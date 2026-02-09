La asignación de capital tenderá a concentrarse, titubear y alinearse políticamente en contextos de incertidumbre

Qué características van a definir este año para los inversionistas

Comienza la temporada de “Perspectivas”, y la mayoría de los informes globales enumerarán una lista cada vez mayor de riesgos: aranceles y disrupciones comerciales; geopolítica, guerras abiertas y el riesgo de nuevas; disrupción tecnológica y burbujas de activos; choques climáticos; presiones de deuda y fiscales. Ninguno de estos factores es novedoso. Los mercados los reconocen, los responsables de política los discuten abiertamente y los inversores los incorporan a los escenarios que guían la asignación de activos.

Lo que caracteriza el próximo año es la aceptación creciente de que la incertidumbre se está convirtiendo en un rasgo estructural del panorama económico y de inversión. La incertidumbre pone a prueba más el juicio que los modelos y lleva cada vez más a los inversores a priorizar posiciones defensivas y opciones de flexibilidad por encima de la búsqueda de tesis de inversión atractivas.

Tres fuerzas probablemente prolongarán este escenario.

Primero, la inteligencia artificial es un motor macroeconómico.

Gran parte del debate público sobre la inteligencia artificial sigue atrapado entre dos enfoques conocidos: el de la productividad y la velocidad de adopción, por un lado, y el debate sobre si hay o no una burbuja, por el otro. Estas conversaciones no carecen de importancia, pero pasan por alto un cambio de mayor trascendencia. Las comparaciones con Internet o la era puntocom resultan cada vez más limitadas desde una perspectiva macroeconómica y de políticas públicas.

La inteligencia artificial representa un motor de reasignación a escala de revolución industrial, que está transformando la manera en que el capital, el trabajo y la estabilidad social y política evolucionarán en los próximos años. El rasgo definitorio para muchas economías será su capacidad para absorber el impacto transformador de la IA en los medios de producción, el capital y el trabajo, así como su efecto distributivo en la sociedad, los ingresos laborales y los retornos de la inversión de capital.

El rol de la inteligencia artificial en la economía

Esa capacidad varía notablemente entre países, y la asimetría en la adaptación se convierte en un rasgo definitorio de la economía global y la asignación de activos. La inversión en IA requiere mucho capital, depende de la energía y se concentra en las etapas iniciales, mientras que los costos económicos se distribuyen ampliamente y las ganancias tienden a concentrarse. Esto ayuda a explicar por qué la fuerte inversión inicial se refleja en un crecimiento destacado del PIB, aunque el empleo quede rezagado, abriendo una brecha creciente entre dónde se despliega el capital y dónde se absorben los costos económicos y sociales.

Para los Estados, esta distinción es más relevante que las proyecciones de crecimiento agregado. Un crecimiento sólido puede coexistir con una fragilidad creciente si los costos de ajuste se postergan o se distribuyen de forma desigual. La pregunta clave es qué economías pueden absorber grandes disrupciones distributivas sin desestabilizar su equilibrio político y social.

Cuando los retornos se concentran mientras el ajuste se manifiesta mediante la disrupción laboral y los costos sociales, el crecimiento se vuelve frágil y aumenta el riesgo de cambios abruptos en las políticas. El crecimiento del consumo y el margen fiscal pueden disminuir aunque la producción muestre resiliencia. Desde la perspectiva de la inversión, un crecimiento acelerado basado en la rápida adopción puede ser transitorio en entornos donde la cohesión social y política se debilita, mientras que las economías capaces de tolerar la disrupción sin perder coherencia se consolidan como destinos más duraderos para el capital a largo plazo.

Segundo, la geopolítica ha entrado de lleno en la zona de incertidumbre radical.

Las políticas se moldean cada vez más por sistemas de creencias, ideologías y lógicas de suma cero que no optimizan los beneficios marginales ni la estabilidad a largo plazo, generando cambios de régimen en política, economía y en la respuesta de las políticas públicas. Cuando la convicción reemplaza la optimización, las estructuras de incentivos se vuelven más difíciles de interpretar y la estrategia más difícil de diseñar, lo que aumenta la probabilidad de errores costosos en política e inversión.

La geopolítica siempre ha influido en los mercados. Lo que ha cambiado es la dificultad para distinguir la señal del ruido en un entorno donde los incentivos resultan poco claros e incluso menos comunicados. Las decisiones políticas llegan sin las señales previas que los inversores suelen usar para ajustar sus expectativas de forma gradual, lo que dificulta la interpretación y debilita la credibilidad de los compromisos. Esta dinámica ya no se limita a los mercados emergentes; refleja un cambio de régimen a nivel global.

Las relaciones geopolíticas también tendrán un rol en los análisis de los inversionistas

Las economías avanzadas tampoco son inmunes. Manifiestan imprevisibilidad a través de otros canales, como reinterpretaciones legales, discrecionalidad ejecutiva, cambios regulatorios o modificaciones bruscas en su postura internacional. Los recientes debates sobre territorios estratégicos y los cambios abruptos en las relaciones comerciales, junto a realineamientos diplomáticos inesperados que buscan diversificar relaciones exteriores, ilustran cuán rápido pueden cuestionarse los supuestos. El punto en común es que ha aumentado la probabilidad y el costo de interpretar mal las intenciones, mientras que se reduce el tiempo disponible para aprender.

En este entorno, los compromisos de inversión siguen siendo tentativos. Esto ayuda a explicar por qué los mercados pueden lucir tranquilos aun cuando la incertidumbre crece. La ausencia de volatilidad no indica confianza, sino baja visibilidad y falta de alternativas claras.

Tercero, la asignación de capital a largo plazo tenderá a concentrarse y alinearse políticamente.

A medida que crece la imprevisibilidad, el capital se aleja de la asignación transaccional y busca alinearse con jurisdicciones, socios y estructuras que brinden respaldo político y durabilidad a través de los cambios de régimen. Para los responsables de políticas, el costo de oportunidad de la indefinición y del retraso en la acción aumenta, generando el riesgo de acceso restringido al financiamiento y menos oportunidades para la inversión a largo plazo.

Interpretar este momento desde una óptica cíclica lleva a errores. En las recesiones cíclicas, el aumento de la aversión al riesgo produce una nueva valoración, un repliegue del capital y un eventual reingreso. El ajuste actual responde a un cambio estructural impulsado por variaciones en la asignación de recursos, la distribución de ingresos y riqueza, y los sistemas que sustentan la toma de decisiones económicas y políticas.

Por eso, la asignación de capital está siendo reevaluada en cuanto a dónde es tolerable el riesgo y cómo se define esa tolerancia. Surge así un proceso de selección y exclusión, más que de volatilidad cíclica.

Qué pasará con las inversiones a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El capital favorece cada vez más a Estados y activos percibidos como relevantes bajo el nuevo régimen, escalables y resistentes al estrés. La liquidez, la profundidad del mercado, la memoria institucional y el posicionamiento estratégico adquieren mayor peso que las mejoras incrementales en los fundamentos, reduciendo el número de suposiciones que los inversores deben considerar cuando la incertidumbre es alta. La debilidad en la aplicación de políticas, la volatilidad institucional y las reformas lentas o mal secuenciadas elevan significativamente el umbral para atraer e incrementar inversiones.

La indecisión y la concentración del capital pueden verse como mecanismos de ajuste ante una mayor incertidumbre global, motivada por la acumulación de cambios estructurales más que por un solo impacto. Los responsables de políticas comprenden estos cambios de fondo, pero la acción sigue rezagada y el debate público no brinda claridad suficiente para guiar a los mercados y anclar expectativas. Los inversores actúan en un entorno donde la incertidumbre ha aumentado y las señales necesarias para interpretar la intención de las políticas resultan más difíciles de descifrar.

En conjunto, estas fuerzas están redefiniendo los resultados soberanos. El crecimiento coexistirá cada vez más con la fragilidad, y las reformas incrementales ya no garantizarán mayor credibilidad ni flujos sostenidos de inversión. 2026 se caracteriza por el reconocimiento de los cambios de régimen en curso y la necesidad de tomar posición en consecuencia. Para los inversores, el desafío central ya no es solo la evaluación de riesgos, sino la interpretación de señales en un mundo donde la propia interpretación está cambiando.