Panamá inicia construcción del nuevo edificio del Instituto Oncológico con inversión de $72 millones

La obra se desarrolla en la Ciudad de la Salud y busca ampliar la capacidad de atención ante el aumento sostenido de pacientes con cáncer.

La construcción del nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION) en la Ciudad de la Salud arrancó con una inversión aproximada de $72 millones, financiada por la Caja de Seguro Social y administrada por el propio instituto.

El proyecto incorpora una nueva infraestructura para consulta externa y servicios clínicos, en un contexto en el que el ION opera desde hace años con capacidad limitada frente a la alta demanda de pacientes con cáncer.

La obra se levanta dentro del complejo donde ya funciona el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud, que actualmente brinda apoyo a la atención oncológica, mientras las instalaciones tradicionales del instituto en Ancón enfrentan limitaciones de espacio.

Autoridades sanitarias han señalado que, con el paso del tiempo, la infraestructura del ION resultó insuficiente para atender el volumen de pacientes que requiere diagnóstico, tratamiento y seguimiento especializado.

El nuevo edificio contempla una torre de nueve niveles, más de 50 consultorios, áreas para quimioterapia, hospitalización, diagnóstico, farmacia y espacios administrativos. La planificación también incluye facilidades logísticas para el flujo de pacientes y personal, además de áreas de soporte para la operación clínica diaria.

El presidente José Raúl Mulino indicó que la obra se enmarca en un esquema de coordinación entre instituciones públicas, con participación de la Caja de Seguro Social en el financiamiento.

El nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional en la Ciudad de la Salud ampliará la capacidad de atención, con áreas para consulta externa, diagnóstico y tratamiento, para responder a la alta demanda de pacientes oncológicos en el país.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, planteó que la ampliación busca responder a la necesidad de atención oncológica sin distinción entre pacientes asegurados y no asegurados, en referencia al perfil de población que atiende el Instituto Oncológico Nacional.

El Ministerio de Salud también vinculó este proyecto con acciones en otras provincias para ampliar la atención oncológica fuera de la capital.

Entre los puntos mencionados por el ministro figura el fortalecimiento de servicios en el Hospital Anita Moreno, en Los Santos, y la construcción de infraestructura para un acelerador lineal en el Hospital José Félix Espinosa Barroso, en Bugaba, orientado a reforzar la cobertura en Chiriquí y Bocas del Toro.

Además, el Ejecutivo indicó que se mantiene en desarrollo la apertura de una unidad oncológica en el Hospital Nicolás A. Solano. El planteamiento oficial es reducir traslados hacia la capital para pacientes que requieren tratamientos recurrentes, al tiempo que se amplía la cobertura territorial de servicios especializados.

En 2025, el cáncer se mantuvo como la principal causa de muerte en Panamá, al concentrar el 17% de los fallecimientos a nivel nacional. Cada año se registran alrededor de 7,768 nuevos casos, lo que equivale a un promedio de 14 diagnósticos diarios, mientras que se reportan cerca de siete muertes al día asociadas a esta enfermedad.

Las estadísticas oficiales reflejan además un aumento progresivo de casos en personas cada vez más jóvenes, lo que ha encendido alertas en el sistema de salud.

Los cánceres de mama y próstata encabezan la incidencia nacional, con más de 800 casos anuales en el caso del cáncer prostático y hasta 21% del total en el de mama.

Entre los tipos de cáncer con mayor incidencia figuran los de mama, próstata, cuello uterino, colon y estómago. El cáncer de mama lidera las estadísticas, con una participación estimada de entre 13% y 21% del total de casos, seguido por el cáncer de próstata, que supera los 800 diagnósticos anuales.

A estos se suman los tumores cervicouterinos y colorrectales, que mantienen una alta prevalencia en distintas regiones del país.