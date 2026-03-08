Matar al prójimo o amarlo como a tí mismo

Fedor Dostoievski, según Vasily Perov (1872)

“La belleza salvará al mundo” (Fedor Dostoievski, El idiota, parte III, cap. V)

Claro que Dostoievski se refiere a la belleza moral, al amor de Jesús; la belleza del resplandor que irradia la imagen que describe el Evangelio de Lucas 10:25-37 sobre aquel samaritano que iba de Jerusalén a Jericó. Interhumano, espontáneo, incondicional, gratuito. Un ser bello.

El primer domingo de Adviento, 1 de diciembre de 2024, el papa Francisco pidió a la comunidad internacional que trabaje para detener los conflictos y enumeró los que en ese momento eran “los pedazos” de la “tercera guerra mundial”: Líbano, Gaza, Siria, Ucrania y ese muestrario de corrupción, violencia, crueldad, dolor y muerte.

“La guerra es un horror, la guerra ofende a Dios y a la humanidad, la guerra no perdona a nadie, la guerra es siempre una derrota, una derrota para toda la humanidad”, dijo Francisco.

En igual sentido, el papa Benedicto XVI, en una audiencia general de los miércoles uniéndose a las celebraciones del 70º aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y en muchas ocasiones más, condenó lo “absurdo” y “trágico” de la guerra.

Una paz desarmada y desarmante

En el video de las intenciones de oración para el mes de marzo, titulado “Por el desarme y la paz”, el papa León XIV continúa el anunciado proyecto “Reza con el Papa”, expresando la esperanza de que la amenaza nuclear nunca más determine el futuro de la humanidad y que cada opción por el diálogo sea la semilla de un mundo nuevo. “Señor, ilumina a los líderes de las naciones, para que tengan la valentía de abandonar los planes de muerte”.

El llamamiento del pontífice es a poner fin a la carrera armamentista, “para que la amenaza nuclear nunca más determine el futuro del mundo: la verdadera seguridad no surge de un equilibrio de terror, sino de la confianza que se construye, la justicia que se practica y la solidaridad que une a los pueblos”.

Desde su primera bendición Urbi et Orbi, el día de su elección al papado, el pontífice americano hizo un llamamiento a una paz “desarmada y desarmante”. Rezó para que los pueblos “renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia”. Aludió al aumento de países en gastos en armas. Datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) indican que, en 2024, el gasto militar mundial creció por décimo año consecutivo, alcanzando los 2.700 millones de dólares, un incremento del 9,4 % respecto al año anterior.

“Hoy elevamos nuestra oración por la paz mundial, pidiendo que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia” (papa León XIV).

Las comunidades católicas en la región del conflicto

La capital teológica del régimen chiita duodecimano, Qom, fue bombardeada, así como también la ciudad de Esfahán, centro de espiritualidad chiita y su regia catedral de Vank.

La comunidad católica, calculada en unos 22.000 fieles, se encuentra en ese contexto en una situación muy crítica. Recordemos que con quien el papa Francisco mantuvo un diálogo interreligioso fructífero fue con los representantes de la rama sunita del islam, que desde hace 1.400 años mantiene un conflicto con la rama chiita. Los musulmanes de Irán son chiitas y el gobierno es teocrático. La minoría católica está integrada por subgrupos de latinos, caldeos, armenios católicos y extranjeros convertidos al catolicismo. Los conversos son perseguidos por las autoridades. También se registran otros tipos de persecuciones: vigilancia, cierre de iglesias domésticas, arrestos de conversos y prohibición del proselitismo. La fe de los católicos en Irán es identificada como parte de la política exterior de Occidente. Hay seis diócesis en toda la República que el cardenal Dominique Mathieu recorre a pesar de la presión que soporta de los servicios de seguridad (seguimientos, intimidaciones, visitas de observación, etc.). La circunstancia de un papa de origen estadounidense, como es el caso del papa León XIV, lo hace sospechoso de parcialidad en las actuales circunstancias. A punto tal que, según hemos podido saber, hay sacerdotes católicos que rezan para que no se los identifique con los atacantes de Estados Unidos. El papa, como dijimos, condenó la guerra y pregonó cambiar los siete días que van de enfrentamientos por el diálogo y la paz, tomando con total claridad distancia de la administración de Donald Trump.

Desde los Emiratos, monseñor Martinelli describe una situación que “parece bajo control”, aunque persiste la “aprensión” por la escalada entre Israel y Estados Unidos contra Irán. Cierre “temporal y necesario” de la Casa de la Familia Abrahámica, pero con la esperanza de que “pueda reabrirse pronto”. Oración por las víctimas entre la población migrante. La mayoría de los musulmanes en esta nación son de la rama sunita.

El cierre de la Casa de la Familia Abrahámica en estos días es algo “temporal y necesario”, explica a Asia News monseñor Paolo Martinelli, vicario apostólico de Arabia Meridional (Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen), al comentar la confrontación de Israel y Estados Unidos contra Irán, en un contexto de desarrollos impredecibles. Al tercer día de iniciada la guerra —decía monseñor Martinelli— por el momento, en los Emiratos “la situación parece bajo control”, aunque persiste cierto grado de “aprensión” de una guerra que ya se ha extendido involucrando a todos los Estados del Golfo y también al Líbano, donde los ataques de Israel contra objetivos de Hezbolá han causado decenas de muertos y el riesgo de una mayor escalada. Mientras tanto, se reportan explosiones en Bahréin y en los Emiratos Árabes Unidos, además del incendio de una refinería de petróleo —aunque el incendio parece estar bajo control— en Arabia Saudita. Desde Riad hasta Kuwait los líderes regionales acusan a Teherán y amenazan con responder a los ataques provenientes de la República Islámica contra objetivos militares estadounidenses o infraestructuras energéticas. El ejército kuwaití informó que “varios” aviones de combate de EE. UU. se precipitaron a tierra (...). Según la Media Luna Roja, las víctimas en Irán son más de 550, distribuidas en al menos 130 localidades. Máxima alerta también en la base británica de Akrotiri, en Chipre, donde incluso en los últimos minutos despegaron cazas para repeler “un presunto ataque con drones”.

“En los Emiratos Árabes Unidos las misas se celebran con normalidad; evitamos iniciativas que impliquen aglomeraciones. Estoy en contacto con todos nuestros párrocos, quienes me han confirmado que todas las celebraciones dominicales se llevaron a cabo normalmente. En la parroquia de Al Ain, cerca de la frontera con Omán, donde estaba realizando mi visita pastoral, todas las actividades se llevaron a cabo según lo programado. Por lo demás, todos nos atenemos a las indicaciones de las autoridades civiles.”

“Un ataque de este tipo —dijo monseñor Martinelli— no podía dejar de desencadenar una reacción contra los países donde hay bases militares de Estados Unidos. Por otra parte, hay antecedentes: durante la “guerra de los 12 días”, en junio del año pasado, sucedió algo similar. (...) Hay una profunda conexión entre los países del Golfo, o sea, que la situación nos involucra aun cuando no haya ataques; en estos casos, todos nuestros países están bajo amenaza”.

La Casa de la Familia Abrahámica, mencionada más arriba, es un complejo interreligioso en la isla Saadiyat de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Alberga una mezquita, una iglesia y una sinagoga. Es una iniciativa para la tolerancia y la coexistencia entre las religiones abrahámicas. Está inspirada en el Documento sobre la Fraternidad Humana firmado por el papa Francisco en nombre de la Iglesia católica y Ahmed El Tayeb en nombre de la Mezquita de Al Azhar el 4 de febrero de 2019 en Abu Dabi. Fue cerrada —como se dijo— temporalmente frente a los ataques.

Digamos además que monseñor Martinelli trabaja en contacto con el vicario apostólico de Arabia del Norte, monseñor Aldo Berardi. Los dos vicariatos forman parte de la Conferencia Episcopal de los Obispos Latinos de las Regiones Árabes (CELRA). Recibieron numerosos mensajes de apoyo, entre ellos el del patriarca de Jerusalén de los latinos, cardenal Pierbattista Pizzaballa, y de los otros miembros de Medio Oriente. Inmediatamente después de que comenzaron los ataques, Martinelli envió una carta a todos los fieles católicos invitándolos a estar serenos en el Señor y a seguir las indicaciones de las autoridades civiles.

Al momento en que despachamos estas líneas —sábado 7 de marzo— la situación de la guerra presenta el siguiente cuadro: continúan los intensos ataques de Israel contra Irán, continúa el suministro de armas por parte de Estados Unidos a Israel, le vende 12.000 bombas; toma disposiciones para que se cuadruplique la producción de armas; mientras recibe a los cuatro soldados norteamericanos muertos en Teherán, presiona a Irán exigiendo una rendición incondicional para negociar la paz; dice que pretende un nuevo régimen en Irán, democrático o no, pero vasallo de Estados Unidos. Netanyahu le pidió paciencia al pueblo israelí, sigue bombardeando intensamente el sur del Líbano causando decenas de personas muertas y muchas más heridas; otras fuentes hablan de más de 300 muertos. Por su parte, Irán ha anunciado que suspendió los ataques a las bases militares en los 16 países de la región. Al respecto, informó Infobae que el presidente iraní Masud Pezeshkian habría anunciado “la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos siempre que desde las bases americanas en esos países no se ataque a Irán. También explicó que dicha estrategia defensiva fue una medida de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad”.

Los países europeos desmienten que los últimos ataques a bases británicas en Chipre hayan provenido de Irán y este país atribuye a Israel un ataque misilístico registrado sobre Turquía, misil derribado por la OTAN. Según la misma fuente, Francia, Italia, Grecia, Reino Unido y España “han reforzado la presencia de recursos militares defensivos en la zona del estrecho de Ormuz para asegurar la protección de su personal e intereses”.

Los expertos presagian que si Estados Unidos envía tropas para una ofensiva terrestre pagará un precio muy alto, como ocurrió en las guerras de Afganistán e Irak en el pasado; asimismo, la guerra aérea será más efectiva, aunque el gasto económico será muy elevado, por encima de los dos billones de dólares. Lo más aconsejable sería una incursión veloz en los lugares donde se presume se llevan a cabo los experimentos y procesos de los productos nucleares. Por otro lado, la crisis generada en el precio de los combustibles en Estados Unidos puede perjudicar la imagen del presidente de cara a las elecciones de noviembre.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, opinó que, según se desarrollan los actuales sucesos, esta guerra puede quedar fuera de control.

Posición de España frente a la guerra de Irán

El gobierno de España, por su parte, mantiene una posición de neutralidad —aunque no se utilice ese término— de su nación en relación con “la intervención israelí apoyada por EEUU en Irán”. Ha dicho el presidente Pedro Sánchez en una nota de prístina claridad publicada en The Economist y ampliamente comentada en Infobae por Noelia Tabanera que la guerra no constituye una solución válida y destacó el principio de la no utilización de la fuerza como vía para resolver los conflictos: “No a la guerra. No a la violación unilateral del derecho internacional. No a la repetición de los errores del pasado. No a la idea de que los problemas del mundo se pueden resolver con bombas (...). La guerra no es la solución (...) Lo ingenuo es pensar que la democracia y la estabilidad surgirán de las cenizas. La historia ya ha puesto a prueba esa fórmula, y no funciona” (...) y continúa afirmando: “Esta guerra es ilegal” y más adelante dijo que “la cooperación entre aliados implica apoyo mutuo, pero no requiere obediencia incondicional ante acciones precipitadas” (...) “El compromiso de España reside en la defensa del derecho internacional, la promoción de la cooperación entre Estados y la preservación de la vida humana”.