulsar el pedido de factura en comercios

La iniciativa contribuyó a elevar la recaudación del ITBMS en 2025, impulsando el pedido de facturas y fortaleciendo los ingresos del Estado

La Lotería Fiscal cambia de

La República Dominicana bate récords de inversión extranjera directa en 2025 y consolida su posición regional

El Banco Central de la República Dominicana reportó una captación de $5,032.3 millones en IED el año pasado, reflejando un incremento acumulado de cerca del 97 % en cinco años, según datos oficiales

La República Dominicana bate récords

TECNO

Switch 2 sorprende: Nintendo anuncia

Switch 2 sorprende: Nintendo anuncia catálogo con Indiana Jones, Fallout 4 y más

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en ciertos celulares iOS y Android a finales de febrero de 2026

Cómo usar la tecnología en San Valentín para sorprender a tu pareja, según la IA

Ahora podrás identificar las llamadas spam con este prefijo

Cómo recuperar chats borrados de WhatsApp sin instalar más aplicaciones

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny asegura que no

Bad Bunny asegura que no será necesario hablar español para disfrutar su show del Super Bowl

Cómo nació el icónico sticker Parental Advisory y por qué dividió a Estados Unidos

Travis Scott, nominado pero sin galardón: “Nunca me importaron las críticas ni lo que digan de la música”

Por qué Draco Malfoy se convirtió en un símbolo de suerte en China

Sung Hoon, de ENHYPEN, es parte de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

MUNDO

De las carreras al espectáculo:

De las carreras al espectáculo: el shoey, el ritual que desafía reglas y conquista celebraciones en todo el mundo

Estados Unidos apuesta por la diplomacia con Irán pero Donald Trump mantiene abierta la opción militar

Polonia y Ucrania firmaron un acuerdo para producir armas y material de defensa conjuntos

Zelensky anunció que Ucrania y Rusia continuarán pronto las negociaciones de paz

Irán incautó dos petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico