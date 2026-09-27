Opinión

La matriz exportadora

El ejemplo de Corea del Sur muestra cómo inversión privada, patentes y orientación externa pueden transformar el perfil productivo de un país

Control aduanero
Guardar

En el reciente seminario internacional del boletín informativo Techint, el economista Ricardo Hausmann efectuó una presentación sobre la relación entre desarrollo y grado de complejidad de las exportaciones (ICE) basada en los trabajos del Laboratorio de Crecimiento (LC) de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard que creara en 2006. Hizo hincapié en que la estabilidad macroeconómica no era suficiente para asegurar el desarrollo poniendo como ejemplos la situación de Chile y Perú y comparándolas con Corea y Japón que impulsaron una diversificación de la estructura de las exportaciones incorporando nuevos bienes y de mayor nivel tecnológico.

Hausmann señaló la importancia de las empresas como causantes del cambio por su conocimiento directo sobre las necesidades del mercado y las posibilidades de mejorar los productos. La capacidad de introducir modificaciones se origina en el contacto directo con la producción que va abriendo encadenamientos para incorporar cambios tecnológicos y aumentar la productividad. En ese sentido, se mostró pesimista sobre los aportes que pueden realizar los centros de investigación oficiales alejados de ese contacto con la fabricación. En una reciente conversación en streaming, remarcó que muchos científicos están más interesados en la publicación de sus investigaciones en revistas especializadas, y contribuyen al conocimiento global, pero con escasa repercusión en sus países.

PUBLICIDAD

El razonamiento de Hausmann comporta una crítica a la reticencia de las empresas a incrementar las inversiones en “investigación y desarrollo”, que llama cajas negras, para mejorar la calidad de sus productos, eventuales encadenamientos y decisión de insertarse en el mercado internacional. Si bien no se detallan las razones de este comportamiento en comparación con las empresas asiáticas, se podría mencionar que las barreras al comercio internacional y retenciones a las exportaciones son características de los países que desalientan las inversiones orientadas a los mercados externos.

Hausmann, utilizando el sistema coreano como ejemplo, indicó que el proceso virtuoso comenzó por las patentes lideradas por los conglomerados económicos conocidos como chaebols, seguidas por las universidades e institutos de ciencia. Según los datos de su presentación, ese país tiene siete veces más investigadores por millón que la Argentina, invierte 9,4 veces más y genera 201 veces más patentes por millón. Es decir, produce 28 veces más patentes por investigador que la Argentina. Si bien no fue mencionado, la nacionalidad del capital de las grandes empresas, la protección de las patentes y el sesgo exportador jugaron un papel determinante en la orientación de las inversiones de las empresas coreanas. En cambio, en la Argentina el rasgo antiexportador y las altas tasas de ganancia obtenidas en el mercado interno por la falta de competencia explicarían la negativa del sector industrial nacional de invertir en “investigación y desarrollo”. Mientras los conglomerados coreanos suman infinitud de nuevos productos de mayor valor tecnológico a su plataforma exportadora, el agregado en la Argentina ha sido insignificante. El expositor sostuvo que la falta de confianza convierte la “caja negra” en un “agujero negro” donde se pierden recursos.

PUBLICIDAD

El mapa de países elaborado por el Laboratorio de Crecimiento, sobre la base de los datos de 2024, muestra que Argentina ocupa la posición 84.ª en el ICE, habiendo retrocedido 30 posiciones en la última década debido a la falta de diversificación de sus exportaciones. El comentario de esos datos dice que la composición de las exportaciones “es menos compleja” de lo esperado para un país de ingreso medio alto confirmando la falta de competitividad del sector industrial.

Los datos de comercio exterior de 2024 y del primer semestre de este año ya indican que las inversiones en energía, la reducción de los aranceles para bienes intermedios y la eliminación de las retenciones para productos regionales e industriales están teniendo un efecto positivo en la matriz exportadora. Todavía falta verificar si estos cambios serán permanentes y si alentarán al sector privado a invertir en “I&D” para sumar valor agregado y tecnología.

Temas Relacionados

Corea del SurExportacionesInvestigación

Últimas Noticias

La política debe volver a saber de qué habla

Las redes sociales democratizaron la palabra, pero también confundieron visibilidad con conocimiento. Frente a ese escenario, la política tiene la oportunidad de diferenciarse mediante la formación, la experiencia y la profesionalización

La política debe volver a saber de qué habla

¿Quién controla al Banco Central?

La reforma de la Carta Orgánica que se está debatiendo en el Congreso reabre la disputa entre autonomía monetaria, rendición de cuentas y poder democrático

¿Quién controla al Banco Central?

Menores imputables, encierro y reinserción

La discusión sobre la edad de imputabilidad exige revisar las condiciones de encierro, las alternativas a la prisión y los modelos de justicia juvenil

Menores imputables, encierro y reinserción

Milei, el relato y un futuro que no alcanza

A dieciocho meses de las elecciones, el Gobierno busca sostener expectativas frente a una realidad económica cada vez más adversa

Milei, el relato y un futuro que no alcanza

Dolor País

Una sociedad que viva la democracia como un riesgo, desnuda su enamoramiento por las dictaduras

Dolor País

DEPORTES

El día que el posible título de Reutemann obligó a jugar por la mañana un Superclásico lleno de figuras

El día que el posible título de Reutemann obligó a jugar por la mañana un Superclásico lleno de figuras

Juega en la Juventus, puede elegir entre cuatro selecciones y fue citado por Argentina: “Estoy agradecido”

La inesperada respuesta de Tom Cruise al recibir la camiseta de un equipo argentino durante la presentación de su nueva película

Challenger Buenos Aires: Alex Barrena y Facundo Mena definen el título

Juan Sebastián Verón arremetió contra el árbitro y la AFA tras la escandalosa final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Central

TELESHOW

Lali volvió a hacer historia y brilló en su tercer River: Tini vestida de novia, lágrimas y un guiño a Fito Páez

Lali volvió a hacer historia y brilló en su tercer River: Tini vestida de novia, lágrimas y un guiño a Fito Páez

En fotos: Lali reunió a las máximas figuras del pop argentino y homenajeó a Madonna en una noche inolvidable

Las Trillizas de Oro regresaron al público infantil con un libro mágico y canciones renovadas: “Estamos felices”

El músico detrás del fenómeno del abuelo Coqui y sus consejos: “Nunca sabés hasta dónde puede llegar una canción”

Sabrina Rojas contó qué busca en un hombre y no descartó volver con José Chatruc: “Me encaran el de 18 y el de 60 años”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen chino realizó ejercicios militares navales y aéreos cerca de un atolón disputado con Filipinas

El régimen chino realizó ejercicios militares navales y aéreos cerca de un atolón disputado con Filipinas

Florencia Canale y la Condesa que mataba buscando la juventud eterna: “He conocido mujeres desesperadas por el paso del tiempo”

El FILBA arranca esta semana con Emmanuel Carrère y Claire Keegan como estrellas: así es la edición 2026 del festival literario de Buenos Aires

De 700 horas en el MoMA a un avatar que abre puertas: Marina Abramović convierte sus famosas performances en piezas digitales

Golpearon y patearon al jefe de Seguridad Personal cubana y le robaron un Rolex y su pistola