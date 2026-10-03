El factor Patricia

Javier Milei y Patricia Bullrich

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Alguien le tiene que avisar a Milei que la diatriba del odio ya no rinde, que, lejos de alinear, ya aburre, fastidia. La megalomanía a repetición tampoco sirve, agotó.

Alguien tiene que juntar coraje y hacerle saber que se está dañando. Que, a fuerza de insultos, atropellos y exageraciones, está exponiendo su lado B, una suerte de “principio de autorrevelación”.

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La comunicación presidencial se expresa en dos dimensiones: de la grandilocuencia en tono tan bizarro como celebratorio a la irrefrenable catarsis escatológica con la que el jefe de Estado despacha en el espacio público sus tormentas interiores.

Nada de rayos y culebras. El aliento libertario libera detritus tóxicos, residuos patológicos macerados en sus más profundas oscuridades traducidos a un lenguaje tan pornográfico como maloliente.

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Alguien que lo quiera bien tiene que hacerle saber que ya fatiga, perturba. Que las formas, lejos de ser inocuas, amenazan con llevarse puesto el fondo de la cuestión. Ya es mucha la gente que ya no soporta escucharlo.

Esta semana, entre París y Mar del Plata, los dos niveles de la expresión presidencial quedaron expuestos con nitidez.

Cuando el presidente lee, logra ajustarse a los buenos modos, comportarse de una manera razonable. Pero en sus recurrentes arrebatos de improvisación derrapa hacia la banquina de sus pulsiones odiantes.

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Los argumentos de fondo terminan en el barro de las formas.

Ocurrió en el Coloquio de IDEA, donde —con paciencia que se agradece— José del Río, su entrevistador, logró reconducirlo a la conversación civilizada. Fue luego de un forcejeo discursivo en el que Milei atacó sin piedad a dos calificadas periodistas de La Nación, en una abierta provocación a su entrevistador, editor de Economía del diario.

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A Maru Duffard, conductora del streaming de Infobae, también le dedicó una parrafada.

“Zurda inmunda de doble moral… me parece que a veces no puteamos lo suficiente a los periodistas… decirles que son basura corrupta es poco… CIAO”, un posteo desde la noche parisina.

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“París bien vale una misa”. Alguien se lo tiene que decir. ¿Por qué desperdiciar las deslumbrantes horas de la Argentina Week en refriegas inconducentes?

La participación virtual de Milei en IDEA dejó mucha tela para cortar. Frente a un empresariado que coincide en demandar estabilidad macroeconómica, previsibilidad y competitividad, Milei desplegó su repertorio más cerrado.

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Milei pide paciencia y votos para renovar: “Los procesos de crecimiento demandan mucho tiempo”. Agregó que Argentina podría ser “una potencia como Estados Unidos en 30 o 40 años”.

Javier Milei en el Coloquio de IDEA

Con acusaciones y chicanas a la oposición política —aseguró haber sufrido siete intentos de golpe de Estado—, se puso picante con sus eventuales oponentes.

Es “casi un insulto discutir con un comunista”… “¿Qué me importan los que atrasan cien años y además fracasaron siempre?”.

Milei augura los cuatro mejores años de la historia económica de la Argentina si logra la reelección. Mientras tanto, wait and see.

En los días que corren, puede que emprenderla contra las periodistas le permita sublimar las iras contenidas que desata Patricia Bullrich en el entorno libertario.

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La muñeca brava que ejerce la jefatura del bloque de la Cámara Alta está on fire. No parece dispuesta a comerse todos los sapos que le pretenden hacer digerir. Sin habilitar a los que la imaginan compitiendo por la Presidencia con Milei, Bullrich cuida su capital desmarcándose cada día con mayor precisión.

Mientras Milei hablaba —con impostada corrección política— ante los potenciales inversores en el glamoroso escenario parisino, la buena de Patricia exponía ante el empresariado nac and pop reunido en el Coloquio de IDEA, exhumando magnetismo.

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A su modo, Bullrich desplegó empatía. Lejos de reclamar paciencia, dijo que hay que acelerar los procesos para lograr un crecimiento más parejo de los diversos sectores de la producción.

“Lo importante que tenemos que lograr es que los tres años de gobierno, los cambios que se han hecho, se verifiquen en cada familia. Y eso significa velocidad”.

También se hizo cargo de la demanda de baja de los impuestos para mejorar la competitividad. Con foco en las pymes, la industria y el comercio, defendió la intervención estatal y propuso políticas selectivas frente a la apertura indiscriminada, en clara ruptura con la ortodoxia libertaria.

“Si tenemos infraestructura más cara y sostenemos un costo argentino más caro, cuesta que los argentinos podamos competir en igualdad de condiciones”.

Para los que alucinan con “un mileísmo sin Milei”, la templanza y apertura de Patricia B generó un efecto analgésico, tranquilizador. En lo que a lo electoral se refiere, maneja con habilidad el juego de las ambigüedades. Se mantiene leal, pero deja registradas sus diferencias.

En un contexto de elecciones anticipadas, se aceleran todas las tensiones. Patricia habló de reelección, pero nunca nombró a Milei. Consultada acerca de candidaturas, ella responde que hay que reelegir el proyecto. Deja abierto el espacio a la doble interpretación.

Amparada en los números de las encuestas y en la poltrona del Senado —que la pone a resguardo de la guillotina libertaria—, Patricia redobla la apuesta de la diferenciación.

“No soy una empleadita”, se la escuchó decir.

“Patricia es Patricia” es el argumento con el que el oficialismo sostiene la “tolerancia” ante los desmarques en los despachos de la Rosada. No oculta su ambición de llegar a la Presidencia. Lo ha expresado sin remilgos, pero con la mira puesta en 2031. Al menos, eso es lo que responde cuando se le pregunta.

Por el momento, la exministra de Seguridad solo contrapone una imagen que se recorta con nitidez.

Están los que creen que está performando para ser la candidata del círculo rojo —espantado por el destrato que propina el libertario—, que está buscando una excusa para irse o que la echen. Otros, más cautos, prefieren ver en la dama de hierro una suerte de contrapeso a las presiones de ortodoxia del libertarianismo. Una policía buena compensando los desbordes del policía malo.

Lo cierto es que esta vez Bullrich traspasó una frontera sensible. Se metió con la economía.

Para los que fantasean con un “mileísmo sin Milei”, hay que decir que, por mejor imagen pública que tenga —casi a la par del mismísimo león libertario—, tanto el presidente como la senadora dependen el uno del otro.

“Si se separan, se rompe todo”, asegura Shila Vilker, titular de la consultora Trespuntozero.

Vilker sostiene que Milei está bien posicionado en orden al proceso electoral en curso, pero que no le sobra nada, con lo cual no le queda más que sobrellevar los desacoples de la dama de hierro.

El tema de la “economía a dos velocidades” —una expresión que enfurece al presidente— fue retomado también por el FMI.

La directora de Comunicación del organismo, Julie Kozack habló de fortalecer la resiliencia del país y lograr que el crecimiento concentrado en algunos sectores —minería, energía y campo— se amplíe y distribuya de manera más equitativa.

“Mi rival soy yo mismo” fue seguramente la definición más interesante de Milei en la semana que termina.

Con una oposición extraviada en la fragmentación, que solo es capaz de describir la realidad en modo catástrofe, sin articular propuesta alguna, de Milei —y solo de lo que Milei haga— depende ser reelegido. Está claro que Milei solo compite consigo mismo.