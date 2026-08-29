Qué muestra el nuevo índice de UNICEF sobre la niñez

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En un país tan extenso y desigual como la Argentina, saber en qué condiciones crecen las niñas, niños y adolescentes no puede depender de una sola fotografía nacional. Detrás de una cifra agregada conviven provincias con trayectorias, capacidades y desafíos muy diferentes. Al mismo tiempo, cada provincia contiene desigualdades internas que requieren respuestas específicas y una mirada territorial. Las condiciones de vida de la infancia no dependen únicamente de las características de los hogares, sino también de las oportunidades que ofrece el entorno donde las niñas y los niños crecen.

Por eso UNICEF presentó Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia, una iniciativa que incorpora una nueva herramienta para observar, medir y monitorear las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en todo el país: el Índice Provincial de la Niñez (IPN).

PUBLICIDAD

El Índice reúne información sobre cuatro dimensiones fundamentales para el desarrollo infantil: condiciones materiales, educación, salud y violencia. Su objetivo es ofrecer una mirada integral y orientativa de las brechas que atraviesan a la infancia y la adolescencia en Argentina, identificar prioridades y contribuir a orientar políticas públicas basadas en evidencia que permitan transformar este panorama.

Los resultados del índice muestran un dato alentador: entre 2016 y 2025, 22 de las 24 jurisdicciones argentinas mejoraron sus indicadores. Sin embargo, también revelan que las brechas territoriales persisten y que el progreso no siempre alcanza para cerrar distancias históricas entre provincias. Avanzar es posible, pero converger requiere esfuerzos sostenidos y coordinados en el tiempo.

PUBLICIDAD

A su vez, la apertura del índice por dimensiones permite comprender por qué provincias con resultados globales semejantes pueden enfrentar desafíos muy diferentes. Esta desagregación es la mayor utilidad del índice: identificar qué combinación de factores explica cada resultado, para actuar sobre ellos.

En este punto, las dimensiones relacionadas a educación y la salud aparecen como los principales desafíos transversales. El componente asociado a las condiciones socioeconómicas muestra una recuperación, aunque conserva diferencias provinciales muy marcadas. La dimensión de violencia presenta resultados territoriales heterogéneos y subraya la necesidad de sostener políticas preventivas.

PUBLICIDAD

Contar con una medida común, actualizada y comparable puede ofrecer una brújula compartida entre Nación y provincias para saber dónde concentrar los esfuerzos. El nuevo Panorama provincial de la infancia busca contribuir a ese objetivo y reforzar una convicción fundamental: independientemente de la provincia donde viva, cada niña y cada niño debe tener la oportunidad de desarrollar todo su potencial.

En este marco, invitamos a que todas las provincias, a través de su máxima autoridad, firmen el Compromiso por la niñez y la adolescencia, lanzado por UNICEF, para demostrar públicamente la voluntad política de contribuir con políticas públicas y presupuestos a mejorar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Con el Panorama provincial de la infancia, cada jurisdicción contará con una herramienta para monitorear anualmente los avances en las condiciones de vida de chicas y chicos. Porque construir una Argentina más equitativa empieza, necesariamente, por garantizar una infancia con más derechos, más oportunidades y menos desigualdades.

PUBLICIDAD