Panamá

Desde Panamá impulsan nuevo bono regional para transformar la inversión social en América Latina

El programa diseñado por CAF, con el apoyo de UNICEF, apunta a beneficiar a 50 millones de niños en la región.

Guardar
Más de 115 millones de
Más de 115 millones de menores en América Latina enfrentan condiciones de vulnerabilidad asociadas a pobreza y exclusión. Archivo

La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades continúan marcando la vida de millones de niños y adolescentes en América Latina y el Caribe, una región donde amplios sectores de la población infantil enfrentan carencias en educación, nutrición, salud y protección social.

En ese contexto, la Corporación Andina de Fomento (CAF) presentó en Panamá un programa de bonos sociales orientado a movilizar recursos hacia proyectos enfocados en la infancia y la juventud.

El anuncio se realizó durante el Foro Económico Internacional de CAF, celebrado esta semana en la capital panameña, y marca el inicio de un esquema financiero que busca canalizar hasta $1,000 millones en una primera etapa para iniciativas con impacto social.

El programa forma parte de la iniciativa Banco Futuro, desarrollada por CAF en alianza técnica con UNICEF, cuyo objetivo es situar a la niñez en el centro de la financiación para el desarrollo.

La emisión corresponde exclusivamente a CAF, mientras que el organismo de Naciones Unidas participa en la selección y evaluación de los proyectos. Así lo explicó a Infobae, Francesco Saverio, asesor regional de UNICEF para alianzas, en entrevista con este medio.

Según detalló, UNICEF colabora con CAF en la identificación de iniciativas que realmente generen impacto en la vida de niños, niñas y adolescentes, utilizando criterios técnicos diseñados para medir resultados concretos.

Entre los proyectos que pueden recibir financiamiento figuran programas de reducción de la malnutrición infantil, fortalecimiento de la educación secundaria, transición de la escuela al empleo y sistemas de protección social.

De izquierda a derecha, Gabriel Felpeto,
De izquierda a derecha, Gabriel Felpeto, Vicepresidente de Finanzas de CAF, Kitty van der Heijden, Directora Ejecutiva Adjunta de UNICEF, Pablo Bartol, Gerente de Desarrollo Humano y Social de CAF, Isabella Luksic Vicepresidenta de Fundación Luksic y Christian Asinelli, Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF, durante el evento de lanzamiento del Primer Bono Social de CAF. Cortesía

El programa contempla una meta más amplia de movilizar hasta $5,000 millones en un periodo de tres años, con el propósito de beneficiar a aproximadamente 50 millones de niños y adolescentes en la región. La emisión inicial de cerca de $1,000 millones representa el primer paso para alcanzar ese objetivo.

CAF ya concretó las primeras operaciones del programa en los mercados financieros internacionales, mediante una colocación privada y una emisión pública en Europa, lo que permitió captar recursos de inversionistas institucionales interesados en instrumentos con impacto social.

Uno de los elementos centrales del esquema es el uso de incentivos financieros. Los países que accedan a estos fondos podrán obtener mejores condiciones crediticias si demuestran avances medibles en áreas vinculadas a la niñez, como la reducción de la desnutrición, el aumento de la permanencia escolar o la mejora en los sistemas de protección.

“Si se alcanzan resultados, la tasa de interés baja. Eso reduce el costo del financiamiento y hace más atractiva la inversión social”, explicó Saverio.

Este mecanismo busca estimular a los gobiernos a priorizar políticas públicas orientadas a la infancia, sin aumentar de forma significativa la presión sobre sus finanzas públicas, en un contexto regional marcado por restricciones fiscales y altos niveles de endeudamiento.

La iniciativa Banco Futuro busca
La iniciativa Banco Futuro busca movilizar hasta $5,000 millones en tres años para beneficiar a 50 millones de niños y adolescentes. EFE

Actualmente, países como Ecuador, El Salvador y Barbados figuran entre los más avanzados en la preparación de proyectos, aunque la iniciativa está abierta a todos los miembros de CAF, que agrupan a la mayoría de las economías latinoamericanas.

Durante la entrevista, el representante de UNICEF advirtió que uno de los principales problemas en la región es la desigual distribución de la inversión pública. Según indicó, los recursos suelen concentrarse en sectores y territorios con mayor desarrollo, mientras que las poblaciones más vulnerables, especialmente los niños, reciben menos atención.

“Se habla mucho de inversión en infraestructura, que es necesaria, pero muy poco de cuánto de eso llega realmente a la niñez”, señaló.

Estudios citados por UNICEF señalan
Estudios citados por UNICEF señalan que cada dólar invertido en la primera infancia puede generar retornos de hasta seis dólares. Archivo

Esta falta de enfoque, agregó, se refleja en problemas estructurales como el abandono escolar, el desempleo juvenil y la violencia. En varios países, explicó, los adolescentes quedan fuera del sistema educativo y laboral, lo que facilita su vinculación con economías informales o grupos delictivos.

Los proyectos financiados deberán cumplir con una metodología conocida como “lente de infancia”, que evalúa si las iniciativas generan beneficios reales para personas de entre 0 y 24 años. No basta con ejecutar obras o programas generales: deben demostrar impacto directo en el desarrollo infantil y juvenil.

En el ámbito educativo, por ejemplo, no se prioriza únicamente la construcción de escuelas, sino la calidad del aprendizaje, la permanencia estudiantil y la conexión con el mercado laboral. En salud, se priorizan programas de nutrición, atención temprana y prevención.

Los recursos del bono se destinarán principalmente a infraestructura educativa y sanitaria, capacitación docente, becas, atención primaria, programas de primera infancia y apoyo a poblaciones en riesgo.

Diversos estudios respaldan este enfoque al demostrar que cada dólar invertido en los primeros años de vida puede generar retornos económicos de entre cuatro y seis dólares a largo plazo, gracias a mejoras en productividad, salud y capital humano.

Para UNICEF, invertir en la infancia no solo es una política social, sino una estrategia económica. “Cuando falla la transición de la escuela al trabajo, aparecen problemas de desempleo, violencia y exclusión que afectan a toda la sociedad”, sostuvo Saverio.

El programa de CAF contempla
El programa de CAF contempla una primera emisión cercana a $1,000 millones para financiar proyectos enfocados en la infancia en la región. Archivo

El programa también está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente aquellos vinculados a educación, salud, reducción de desigualdades y protección infantil. Cada proyecto deberá demostrar su contribución a estas metas globales.

Saverio explicó que muchos de los indicadores relacionados con educación, salud, nutrición y protección infantil están lejos de las metas previstas, lo que refleja una brecha persistente entre los compromisos asumidos por los países y los resultados alcanzados.

Advirtió que, sin un cambio en las prioridades de inversión, será difícil revertir esta tendencia antes de los plazos establecidos en la Agenda 2030.

Indicó que cada proyecto financiado bajo la iniciativa Banco Futuro está diseñado para alinearse directamente con los ODS relacionados con la niñez, con el objetivo de generar impactos medibles y sostenibles, y evitar que la inversión social continúe quedando relegada frente a otros sectores tradicionalmente prioritarios.

Temas Relacionados

PanamáUNICEFCAFNiñezDesigualdadLatinoaméricaEl CaribeBono Social

Últimas Noticias

Canal de Panamá lanza pliegos para licitar nuevos puertos y un gasoducto interoceánico

Los proyectos forman parte de un plan de inversiones superior a $8,000 millones para fortalecer la plataforma logística del país

Canal de Panamá lanza pliegos

El sector textil y la moda salvadoreña refuerzan alianzas para impulsar la innovación

Representantes de la industria textil y la moda local se reunieron en San Salvador para consolidar estrategias de cooperación, promover el talento nacional y proyectar la creatividad salvadoreña en mercados internacionales, con miras a fortalecer la economía del sector

El sector textil y la

El gobierno salvadoreño apuesta por el desarrollo integral de Sonsonate Norte

Las autoridades municipales y nacionales articulan proyectos de agua potable, infraestructura vial, alumbrado y seguridad, mientras fomentan el turismo y preservan tradiciones indígenas en los distritos de la región.

El gobierno salvadoreño apuesta por

Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa impulsa medida contra la minería marina en Costa Rica

Proyecto busca evitar riesgos ambientales y asegurar el bienestar de quienes dependen de los ecosistemas costeros

Comisión de Ambiente de la

Así progresa el montaje de la residencia de Shakira en la capital salvadoreña

El montaje del espectáculo de Shakira avanza a ritmo acelerado en San Salvador, con más de 150 profesionales y una infraestructura nunca antes vista en el país

Así progresa el montaje de

TECNO

Cómo ver películas y series

Cómo ver películas y series gratis tras el bloqueo de Magis TV en Fire TV

Mucho más que el iPhone 18: la ambiciosa renovación de productos que Apple prepara para 2026

Cualquiera puede ser víctima: el peligro de la sextorsión con IA que ya no necesita tus fotos reales

Las guerreras K-pop de Netflix, el fenómeno digital que ganaría un Oscar a mejor película animada

Steam regala dos juegos para PC por tiempo limitado y quedan en tu biblioteca para siempre

ENTRETENIMIENTO

Catherine O’Hara no podía respirar:

Catherine O’Hara no podía respirar: nuevos detalles sobre la muerte de la actriz salen a la luz

El emotivo adiós de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara: “Mamá, pensé que teníamos más tiempo”

“Se podía sentir la energía en el lugar. Parecía muy real”, recordó Kirsten Dunst sobre el rodaje de Un buen ladrón

Murió Catherine O’Hara, estrella de ‘Beetlejuice’ y ‘Mi pobre angelito’

“En fin, nadie me escucha”: Mark Hamill y su reclamo sobre una oportunidad perdida en Star Wars

MUNDO

Detectan compuestos tóxicos en superficies

Detectan compuestos tóxicos en superficies deportivas hechas con neumáticos usados, alerta un estudio

Estados Unidos aplicó nuevas sanciones sobre integrantes del régimen de Irán tras la brutal represión a las protestas

Se derrumbó el oro: tras registrar un máximo histórico, sufrió la mayor caída diaria desde 1983

Un caballo, dos tumbas de élite y más de 300 monedas de plata: la historia detrás de un hallazgo en Suffolk que entrelaza leyendas y linajes perdidos

La apreciación del euro amenaza la competitividad de las exportaciones europeas