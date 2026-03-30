Podés estatizar, pero no podés violar contratos

El presidente Javier Milei, con el mameluco de YPF en Vaca Muerta

En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió recuperar el control de YPF, que estaba en manos de Repsol. Esa decisión, en sí misma, es legal. Los Estados pueden expropiar. Lo han hecho antes y lo seguirán haciendo.

El problema no fue la expropiación. El problema fue cómo se hizo.

YPF tenía un estatuto claro. Ese estatuto —aceptado por todos, incluido el propio Estado argentino— establecía que, si alguien tomaba el control de la compañía, debía hacer una oferta pública para comprarle las acciones al resto de los accionistas. Es una regla básica de mercado: proteger a los minoritarios cuando cambia el control.

Eso no ocurrió.

Argentina avanzó con la toma de control, pero no cumplió esa obligación. Y ahí está el corazón del fallo. La jueza Loretta Preska fue clara: el estatuto es un contrato, y los contratos se cumplen. Incluso —y sobre todo— cuando quien interviene es un Estado.

La Cámara de Apelaciones no cambió esa lógica. No dijo que la expropiación fuera ilegal. Confirmó algo más incómodo: que el país quiso actuar como soberano para tomar el control, pero como si no fuera parte del juego cuando debía respetar las reglas.

Ese doble estándar no pasó el filtro judicial.

El punto es más profundo que YPF. Es un mensaje directo al mundo: podés ejercer tu soberanía, pero no podés desconocer las obligaciones que asumiste. No podés elegir cuándo sos Estado y cuándo sos un actor más del mercado.

Las consecuencias son concretas. La condena es millonaria. El riesgo de embargos existe. Y, sobre todo, el daño a la credibilidad es real. Porque en el mundo de las inversiones, la confianza no se declama: se construye cumpliendo reglas.

Este caso deja una lección incómoda pero necesaria. La seguridad jurídica no es un concepto abstracto. Es la diferencia entre atraer capital o espantarlo. Entre financiarse o quedar aislado.

Argentina no perdió por querer recuperar YPF. Perdió por no respetar el marco en el que decidió hacerlo.

Y eso, en cualquier parte del mundo, tiene un precio.