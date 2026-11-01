Opinión

La nueva grieta laboral no es entre humanos e IA, sino entre quienes saben liderarla y quienes no

La verdadera brecha no es entre quienes usan inteligencia artificial y quienes no. Es entre quienes saben conducir la transformación que implica y quienes intentan gestionar una nueva realidad con las reglas del mundo anterior

Hombre preocupado frente a un portátil en un escritorio desordenado, junto a un robot humanoide blanco y futurista. Hay monitores con datos en el fondo.
La verdadera brecha laboral empieza a configurarse entre quienes saben liderar con inteligencia artificial y quienes simplemente la incorporan como una herramienta más (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante los últimos años, buena parte de la conversación sobre inteligencia artificial estuvo dominada por una pregunta: ¿Qué trabajos van a desaparecer? Hoy, a medida que la tecnología se incorpora a las organizaciones, empieza a quedar claro que esa no es la única pregunta relevante. Hay otra, mucho más vinculada con el futuro de los negocios: ¿Qué líderes están preparados para conducir esta transformación?

La inteligencia artificial ya permite automatizar tareas, procesar grandes volúmenes de información y acelerar la toma de decisiones. Sin embargo, ninguna herramienta puede definir por sí sola qué problemas debe resolver una compañía, cómo reorganizar sus equipos o de qué manera acompañar a las personas frente a un cambio que modifica sus rutinas, responsabilidades y expectativas.

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Por eso, la verdadera brecha laboral empieza a configurarse entre quienes saben liderar con inteligencia artificial y quienes simplemente la incorporan como una herramienta más.

Entender cómo esa tecnología puede transformar un proceso, redefinir un rol o cambiar la forma en que un equipo trabaja es lo que permite convertirla en una ventaja competitiva

La diferencia es sustancial. Utilizar IA para hacer más rápido lo que ya hacíamos puede generar mejoras de productividad. Entender cómo esa tecnología puede transformar un proceso, redefinir un rol o cambiar la forma en que un equipo trabaja es lo que permite convertirla en una ventaja competitiva.

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Esto exige revisar una idea todavía extendida en muchas organizaciones: que la transformación digital se resuelve incorporando tecnología y capacitando a los colaboradores para utilizarla. Ambas cosas son necesarias, pero no suficientes. El verdadero desafío es desarrollar líderes capaces de conectar tecnología, estrategia y personas.

¿Qué exige el liderazgo en la nueva era?

Un líder preparado para esta nueva etapa no necesita saber programar ni dominar todos los aspectos técnicos de una herramienta. Necesita identificar oportunidades, formular las preguntas correctas, evaluar resultados, reconocer los límites de la tecnología y tomar decisiones con criterio.

También debe saber cuándo delegar una tarea en la IA y cuándo la intervención humana resulta indispensable.

Sala de juntas moderna donde una pantalla grande muestra "IA Inteligencia Artificial" con gráficos, mientras varias personas empacan sus pertenencias en cajas.
Un líder preparado para esta nueva etapa no necesita saber programar ni dominar todos los aspectos técnicos de una herramienta. Necesita identificar oportunidades, formular las preguntas correctas, evaluar resultados (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, las habilidades de liderazgo no pierden relevancia frente al avance tecnológico. Por el contrario, adquieren un nuevo valor. El pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la capacidad de tomar decisiones se vuelven fundamentales para interpretar información, evaluar alternativas y transformar respuestas automatizadas en acciones concretas.

El desafío también alcanza a la gestión del talento. El avance de la IA está modificando las expectativas sobre distintos puestos y niveles de experiencia. A medida que algunas tareas operativas se automatizan, las organizaciones necesitan personas capaces de resolver problemas complejos, adaptarse y asumir mayores responsabilidades. Esto obliga a repensar tanto los procesos de selección como los planes de desarrollo y sucesión dentro de las compañías.

La dimensión que suele quedar relegada: la confianza

Cuando una organización incorpora inteligencia artificial, las preguntas de sus colaboradores no se limitan a cómo utilizar una nueva herramienta. También aparecen inquietudes sobre el futuro de sus posiciones, los criterios con los que se evaluará su desempeño y las nuevas exigencias de productividad.

Ignorar esas preocupaciones puede generar resistencia y dificultar la implementación, incluso cuando la tecnología ofrece beneficios concretos.

El pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la capacidad de tomar decisiones se vuelven fundamentales

En ese escenario, comunicar con claridad, establecer expectativas realistas y explicar el propósito de los cambios se convierten en responsabilidades centrales del liderazgo. La tecnología puede acelerar una transformación, pero no reemplaza la conversación que un líder debe mantener con su equipo para explicar hacia dónde se dirige la organización y qué se espera de cada persona.

Un hombre con traje y gafas frente a un monitor de computadora con un gráfico de líneas, sobre un escritorio con documentos y teclado.
La tecnología puede acelerar una transformación, pero no reemplaza la conversación que un líder debe mantener con su equipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de IA, por lo tanto, no debería medirse únicamente por la cantidad de herramientas implementadas o por el tiempo que permiten ahorrar. También es necesario evaluar si mejora la calidad de las decisiones, si libera capacidades para tareas de mayor valor y si contribuye a construir equipos más preparados para responder a un entorno cambiante.

Más allá de la capacitación técnica

Para lograrlo, las empresas deben ir más allá de la capacitación técnica. Necesitan revisar sus procesos, adaptar sus modelos de gestión y preparar a quienes ocupan posiciones de liderazgo para tomar decisiones en un contexto en el que las capacidades humanas y tecnológicas conviven cada vez más estrechamente.

En un mercado donde muchas organizaciones pueden acceder a soluciones similares, la tecnología por sí sola difícilmente constituya una ventaja sostenible

En un mercado donde muchas organizaciones pueden acceder a soluciones similares, la tecnología por sí sola difícilmente constituya una ventaja sostenible. La diferencia estará en la capacidad de cada empresa para integrarla a su cultura, sus procesos y su estrategia.

La inteligencia artificial puede convertirse en un gran igualador tecnológico. Sin embargo, no todas las organizaciones cuentan con la misma capacidad para aprovecharla. Esa diferencia depende, en buena medida, de la calidad de sus decisiones y de la preparación de quienes deben conducirlas.

La discusión, entonces, ya no pasa solamente por cuánto invierte una empresa en inteligencia artificial, sino por cuánto invierte en preparar a las personas que tienen que liderar su incorporación.

La próxima gran brecha laboral no será necesariamente entre quienes sepan utilizar IA y quienes no. Será entre quienes logren combinarla con criterio, capacidad de adaptación y liderazgo, y quienes intenten gestionar una nueva realidad con las reglas del mundo anterior.

Porque la ventaja competitiva no estará únicamente en tener acceso a la tecnología, sino en saber qué hacer con ella. Y esa es, ante todo, una responsabilidad humana.

El autor es cofundador y director de operaciones de High Flow Consulting

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