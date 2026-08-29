Opinión

Qué muestra el nuevo índice de UNICEF sobre la niñez

Los resultados del Índice Provincial de la Niñez facilitarán la identificación de prioridades y la orientación de políticas públicas basadas en evidencia

Mapa colorido de Argentina con dibujos de niños estudiando, en consulta médica y jugando, junto al logotipo de UNICEF en la esquina inferior.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En un país tan extenso y desigual como la Argentina, saber en qué condiciones crecen las niñas, niños y adolescentes no puede depender de una sola fotografía nacional. Detrás de una cifra agregada conviven provincias con trayectorias, capacidades y desafíos muy diferentes. Al mismo tiempo, cada provincia contiene desigualdades internas que requieren respuestas específicas y una mirada territorial. Las condiciones de vida de la infancia no dependen únicamente de las características de los hogares, sino también de las oportunidades que ofrece el entorno donde las niñas y los niños crecen.

Por eso UNICEF presentó Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia, una iniciativa que incorpora una nueva herramienta para observar, medir y monitorear las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en todo el país: el Índice Provincial de la Niñez (IPN).

PUBLICIDAD

El Índice reúne información sobre cuatro dimensiones fundamentales para el desarrollo infantil: condiciones materiales, educación, salud y violencia. Su objetivo es ofrecer una mirada integral y orientativa de las brechas que atraviesan a la infancia y la adolescencia en Argentina, identificar prioridades y contribuir a orientar políticas públicas basadas en evidencia que permitan transformar este panorama.

Los resultados del índice muestran un dato alentador: entre 2016 y 2025, 22 de las 24 jurisdicciones argentinas mejoraron sus indicadores. Sin embargo, también revelan que las brechas territoriales persisten y que el progreso no siempre alcanza para cerrar distancias históricas entre provincias. Avanzar es posible, pero converger requiere esfuerzos sostenidos y coordinados en el tiempo.

PUBLICIDAD

A su vez, la apertura del índice por dimensiones permite comprender por qué provincias con resultados globales semejantes pueden enfrentar desafíos muy diferentes. Esta desagregación es la mayor utilidad del índice: identificar qué combinación de factores explica cada resultado, para actuar sobre ellos.

En este punto, las dimensiones relacionadas a educación y la salud aparecen como los principales desafíos transversales. El componente asociado a las condiciones socioeconómicas muestra una recuperación, aunque conserva diferencias provinciales muy marcadas. La dimensión de violencia presenta resultados territoriales heterogéneos y subraya la necesidad de sostener políticas preventivas.

Contar con una medida común, actualizada y comparable puede ofrecer una brújula compartida entre Nación y provincias para saber dónde concentrar los esfuerzos. El nuevo Panorama provincial de la infancia busca contribuir a ese objetivo y reforzar una convicción fundamental: independientemente de la provincia donde viva, cada niña y cada niño debe tener la oportunidad de desarrollar todo su potencial.

En este marco, invitamos a que todas las provincias, a través de su máxima autoridad, firmen el Compromiso por la niñez y la adolescencia, lanzado por UNICEF, para demostrar públicamente la voluntad política de contribuir con políticas públicas y presupuestos a mejorar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Con el Panorama provincial de la infancia, cada jurisdicción contará con una herramienta para monitorear anualmente los avances en las condiciones de vida de chicas y chicos. Porque construir una Argentina más equitativa empieza, necesariamente, por garantizar una infancia con más derechos, más oportunidades y menos desigualdades.

Temas Relacionados

UNICEFNiñez

Últimas Noticias

La ansiedad por el futuro nos roba el presente

El ayer puede volverse carga y lo venidero, desvelo; mientras tanto, la vida ocurre en ese único ámbito real: este instante

La ansiedad por el futuro nos roba el presente

Alberdi: el país que todavía nos espera

En “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina” dejó un plan de país escrito con claridad y con profundo conocimiento de la importancia de las instituciones

Alberdi: el país que todavía nos espera

Una semana entre Uber y deliverys: “Es lo que hay”, la frase que repiten los que sobreviven gracias a las app

La economía de plataformas se consolida como refugio ante la caída del empleo formal. En Argentina, más de un millón de personas encuentran así una salida, aunque sea precaria

Una semana entre Uber y deliverys: “Es lo que hay”, la frase que repiten los que sobreviven gracias a las app

La suspensión parcial de Calcatreu reabre el debate sobre el impacto regulatorio en la inversión minera

La medida provincial por el incumplimiento del cupo de contratación local vuelve a poner en cuestión la previsibilidad jurídica para proyectos extractivos y su efecto sobre decisiones de capital en Argentina

La suspensión parcial de Calcatreu reabre el debate sobre el impacto regulatorio en la inversión minera

La economía de los servicios frente a la desindustrialización

El cuidado, la salud, la educación, la logística, el turismo y la tecnología concentran opciones de expansión en el área metropolitana de Buenos Aires, donde viven más de 16 millones de personas

La economía de los servicios frente a la desindustrialización

DEPORTES

La historia de Alma Almaraz, la jugadora de 16 años que juega en Boca Juniors y se hizo viral por su habilidad

La historia de Alma Almaraz, la jugadora de 16 años que juega en Boca Juniors y se hizo viral por su habilidad

Perdió la pelea de su vida, pero conquistó Las Vegas con un gesto que se hizo viral: la historia de amor que nació en un merendero

Valentín Perrone reveló cuándo apunta a llegar al MotoGP y su sueño de ganar en Buenos Aires: “Argentina es mi vida”

11 frases del Vasco Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la dedicatoria para Aranda a la frase que generó risas entre los periodistas

De la atajada salvadora de Montero al golazo de Belmonte: el minuto final en La Bombonera que terminó con el triunfo de Boca

TELESHOW

Bárbara Lombardo confesó la táctica que usó a los 11 años para colarse al show de Xuxa: "Terminé teniendo una relación con ella"

Bárbara Lombardo confesó la táctica que usó a los 11 años para colarse al show de Xuxa: "Terminé teniendo una relación con ella"

Wanda Nara compartió una foto con un hombre misterioso: de quién se trata

El reproche de Jimena Barón a Guido Kaczka luego de que no elogiara su talento: “Pendiente de si me reconocés como artista”

Quiénes son las dos nuevas figuras que se sumarían a MasterChef Celebrity

Tuli Acosta compartió el detrás de escena de su sesión de fotos y un detalle llamó la atención de sus fans: “En su ego caí”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: La casa de Los Palmeros convertida en centro de formación, un giro de la memoria pública hacia el trabajo y la inclusión

República Dominicana: La casa de Los Palmeros convertida en centro de formación, un giro de la memoria pública hacia el trabajo y la inclusión

Las fuerzas de EEUU y Ecuador destruyeron una estación de reabastecimiento flotante que apoyaba operaciones narcos en el Pacífico oriental

TradeExpo 2026 buscará atraer inversión extranjera y compradores internacionales en El Salvador

Guatemala: La PNC captura a cuatro personas por extorsión y robo agravado en la capital

Costa Rica y Puerto Rico buscan fortalecer alianza regional contra narcotráfico, crimen organizado y migración