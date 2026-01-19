Panamá lleva a Fitur 2026 su café más exclusivo y una agenda de turismo sostenible

El Geisha panameño se ha consolidado como uno de los café más buscado por los especialistas. EFE/ Marcelino Rosario

Panamá vuelve este año a participar en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2026) con una oferta que busca ir más allá del turismo tradicional de sol y playa.

En uno de los principales escaparates globales de la industria de viajes, el país apostará por posicionar su café Geisha como un producto distintivo de alto valor agregado y por reforzar segmentos como el turismo de reuniones, la naturaleza, la sostenibilidad y la gastronomía.

Fitur, que se celebrará hasta el 22 de enero en Madrid, es considerada la primera gran feria turística del año y una de las más importantes a nivel mundial, por la presencia de operadores, compradores, aerolíneas, medios especializados y tomadores de decisiones del sector.

Uno de los ejes centrales de la presentación panameña será el café Geisha, una variedad de arábica que ha colocado al país en la élite del mercado internacional de cafés de especialidad.

Aunque esta cepa es originaria de Etiopía, fue en Panamá donde alcanzó su mayor reconocimiento global, no solo por la variedad genética, sino por las condiciones únicas en las que se cultiva.

En regiones como Boquete y Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, el Geisha se produce a altitudes que oscilan entre 1,000 y más de 2,000 metros sobre el nivel del mar, en suelos volcánicos y bajo microclimas de niebla, temperaturas frescas y lluvias bien distribuidas.

Esa combinación de altura, suelo y clima ralentiza la maduración del grano y favorece una mayor concentración de compuestos aromáticos, lo que se traduce en un perfil sensorial complejo, con notas florales, cítricas y dulces, muy diferente al de los cafés comerciales.

En términos técnicos, el Geisha panameño no se diferencia solo por la planta, sino por el “terroir”, un concepto más asociado al vino, pero cada vez más utilizado en el café de especialidad para explicar por qué un mismo cultivo puede tener resultados radicalmente distintos según dónde y cómo se produce.

Ese posicionamiento se ha reflejado en precios récord en subastas internacionales. En la más reciente edición de la subasta Best of Panama, un lote de Geisha lavado producido en Chiriquí alcanzó un precio histórico de más de 30,000 dólares por kilogramo, el más alto registrado hasta ahora en este tipo de eventos.

El año pasado un lote de Geisha lavado producido en Chiriquí alcanzó un precio histórico de más de 30,000 dólares por kilogramo. EFE/ Marcelino Rosario

Otros lotes superaron con facilidad los 20,000 dólares por kilogramo. Estos resultados no solo rompieron marcas previas, sino que consolidaron a Panamá como un origen premium dentro de un mercado que paga por exclusividad, trazabilidad y calidad extrema.

Los principales compradores de estos microlotes de Geisha panameño provienen de mercados asiáticos y de Medio Oriente, especialmente Japón, Corea del Sur, China y los Emiratos Árabes Unidos.

En esos países, el café panameño de especialidad no se vende como una bebida cotidiana, sino como una experiencia de lujo. En cafeterías de Dubái, Tokio o Shanghái, una sola taza de Geisha panameño puede costar entre 50 y 150 dólares, y en experiencias puntuales de alto perfil se han registrado precios incluso mayores.

Panamá viene aumentando su promoción internacional como destino turístico en los últimos años. EFE/Bienvenido Velasco

Para el mercado, estos valores funcionan como una señal de estatus, similar a lo que ocurre con un vino de edición limitada o un whisky de colección.

En Fitur 2026, Panamá buscará capitalizar ese prestigio para conectar el café de origen con experiencias turísticas vinculadas al territorio.

Dentro de ese bloque se destacará por primera vez la experiencia “La Cosecha”, centrada en el café Geisha, como parte de una narrativa más amplia que vincula producción agrícola, identidad local y turismo sostenible. Sin embargo, la apuesta país no se limita al café.

Otro eje clave será el turismo de reuniones, conocido como MICE por sus siglas en inglés (meetings, incentives, conferences and exhibitions).

Panamá mantiene su estrategia para atraer congresos, convenciones y viajes de incentivo, un segmento que suele generar mayor derrama económica por visitante y que permite sostener la ocupación hotelera fuera de las temporadas turísticas tradicionales.

La conectividad aérea, la infraestructura hotelera y la ubicación geográfica siguen siendo parte de los argumentos centrales para competir en ese nicho.

La posición geográfica de Panamá es uno de sus principales atractivos para captar eventos internacionales. EFE/Carlos Lemos

La oferta panameña en Fitur 2026 también reforzará la promoción de naturaleza y sostenibilidad. Entre los activos que se destacarán figuran los ecosistemas marinos de Bocas del Toro, el avistamiento de ballenas y proyectos de conservación marina y agrícola.

Estas propuestas apuntan a un perfil de viajero cada vez más interesado en experiencias responsables, contacto con la biodiversidad y participación comunitaria, una tendencia que ha ganado peso tras la pandemia.

El componente cultural y gastronómico será otro pilar. Panamá buscará posicionar experiencias “granja a la mesa”, que conectan al visitante con productos locales, procesos productivos y el talento culinario nacional.

En este punto, el café Geisha funciona como ancla narrativa: no solo como bebida, sino como parte de una cadena que incluye agricultura, gastronomía, turismo y marca país.

En un mercado turístico global cada vez más competitivo, donde los destinos luchan por diferenciarse, la apuesta panameña se apoya en activos difíciles de replicar: altura, biodiversidad, conectividad y una identidad productiva que hoy cotiza en las ligas más altas del café de especialidad.