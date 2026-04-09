La hora del liderazgo con convicción y vocación de servicio

El liderazgo joven en Argentina se define por la responsabilidad y la actitud, más allá de la edad o el poder político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Argentina de hoy, hablar de liderazgo ya no es simplemente hablar de poder. Es, sobre todo, hablar de responsabilidad.

Responsabilidad de una generación que empieza a ocupar lugares de decisión en un contexto complejo, atravesado por la desconfianza, el cansancio social y una larga historia de promesas incumplidas. Una generación que no puede darse el lujo de repetir los errores del pasado.

El liderazgo joven no es una cuestión de edad, sino de actitud. Es la capacidad de animarse a hacer las cosas distinto. De cuestionar inercias. De priorizar la gestión por sobre el relato. Pero también —y esto es clave— de entender que gobernar no es imponer, sino construir.

Construir implica sostener convicciones con firmeza, pero también con la madurez suficiente para reconocer que ningún sector, por sí solo, tiene todas las respuestas. Implica entender que la verdad no es patrimonio de una ideología, sino una búsqueda permanente que se construye con evidencia, con experiencia y con diálogo honesto.

En ese sentido, incluso tradiciones que muchas veces quedan fuera del debate público, como la Doctrina Social de la Iglesia, ofrecen principios valiosos para pensar la gestión contemporánea: la dignidad de la persona, el bien común, la subsidiariedad y la responsabilidad social.

No son conceptos exclusivos de los creyentes. Son, en esencia, criterios de sentido común para cualquier sociedad que aspire a ser más justa y más eficiente.

Cuando una organización logra consolidar criterios técnicos, continuidad en sus objetivos y una vocación de servicio sostenida en el tiempo, está construyendo algo más importante que una gestión: está construyendo institucionalidad.

Esa mirada también se refleja en la gestión concreta. En Obras Sanitarias de Mar del Plata, por ejemplo, existe una tradición institucional que trasciende a las personas y a los espacios políticos. A lo largo de los años, la empresa ha sido conducida por distintos directorios y presidentes de origen radical y peronista, que supieron sostener una visión de política de Estado en materia de servicios esenciales.

Lejos de negar esas trayectorias, corresponde valorarlas. Porque cuando una organización logra consolidar criterios técnicos, continuidad en sus objetivos y una vocación de servicio sostenida en el tiempo, está construyendo algo más importante que una gestión: está construyendo institucionalidad.

El desafío actual es profundizar ese camino. No empezar de cero, sino mejorar sobre lo construido. Incorporar eficiencia, orden, control y cercanía con el vecino, sin perder de vista que el acceso al agua y al saneamiento no es un tema más, sino una condición básica para el desarrollo humano.

Gestionar bien no es solo administrar recursos, sino también construir comunidad.

En tiempos donde todo parece urgente, recuperar fundamentos claros ayuda a ordenar prioridades. A recordar que detrás de cada decisión hay personas concretas. Y que gestionar bien no es solo administrar recursos, sino también construir comunidad.

Porque el desafío no es solo gestionar el presente, sino sentar las bases de una Argentina distinta. Una Argentina donde el mérito, el esfuerzo y la transparencia no sean excepciones, sino reglas. Donde la discusión pública recupere calidad. Donde la política vuelva a ser un espacio de servicio.

No se trata de ingenuidad. Se trata de convicción.

La convicción de que es posible hacer las cosas mejor. De que una nueva generación puede liderar con firmeza, pero sin soberbia. Con decisión, pero con responsabilidad. Con identidad, pero sin cerrar puertas.

En definitiva, con la claridad de entender que gobernar es conducir con sentido, ordenar con criterio y construir confianza.

Porque el verdadero liderazgo no se mide por la cantidad de adversarios que se enfrentan, sino por la capacidad de construir, convocar y ponerse al servicio del bien común.