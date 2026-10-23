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Zelensky descartó ceder a Rusia los últimos bastiones en Donetsk y alertó que Moscú podría “apoderarse de muchísimas ciudades”

El mandatario ucraniano afirmó que la retirada de esos dos enclaves facilitaría a Moscú ocupar otras áreas urbanas y cuestionó qué garantías de seguridad recibiría Kiev ante una eventual cesión territorial. “Nadie nos garantiza nada”, insistió

Zelensky denunció que Rusia "responde a las negociaciones con misiles" y exigió "presión real" sobre Moscú (Europa Press)
Zelensky denunció que Rusia "responde a las negociaciones con misiles" y exigió "presión real" sobre Moscú (Europa Press)
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, descartó el jueves que su país renuncie a las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk, en la provincia de Donetsk, porque esa decisión, advirtió, abriría el paso de las fuerzas rusas hacia Dnipro.

Si les entregamos nuestras ciudades, el riesgo es enorme (...) Nadie nos garantiza nada (...) Si nos retiramos, ¿dónde quedan las garantías de seguridad?”, afirmó el mandatario en una entrevista con el podcast británico The Diary of a CEO.

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Zelensky sostuvo que una cesión territorial permitiría a Rusia avanzar sobre otras zonas urbanas ucranianas. “Pueden apoderarse de muchísimas de nuestras ciudades. El riesgo es real”, alertó. En ese sentido, calificó de “injusto” entregar los dos últimos bastiones bajo control ucraniano en Donetsk y en la región de Donbás. La provincia de Lugansk permanece bajo dominio ruso desde julio de 2022, pocos meses después del inicio de la invasión.

Rusia controla entre el 75% y el 85% de Donetsk, según estimaciones citadas por el presidente ucraniano. Kramatorsk y Sloviansk aún permanecen fuera de ese control y concentran infraestructura industrial, ferroviaria y vial que conecta la zona con las provincias de Kharkiv y Dnipro.

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Zelensky señaló que la pérdida de ambas localidades afectaría la defensa del resto del Donbás. El presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró días atrás que su objetivo prioritario consiste en “liberar” Donetsk de lo que denomina el “régimen de Kiev”.

Imagen de archivo de un bombero en la ciudad ucraniana de Zaporizhzhia tras un ataque ruso (EFE/EPA/OLEG MOVCHANIUK)
Imagen de archivo de un bombero en la ciudad ucraniana de Zaporizhzhia tras un ataque ruso (EFE/EPA/OLEG MOVCHANIUK)

El jefe de Estado ucraniano estimó que Rusia ocupa entre el 18% y el 19% del territorio nacional y sostuvo que Moscú busca tomar ciudades como Zaporizhzhia y Mykolaiv, “aunque no lo diga directamente”.

El miércoles, el jefe de Estado expresó a Fox News su disposición a “congelar” la actual línea del frente si esa medida permite avanzar hacia un plan de paz. Un día después insistió en que Ucrania ya ofrece una “gran concesión” a Rusia al aceptar “mantener la situación actual”.

Cabe recordar que la línea de combate abarca alrededor de 1.000 kilómetros. Las fuerzas rusas ocupan cerca del 20% del territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y áreas del Donbás.

Mapa de Ucrania y países limítrofes con áreas marcadas en naranja y amarillo, referencias inferiores y el mar Negro al sur
Un mapa de Ucrania detalla las zonas bajo control militar ruso y las contraofensivas ucranianas a partir de datos del Institute for the Study of War.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó el jueves que Moscú está dispuesto a alcanzar un acuerdo con Ucrania, aunque descartó cualquier devolución de las regiones cuya anexión proclamó en 2022. “Ese no es su territorio, es el territorio histórico de Rusia”, sostuvo en una entrevista con la televisión pública rusa.

Putin respondió así a la propuesta de Zelensky, de congelar la línea del frente. Putin negó que ese escenario implique una pérdida territorial para Kiev y planteó la búsqueda de “una salida a esta difícil y compleja situación”.

El mandatario también sostuvo que rusos y ucranianos “son un mismo pueblo”, una tesis que vinculó con análisis genéticos, aunque no identificó los estudios. Kiev rechaza ese planteamiento, que el presidente ruso desarrolló en un ensayo publicado en julio de 2021.

Nosotros no queremos combatir contra Ucrania. Pero si los actuales dirigentes ucranianos quieren combatir, pues que combatan”, afirmó. A la vez, advirtió que el Ejército ruso cumplirá su misión y que “se alcanzarán todos los objetivos de la operación militar especial”, el término con el que el Kremlin denomina a la invasión que inició en febrero de 2022.

Putin se mostró dispuesto a negociar con Ucrania pero advirtió que las regiones anexionadas por Rusia no pertenecen a Kiev (Europa Press)
Putin se mostró dispuesto a negociar con Ucrania pero advirtió que las regiones anexionadas por Rusia no pertenecen a Kiev (Europa Press)

Las declaraciones llegaron un día después de que Putin recibiera en San Petersburgo al enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff. Según el mandatario ruso, ambos acordaron reanudar las negociaciones tripartitas, suspendidas desde febrero de 2025, para abordar las garantías de seguridad de Moscú y Kiev una vez que exista un acuerdo definitivo.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, indicó que la nueva ronda podría realizarse alrededor del 10 de noviembre. Witkoff entregó a Putin propuestas consensuadas con Ucrania y dirigentes europeos, tras reunirse el 20 de octubre en Oslo con Zelenski, el presidente finlandés Alexander Stubb y el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre.

Ushakov señaló que las iniciativas aportan poco a una salida negociada. Moscú condiciona las conversaciones a no realizar concesiones políticas ni territoriales.

El formato tripartito tuvo su primera reunión el 23 y 24 de enero de 2026 en Abu Dhabi. La segunda se celebró el 4 y 5 de febrero en esa ciudad, mientras que la tercera se desarrolló en Ginebra el 17 y 18 de febrero. Esas rondas no derivaron en un acuerdo concreto.

(Con información de Europa Press)

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