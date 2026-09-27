¿Quién controla al Banco Central?

Banco Central de la República Argentina

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El 11 de septiembre de 1973, el Congreso Nacional sancionó la Ley 20.539, que reformó la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Desde su creación en 1935, dicha normativa había sufrido sucesivas modificaciones mediante leyes y decretos; sin embargo, la reforma de 1973 debe comprenderse en el marco del contexto económico de su época.

En la Argentina y en buena parte del globo imperaba por entonces el paradigma keynesiano, el cual promovía una marcada intervención estatal para impulsar y orientar la actividad económica nacional. El texto de la Ley 20.539 reflejaba con claridad esa concepción: el Banco Central quedaba subordinado al Poder Ejecutivo (artículo 1), contaba con amplios objetivos e instrumentos de intervención sujetos a las directivas del Ministerio de Economía (artículos 3 y 4), y el presidente de la Nación disponía de vastas facultades para nombrar y destituir a sus autoridades. Asimismo, se habilitaba al BCRA a financiar al Tesoro a través de adelantos transitorios o mediante la compra de títulos públicos.

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Casi dos décadas más tarde, en 1992, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, se introdujeron modificaciones alineadas con el sesgo neoliberal que inspiraba la política económica de aquellos años. El artículo 1 estableció la independencia del organismo respecto de la administración central. Por su parte, el artículo 3 suprimió la función social de sus metas, aunque estas continuaron siendo múltiples. También se eliminaron los topes máximos para los préstamos al Estado, si bien se preservó la potestad de adquirir títulos públicos.

Pese a ello, el Ejecutivo retenía un estricto control sobre la cúpula de la entidad y podía remover a sus integrantes con relativa facilidad; en los hechos, ante cualquier desacuerdo del Directorio con el rumbo oficial, el Gobierno procedía a su reemplazo.

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En 2012 se aprobó una nueva reforma —vigente hasta la actualidad— en la que los fines del Banco Central volvieron a redefinirse parcialmente, reincorporando de forma explícita la «equidad social». A su vez, se rehabilitó el financiamiento directo al sector público, tanto en efectivo como mediante la compra de títulos. Respecto de la gobernanza, la destitución del presidente, del vicepresidente y de los directores continuó supeditada, en última instancia, a la voluntad del jefe de Estado.

En agosto, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto girado por el Poder Ejecutivo que introduce cambios sustanciales en el diseño institucional de la entidad. Entre ellos, fija la preservación del valor de la moneda como su cometido primario y fundamental, desplazando preceptos del texto actual como el empleo y el desarrollo con equidad. Paralelamente, procura erradicar la emisión monetaria destinada a cubrir el déficit fiscal y acotar al mínimo la relación financiera entre el BCRA y el Tesoro.

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El propósito de estas enmiendas es reforzar la autonomía funcional y financiera de la autoridad monetaria, evitando que auxilie al Gobierno a través de expansiones sin respaldo en la demanda de dinero. No se trata de un debate ajeno a la región: diversos países latinoamericanos imponen límites estrictos al crédito estatal por parte de sus bancas centrales, si bien las herramientas concretas y el grado de independencia varían según cada jurisdicción.

Sin embargo, la propuesta aprobada por la Cámara Baja no se limita a los aspectos financieros, sino que modifica sustancialmente el régimen de designación y destitución de los funcionarios, con el objeto de dotar de mayor estabilidad institucional al Directorio.

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La disparidad de criterios entre el nombramiento y la remoción resulta significativa: mientras que para la designación se mantiene el esquema tradicional de propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado, para la destitución se fijan exigencias inéditas. En el caso del titular del BCRA, el texto aprobado en Diputados exige el voto favorable de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso, desplazando esa facultad de la órbita exclusiva del presidente de la Nación y requiriendo mayorías agravadas en el Poder Legislativo.

Esta estipulación trasciende lo estrictamente económico para adentrarse en el plano institucional: la tensión entre autonomía, control democrático y representación popular.

La independencia de un banco central suele justificarse en la necesidad de blindar la política monetaria frente a las urgencias coyunturales de la gestión política. Desde este enfoque, rigidizar los mandatos y las causales de remoción busca proteger a la entidad frente a los vaivenes electorales de corto plazo.

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No obstante, esta autonomía plantea un interrogante inevitable: ¿quién supervisa a quienes toman decisiones de tal trascendencia y mediante qué vía es posible removerlos ante un desacuerdo profundo sobre la orientación elegida?

El texto de la Cámara Baja genera una asimetría singular: el proceso de destitución requeriría un consenso parlamentario ostensiblemente más amplio que el exigido para el nombramiento.

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Ello reabre una discusión de fondo que supera la coyuntura económica. Por un lado, a mayores obstáculos para remover a las autoridades monetarias, mayor será su margen de maniobra frente al Ejecutivo. Por otro, cuanto más exigente sea dicho trámite, más críticos se vuelven los mecanismos de rendición de cuentas e inspección institucional. El debate medular radica en determinar hasta dónde debe extenderse la autarquía de la autoridad monetaria en una democracia y cuál es el punto de balance idóneo entre estabilidad, control parlamentario y responsabilidad ante los representantes del voto popular.

Atendiendo al carácter controvertido (e institucionalmente riesgoso) de la iniciativa, el Senado aprobó la reforma con 46 votos a favor y 22 en contra, introduciendo una modificación sustancial: para destituir al presidente y a los miembros del Directorio bastará con la decisión del Ejecutivo acompañada por la mayoría absoluta de la Cámara Alta, eliminando así tanto la exigencia de los dos tercios como la intervención de la Cámara de Diputados.

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El proyecto retornó a la Cámara de origen para su sanción definitiva. Diputados afronta ahora dos alternativas: aceptar el cambio por mayoría simple o insistir en el texto original que habría vuelto casi imposible remover a los directivos del BCRA. Para imponer su versión inicial, la Cámara Baja requeriría el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, una meta prácticamente inalcanzable en la actual correlación de fuerzas.

De este modo, la dinámica parlamentaria entre ambas cámaras evitó la consolidación de un proyecto que habría condicionado la capacidad de acción de los poderes electos por la ciudadanía, máxima expresión de la soberanía popular.

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