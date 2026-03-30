Opinión

Podés estatizar, pero no podés violar contratos

La discusión por YPF volvió al centro de la escena. Y conviene despejar el ruido para entender lo esencial: Argentina no fue condenada por expropiar. Fue condenada por no cumplir las reglas al hacerlo.

Guardar
Javier Milei mameluco YPF Vaca Muerta
El presidente Javier Milei, con el mameluco de YPF en Vaca Muerta

En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió recuperar el control de YPF, que estaba en manos de Repsol. Esa decisión, en sí misma, es legal. Los Estados pueden expropiar. Lo han hecho antes y lo seguirán haciendo.

El problema no fue la expropiación. El problema fue cómo se hizo.

YPF tenía un estatuto claro. Ese estatuto —aceptado por todos, incluido el propio Estado argentino— establecía que, si alguien tomaba el control de la compañía, debía hacer una oferta pública para comprarle las acciones al resto de los accionistas. Es una regla básica de mercado: proteger a los minoritarios cuando cambia el control.

Eso no ocurrió.

Argentina avanzó con la toma de control, pero no cumplió esa obligación. Y ahí está el corazón del fallo. La jueza Loretta Preska fue clara: el estatuto es un contrato, y los contratos se cumplen. Incluso —y sobre todo— cuando quien interviene es un Estado.

La Cámara de Apelaciones no cambió esa lógica. No dijo que la expropiación fuera ilegal. Confirmó algo más incómodo: que el país quiso actuar como soberano para tomar el control, pero como si no fuera parte del juego cuando debía respetar las reglas.

Ese doble estándar no pasó el filtro judicial.

El punto es más profundo que YPF. Es un mensaje directo al mundo: podés ejercer tu soberanía, pero no podés desconocer las obligaciones que asumiste. No podés elegir cuándo sos Estado y cuándo sos un actor más del mercado.

Las consecuencias son concretas. La condena es millonaria. El riesgo de embargos existe. Y, sobre todo, el daño a la credibilidad es real. Porque en el mundo de las inversiones, la confianza no se declama: se construye cumpliendo reglas.

Este caso deja una lección incómoda pero necesaria. La seguridad jurídica no es un concepto abstracto. Es la diferencia entre atraer capital o espantarlo. Entre financiarse o quedar aislado.

Argentina no perdió por querer recuperar YPF. Perdió por no respetar el marco en el que decidió hacerlo.

Y eso, en cualquier parte del mundo, tiene un precio.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasOpiniónYPF

Últimas Noticias

De la burla al crimen: lo que no supimos detener a tiempo

Otra vez. Un hecho extremo irrumpe y nos sacude. Un joven mata a otro. Ocurre en una escuela, ocurre entre adolescentes. Ocurre, una vez más, en un espacio que debería ser de cuidado, de aprendizajes y de construcción de futuro

De la burla al crimen: lo que no supimos detener a tiempo

Frenar una ley por anticipado: la cautelar que tensiona los límites del poder judicial

Un fallo que suspendió 82 artículos de la reforma laboral reabre un debate clave: hasta dónde puede llegar un juez en sede cautelar frente a una ley del Congreso

Frenar una ley por anticipado: la cautelar que tensiona los límites del poder judicial

Los secretos de los CEO’s para sobrevivir al caos mundial y salir ganando

La nueva normalidad global obliga a los CEOs a gestionar la incertidumbre y construir confianza como’ principal activo para sostener el crédito, los acuerdos y la operación diaria de sus empresas

Los secretos de los CEO’s para sobrevivir al caos mundial y salir ganando

El acuerdo de hace 50 años que Trump no puede romper

La relación estratégica que vincula la seguridad del flujo petrolero con el dominio del dólar impide que la actual administración estadounidense modifique la política frente a Irán sin riesgos para el sistema financiero global

El acuerdo de hace 50 años que Trump no puede romper

Tecnología como palanca de competitividad

El avance de la digitalización en las empresas argentinas es un requisito esencial para competir a nivel internacional en un mercado cada vez más tecnológico

Tecnología como palanca de competitividad
DEPORTES
Placente dio a conocer los convocados de la Selección Sub 17 para el Sudamericano: el protegido de Tevez que asoma como figura

Placente dio a conocer los convocados de la Selección Sub 17 para el Sudamericano: el protegido de Tevez que asoma como figura

Chile cayó por goleada 4-1 contra Nueva Zelanda y explotaron las críticas: “Desastre”, “papelón” y “pesadilla”

Ranking ATP: un argentino hizo historia, otro logró su mejor marca y hubo cambios en el Top 10

Quién es el “Oso” Martínez, el lateral nacido en España que Scaloni admitió tener en el radar de la selección argentina

Morena Beltrán habló de su eufórico grito por el gol de Lucas Blondel en Huracán y lo comparó con uno del Mundial 2022

TELESHOW
Isabel Macedo celebró las primeras dos semanas de Molly con fotos llenas de amor y diversión

Isabel Macedo celebró las primeras dos semanas de Molly con fotos llenas de amor y diversión

Así se preparan Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe para interpretar una historia de amor prohibido en teatro

Tamara Paganini, la exparticipante de Gran Hermano 1 que no quería ser famosa y quedó en la historia del reality

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía en medio de una polémica noche en Buenos Aires

“Vuelve ‘ella’”: la jugada secreta de Gran Hermano Generación Dorada para que regrese Tamara Paganini

INFOBAE AMÉRICA

El Supremo brasileño exige a Bolsonaro que aclare si violó las condiciones de su arresto domiciliario

El Supremo brasileño exige a Bolsonaro que aclare si violó las condiciones de su arresto domiciliario

Irán ejecutó a dos presos políticos de la oposición

Ucrania anunció la incorporación de empresas privadas a su defensa antiaérea para proteger infraestructuras críticas

Con huellas dactilares y tonos de piel a medida: así son las prótesis desarrolladas en Nigeria por dos hermanos

Críticas contra Edmand Lara y su esposa por viaje a México para ver el partido de Bolivia con Surinam