Opinión

León XIV y el despertar de la Iglesia en América Latina

La visita del Papa a Sudamérica puede abrir un nuevo tiempo para la Iglesia, para nuestros pueblos y para la relación entre la fe y las naciones

El papa León XIV recibió a los miles de fieles en la plaza de San Pedro. (Foto: Vatican News)
El papa León XIV realizará una visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú. (Foto: Vatican News)
Guardar

La próxima visita apostólica de Su Santidad el papa León XIV a Sudamérica, que comprenderá Uruguay, Argentina y Perú, trasciende ampliamente el significado de una visita pastoral. Será un acontecimiento de enorme relevancia para la Iglesia Católica y para todo el continente americano.

América Latina tiene una historia profundamente vinculada al cristianismo. Durante más de cinco siglos, la Iglesia Católica ha sido una de las instituciones fundamentales en la construcción cultural, educativa, social y espiritual de nuestras naciones.

PUBLICIDAD

Las órdenes religiosas participaron en la evangelización y en la creación de escuelas, colegios, universidades, hospitales y numerosas obras de asistencia social. Jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios y tantas otras órdenes dejaron una huella profunda que todavía forma parte de la identidad de nuestros pueblos.

Por eso, América Latina no debería olvidar sus raíces. Reconocerlas no significa desconocer la pluralidad religiosa, la separación entre Iglesia y Estado ni la diversidad de nuestras sociedades. Significa reconocer una realidad histórica: la Iglesia Católica desempeñó un papel decisivo en la formación cultural y educativa de América Latina.

PUBLICIDAD

León XIV y la oportunidad de un nuevo tiempo

La llegada de León XIV representa una oportunidad para fortalecer la presencia pastoral de la Iglesia en Sudamérica y profundizar un diálogo institucional respetuoso entre la Iglesia y los Estados.

La Iglesia no debe ser utilizada por los partidos políticos, pero tampoco debe ser excluida del debate sobre los grandes problemas humanos de nuestro tiempo. Su misión es defender la dignidad de la persona, la libertad religiosa, la paz, la justicia, la educación, la cultura, la solidaridad y el cuidado de quienes más sufren.

En su primera encíclica, Magnifica Humanitas, León XIV coloca en el centro la dignidad de la persona humana y plantea la necesidad de responder a los desafíos de nuestro tiempo sin perder de vista aquello que hace verdaderamente humana a nuestra civilización.

Ese mensaje resulta especialmente significativo para una América Latina que enfrenta enormes desafíos sociales, económicos, culturales y espirituales. Frente a ellos, la Iglesia puede aportar una mirada centrada en la persona, la fraternidad y la búsqueda del bien común.

Argentina debe recibir al Santo Padre con grandeza

La visita de León XIV a la Argentina debería ser una oportunidad para reencontrarnos con aquello que nos une y no para profundizar aquello que nos divide.

No deberíamos intentar llevar al Santo Padre al terreno de las disputas partidarias, de las internas políticas o de las luchas coyunturales.

Un Papa no pertenece a un partido político ni a un movimiento social.

El Papa pertenece a la Iglesia y es el sucesor del apóstol Pedro, pastor de los católicos de todo el mundo.

León XIV llegará para encontrarse con los argentinos, con los fieles, con nuestras autoridades y con una sociedad que atraviesa profundas transformaciones. Será una oportunidad para escuchar, acompañar, consolar, exhortar y anunciar el Evangelio.

No deberíamos convertir sus palabras en mensajes partidarios ni esperar de él una intervención en las disputas políticas argentinas.

No volvamos a cometer los mismos errores

La historia reciente de nuestro país debería servirnos de enseñanza.

La experiencia de nuestro querido Padre Jorge, el Papa Francisco, debería hacernos reflexionar. Argentina no llegó a recibirlo durante su pontificado, a pesar de haber sido su tierra natal y de la enorme expectativa que generaba la posibilidad de su regreso.

A mi entender, algunos sectores políticos y movimientos sociales terminaron intentando involucrarlo en una interna política que no corresponde a la figura de un Pontífice, más allá de que ese Papa fuera argentino.

Hoy tenemos una nueva oportunidad. Y esa oportunidad se llama León XIV.

No deberíamos repetir las mismas discusiones, divisiones ni instrumentalizaciones. El Santo Padre no viene a la Argentina para convertirse en protagonista de nuestra política partidaria. Viene como Pastor de la Iglesia universal, a encontrarse con los argentinos, con los católicos y con quienes sufren, tienen esperanza o buscan un camino de reconciliación.

América Latina y la responsabilidad de sus raíces

América Latina tiene una enorme responsabilidad frente al futuro del cristianismo.

Nuestra región conserva una profunda tradición católica y una identidad cultural en la que el cristianismo ha desempeñado un papel decisivo durante más de cinco siglos.

Pero esa herencia no puede convertirse solamente en una referencia histórica. Debe transformarse en compromiso: con la educación, la dignidad humana, los más pobres, la libertad religiosa, la defensa de la vida, la cultura, la paz, la familia y la fraternidad entre los pueblos.

La Iglesia Católica no debe ser patrimonio de ninguna estructura partidaria ni de ningún sector ideológico.

La Iglesia es de Cristo.

Y precisamente por eso puede dialogar con todos: gobiernos de diferentes signos, empresarios y trabajadores, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y personas de distintas religiones y convicciones.

Pero debe conservar siempre su libertad para anunciar el Evangelio y defender la dignidad de cada ser humano.

Un llamado a los argentinos

Por eso hago un llamado a todos los argentinos, más allá de nuestras diferencias políticas:

No llevemos al Santo Padre al barro de nuestras divisiones.

No intentemos convertirlo en dirigente político ni apropiarnos de su figura para defender nuestros intereses particulares.

Recibámoslo como lo que es: Su Santidad León XIV, Sucesor de Pedro y Pastor de la Iglesia Católica universal.

Recibámoslo con respeto, con alegría y con grandeza.

La visita de León XIV puede ser mucho más que una visita papal. Puede ser una oportunidad para que América Latina vuelva a mirar sus raíces, para que la Iglesia fortalezca su misión evangelizadora y social, y para que nuestros Estados comprendan que el diálogo y la cooperación institucional con las comunidades religiosas pueden contribuir al bien común.

Después de más de cinco siglos de historia cristiana, América Latina tiene ante sí una enorme responsabilidad: hacer de su tradición cristiana no solamente una herencia del pasado, sino una fuerza espiritual para construir el futuro.

Que la llegada de León XIV sea un tiempo de encuentro y no de enfrentamiento; de unidad y no de división; de esperanza y no de utilización política.

Argentina debe recibir al Sucesor de Pedro con la dignidad que merece.

Bienvenido, Su Santidad León XIV. Bienvenido a Sudamérica. Bienvenido a la Argentina.

Que Dios lo bendiga y que su visita sea un nuevo comienzo para nuestra Iglesia, para nuestros pueblos y para toda América Latina.

Temas Relacionados

Papa León XIVAmérica LatinaIglesia Católica

Últimas Noticias

De la letra a la práctica

La norma 27.275 fue aprobada el 14 de septiembre de 2016, publicada quince días después y entró plenamente en vigencia en 2017, tras un proceso que reunió al Estado, la Justicia y organizaciones civiles

De la letra a la práctica

Poner límites también es cuidar

La normativa contempla restricciones de libertad, tareas comunitarias, monitoreo electrónico, reparación del daño y acompañamiento territorial, con evaluaciones individuales según la complejidad de cada caso bajo los dispositivos previstos por la Ciudad

Poner límites también es cuidar

Tasas municipales: el impuesto encubierto que asfixia la competitividad

De la “tasa al viento” a la “ecotasa” al turista, los municipios multiplican tributos que llaman tasas pero funcionan como impuestos. Es un problema serio: golpea la competitividad, encarece los precios y ahuyenta la inversión. La Constitución y la Corte fijaron límites que conviene recordar

Tasas municipales: el impuesto encubierto que asfixia la competitividad

¿Qué esperamos cuando esperamos la visita de alguien?

El primer viaje papal al país en casi cuatro décadas, previsto para noviembre, despierta movilización masiva y abre una pregunta más exigente que la del recibimiento: qué disposición interna trae cada creyente al encuentro

¿Qué esperamos cuando esperamos la visita de alguien?

La política debe volver a saber de qué habla

Las redes sociales democratizaron la palabra, pero también confundieron visibilidad con conocimiento. Frente a ese escenario, la política tiene la oportunidad de diferenciarse mediante la formación, la experiencia y la profesionalización

La política debe volver a saber de qué habla

DEPORTES

La historia de Denise García Rojo, la cordobesa que asistió a danza con botines, creció en España y llegó a la selección argentina

La historia de Denise García Rojo, la cordobesa que asistió a danza con botines, creció en España y llegó a la selección argentina

La génesis en la Selección del Cuti Romero, el nuevo capitán argentino: su referente desconocido y el golpe que lo hizo crecer

Carlos Abriata, el outsider del mundo Boca que quiere ser presidente

Las burlas del CM de Boca a Racing que causaron furor en las redes: Marcos Rojo, Maravilla Martínez y un posteo borrado

El sorprendente gesto de Leandro Paredes con Enner Valencia tras la victoria de Boca Juniors sobre Racing

TELESHOW

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Daniela Celis rompió en llanto después de una función de Sex y contó el motivo: “Soy muy emocional”

La pesadilla de Marcela Tauro con una acosadora: “Fue horrible porque sabía todos los horarios de mi hijo”

La dedicatoria de Tini Stoessel a Lali Espósito tras su histórico show: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”

Baby Etchecopar recordó su última charla con Oscar “El Negro” González Oro: “Dejame morir tranquilo acá”

INFOBAE AMÉRICA

Eduardo Bolsonaro: “Como está creciendo día a día, yo creo que Flávio puede vencer a Lula en primera vuelta”

Eduardo Bolsonaro: “Como está creciendo día a día, yo creo que Flávio puede vencer a Lula en primera vuelta”

El precio del petróleo se dispara tras el rechazo de Trump a la propuesta del régimen de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

“Actualmente imposible”: las deserciones en Corea del Norte están en caída libre

¿Qué está en juego en las elecciones de Brasil?

El papa León XIV cierra su gira por Francia con un discurso sobre Europa y su integración en una ciudad marcada por las guerras