Opinión

Pymes ante un nuevo consumidor

Por qué reconvertirse puede ser más urgente que resistir

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Hombre de mediana edad apoyado en el mostrador de una tienda, mirando por la ventana con un taxi amarillo afuera y un cartel de 'FOR RENT' reflejado.
Las ventas minoristas pyme cayeron 1,2% interanual en mayo y acumulan una baja de 3,1% en el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventas minoristas pyme cayeron 1,2% interanual en mayo y acumulan 3,1% de baja en el año. Conozco la escena: la veo cada semana, sentado frente a empresarios que la están peleando. Frente a ese número, la reacción más común —y entendible— es apretar los dientes, recortar lo que se pueda y esperar a que el mercado repunte. Lo aprendimos en cada crisis argentina: se aguanta y, tarde o temprano, vuelve.

Pero esta vez hay una trampa en ese reflejo. Un mes de caída no alcanza para hablar de un cambio de fondo; lo que sí lo delata es la letra chica. Mientras bazar, decoración y muebles caen casi 9% y el textil más de 5%, la farmacia sube 8% y las ventas online crecen 15%. Eso no solo es una economía que se frena pareja y después arranca pareja. Es un consumo que se reacomoda: cambió qué se compra, cómo se compra y qué se prioriza. No es que no hay clientes. Tu cliente se movió de lugar.

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En algún momento la actividad puede recuperarse. Pero eso no significa que vuelvan los mismos clientes, los mismos canales ni los mismos márgenes. Y ahí está lo que más me preocupa. Muchos dueños —con todo el mérito de haber sostenido su empresa durante años— están leyendo este momento con el mapa de las crisis anteriores. Deciden por intuición, por lo que les funcionó otras veces, por mandatos que arrastran de su propia historia: “Esto ya lo viví; aguanto y pasa”. El problema es si se trata de un cambio de reglas al que no se le sobrevive aguantando con las reglas viejas.

El dueño no ignora que las ventas caen. Lo ve en la caja, en la cantidad de consultas, en la presión sobre los precios y en los plazos que se estiran. Lo que muchas veces ignora es aquello que esa caída lo obliga a revisar.

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Quizás el cliente ya no valore lo que la empresa aprendió a hacer bien. Quizás siga comprando, pero haya cambiado el criterio con el que elige. Puede que quiera menos variedad y más certeza, menos producto y más solución, menos promesas y una respuesta más rápida. También puede ocurrir que el cliente al que la empresa sigue buscando ya no sea aquel sobre el que conviene construir el futuro.

Reconocerlo es incómodo porque obliga a poner en duda decisiones, capacidades e incluso orgullos construidos durante años. No se trata solamente de admitir que se vende menos. Se trata de preguntarse si todavía estamos mirando al cliente que existe o seguimos organizados alrededor del cliente que conocimos.

Por eso el problema de fondo no es la caída del 1,2%. Es la espera. Cada día que la esperanza nos dilata el hacernos cargo es un día menos de capacidad para reconvertir el negocio y ajustarlo a las condiciones que el mercado está adoptando. La esperanza, cuando reemplaza a la decisión, se vuelve cara: se paga con caja, con energía y con los mejores clientes, que se van con quien sí entendió hacia dónde iba el consumo.

La pregunta no es “¿cuándo repunta el mercado?”. Es otra, más incómoda y más útil: “¿qué empresa necesito ser para el mercado que está apareciendo?”.

Es lo que empieza a hacer el comerciante cuando deja de medir el negocio solamente por la gente que entra al local y se pregunta qué está intentando resolver hoy su cliente, qué dejó de valorar y por qué estaría dispuesto a elegirlo. Tal vez reconvertirse sea dejar de competir por cantidad de modelos y empezar a seleccionar mejor. Concentrarse en un tipo de cliente, reducir opciones que confunden o construir una propuesta alrededor de una necesidad que antes parecía secundaria.

Reconvertir es achicar con criterio si es necesario, acercarse al cliente que se movió y entender qué está dispuesto a pagar hoy para hacerle lugar a lo que viene. Es revisar el modelo con la honestidad de quien prefiere incomodarse a tiempo antes que lamentarse tarde.

El mercado va a cambiar otra vez. La decisión es si te va a encontrar esperando al cliente que se fue o preparado para entender al que viene.

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