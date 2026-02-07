Opinión

La reforma laboral y la salud: por qué importa más de lo que parece

La precarización laboral y el trabajo informal afectan la cobertura sanitaria y debilitan tanto a los trabajadores como a las empresas argentinas

Guardar
Enfermera (Imagen ilustrativa)
Enfermera (Imagen ilustrativa)

En Argentina, cada vez que se habla de reforma laboral aparecen dudas y temores. Muchos trabajadores sienten que cualquier cambio puede significar pérdida de derechos. Esa preocupación es legítima. Pero también es necesario mirar un problema que afecta a todos, incluso más allá del sistema de salud: la precarización laboral y la falta de empleo formal.

Hoy, millones de personas trabajan sin estar registradas, sin aportes y sin estabilidad. Eso no solo deja al trabajador desprotegido frente a un despido o una enfermedad. También debilita a toda la economía: desalienta inversiones, frena la creación de empleo y genera un mercado laboral que no ofrece previsibilidad ni oportunidades reales de crecimiento.

Y sí, también afecta al sistema de salud. Cuando hay menos empleo formal, hay menos aportes y más presión sobre un sector público que ya está saturado. Pero el impacto va mucho más allá: la informalidad limita el desarrollo del país y perjudica tanto a trabajadores como a empresas.

Por eso, esta reforma laboral representa una oportunidad largamente postergada para aggiornar las reglas del trabajo, modernizar el sistema productivo y construir un mercado laboral más transparente, dinámico y equilibrado. No se trata de quitar derechos, sino de crear condiciones reales para que más personas accedan a empleo formal y para que las empresas puedan crecer sin incertidumbre permanente.

Desde la Unión Argentina de Salud – UAS valoramos que este debate haya llegado finalmente al Congreso. Es una ocasión para corregir un modelo que no ha funcionado y que dejó a trabajadores y empleadores atrapados en un esquema que no da respuestas. Como parte del entramado sanitario, acercamos propuestas que buscan mejorar el proyecto sin perder de vista su impacto en toda la economía.

Entre ellas, proponemos:

Que las multas se destinen a los organismos realmente perjudicados, evitando efectos colaterales sobre los trabajadores.

Que las indemnizaciones puedan pagarse en cuotas mensuales, para que las empresas —especialmente las pequeñas y medianas— puedan cumplir sin quebrar y sin dejar a nadie sin cobrar.

Que los créditos laborales se actualicen según la pérdida de valor del dinero, garantizando que el trabajador reciba lo que le corresponde.

Estas propuestas apuntan a algo simple y necesario: reglas claras, previsibles y justas para todos.

Una reforma laboral bien diseñada puede reducir la informalidad, bajar la litigiosidad, generar empleo de calidad y fortalecer sectores clave de la economía. Y cuando la economía crece, el sistema de salud también se fortalece, porque cuenta con más recursos y más estabilidad.

La reforma laboral no tiene por qué ser una amenaza. Puede ser una oportunidad real para modernizar el país, proteger derechos, mejorar la calidad del empleo y construir un futuro más ordenado y sostenible. Por eso pedimos al Senado que incorpore los ajustes técnicos necesarios para que esta reforma beneficie a trabajadores, empleadores y a toda la sociedad.

Temas Relacionados

Reforma laboral

Últimas Noticias

Reforma laboral y cuentas que no cierran: la mala racha de recaudación borró el debate de fondo

El artículo tributario se sostiene públicamente como punto casi excluyente del proyecto. La baja de ingresos, que ya lleva seis meses, se expresa en la pulseada entre el Gobierno y las provincias. Recelos y cálculo político en la antesala del debate en el Senado

Reforma laboral y cuentas que

El mercado de alquiler temporario se expande en la Ciudad de Buenos Aires mientras cae la demanda internacional

CABA registra un notable crecimiento de unidades ofrecidas para estadías breves, aunque enfrenta menor ocupación y rentabilidad tras la eliminación de la brecha cambiaria y la reducción del turismo extranjero

El mercado de alquiler temporario

Fondos de inversión en 2025: balances, migración al dólar y el desafío de sostener el crecimiento

El patrimonio bajo administración marcó un máximo histórico impulsado por los rendimientos y la preferencia por instrumentos en dólares. La gestión activa y la llegada de nuevos inversores serán clave en un contexto de incertidumbre

Fondos de inversión en 2025:

La plata avanza hacia el protagonismo industrial en la economía global

El metal blanco se consolida como insumo estratégico ante la transición energética, la digitalización y desafíos de oferta global, cambiando su dinámica en los mercados internacionales

La plata avanza hacia el

La escultura que recuerda que cada día es el Día de la Fraternidad Humana

En medio de un resurgimiento del antisemitismo en Argentina, la escultora francesa Francoise Bitón de Bendahan impulsó la creación de una obra que hoy simboliza la unión y el respeto entre religiones en el Parque de los Niños

La escultura que recuerda que
DEPORTES
A 45 años de un

A 45 años de un triunfo magistral de Lole Reutemann: la guerra en la F1 que no le dio esos puntos y pudieron valerle el título

Guía rápida para seguir el Super Bowl: reglas básicas, el tiempo de partido y otros detalles

River Plate le rendirá homenaje a Pity Martínez en su vuelta al Monumental: la historia de un regreso cargado de emoción

La confesión del Pulpo González tras el descenso con San Martín de San Juan: “Estuve deprimido durante un tiempo”

Central Córdoba derrotó a Unión en el inicio de la fecha 4 del Torneo Apertura: la agenda completa

TELESHOW
DJ Pipo: “Soñábamos que la

DJ Pipo: “Soñábamos que la cumbia sea todo en nuestra vida y ahora es así”

Tamara Báez reveló sus planes de agrandar la familia junto a Thiago Martínez: el tierno anuncio en redes

La tajante decisión de Florencia Peña tras suspender una función por temas de salud: “Estoy muy cansada”

La reacción de María Becerra al animarse a probar comida típica de Perú: “Soy la comilona”

Juana Repetto recordó los mejores trabajos de su carrera y confesó su deseo de volver a actuar: “Es lo que más me gusta”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen cubano anunció un

El régimen cubano anunció un nuevo paquete de medidas de emergencia ante la crisis energética

Paso a paso: así fue la investigación que frustró el “robo del siglo” en Uruguay

La Perestroika en Cuba, el objetivo de Donald Trump para lograr el Premio Nobel de la Paz

El régimen de Nicaragua desalojó a familias de un barrio de Managua para impulsar un proyecto con China

El Consejo Presidencial de Transición finalizará su mandato en Haití y crece la incertidumbre por el vacío político del país