Opinión

Oportunidades y desafíos en el acuerdo con la Unión Europea

Argentina precisa un horizonte cierto, reglas claras y cumplibles e instituciones estables como condiciones insoslayables para invertir, producir y crear empleo

Guardar
Uno de los principales puntos
Uno de los principales puntos a atender es el de las asimetrías entre los bloques (Foto: EFE/ Sofía Torres)

Finalmente, y luego de largas negociaciones, la Unión Europea dio luz verde al acuerdo de complementación económica y comercial con el Mercosur.

El objetivo de este entendimiento, más allá de los matices, supone la integración de un mercado de más de 800 millones de habitantes, casi una cuarta parte del PBI mundial, con más de 100.000 millones de dólares de comercio de bienes y servicios.

Si bien la Unión Europea no es el principal mercado de nuestras exportaciones, sin duda constituye una gran oportunidad comercial para nuestro país, pero a la vez entraña importantes desafíos que no podemos soslayar.

Para la Argentina, este acuerdo solo tendrá un impacto favorable si se revisan y consideran las asimetrías entre los bloques y si se revela la oportunidad de aumentar sensiblemente las exportaciones de economías regionales, consolidar la participación de nuestras empresas en cadenas globales de valor, habilitar la llegada de inversiones y acelerar la transferencia tecnológica.

Pero nada de ello puede ocurrir si se aspira a integrar asimétricamente estructuras productivas con distinto grado de desarrollo. En los países centrales que forman parte del acuerdo no hay inflación ni atraso cambiario, la presión impositiva regresa en obras que estimulan nuevas instancias de desarrollo y a la vez hay protección y crédito abundante para los sectores más vulnerables.

En la Argentina, desde hace décadas los sectores productivos soportan una presión impositiva mucho mayor que sus competidores externos, tipos de cambio atrasados como forma de combatir la inflación, ausencia de infraestructura básica, convenios laborales obsoletos y falta de acceso al crédito, entre los más relevantes.

La brecha de productividad de la Argentina y el Mercosur con los países desarrollados es hoy muy elevada. Nuestro desafío es achicarla y situarnos en mejores condiciones para una integración comercial.

Si bien el acuerdo prevé mayores plazos para la integración plena de los sectores sensibles a fin de que puedan adecuar sus estructuras para competir, ello va a requerir, para que suceda, políticas activas muy concretas.

En este sentido, la afirmación del secretario de Industria y Comercio, en el sentido de que la mejor política industrial es no tenerla, no deja de ser preocupante.

En un contexto global en el que las grandes potencias no vacilan en aplicar agresivas medidas para proteger sus industrias y el trabajo nacional, en nuestro país no son pocas las voces que abogan por una mayor apertura.

Esta posición machaca con argumentos muy conocidos y falaces, haciendo hincapié en la protección arancelaria y desconociendo el retraso cambiario, la ausencia del crédito, costos laborales e impositivos, que en algunos casos triplican los que tienen nuestros vecinos, además de una infraestructura que no para de degradarse.

Pero, más allá de todo esto, la Argentina tiene casi 47 millones de habitantes que necesitan del entramado productivo que brinda el sector industrial a través de sus cadenas productivas en la generación de empleo y agregación de valor. Fortalecer a estos sectores hace a la sustentabilidad económica y social de nuestro país.

La Argentina debe enhebrar varios años de crecimiento ininterrumpido con una potenciación de su estructura productiva. Los países que más crecen también son los que más comercian, ya que son los que mayor capacidad de compra tienen.

No se trata de pensar en esquemas indiscriminados de protección que generen ineficiencias diversas e inhibiciones para los avances tecnológicos, pero sí hay sectores que demandarán estímulos, y para eso habrá que evaluar en cada caso la extensa variedad de instrumentos de que disponen todos los Estados: tipo de cambio competitivo, reembolsos, líneas de prefinanciamiento, posiciones arancelarias y crédito accesible en general.

En conclusión, el acuerdo con la Unión Europea presupone un incentivo para que la Argentina afiance sectores que son altamente competitivos, como el agropecuario y la agroindustria, los servicios tecnológicos y culturales, y hasta segmentos de la industria automotriz, pero no significa una estrategia de puertas abiertas para inhibir el cambio estructural de nuestro modelo productivo.

También, con los recaudos mencionados, es una oportunidad para que aquellos que encuentran limitaciones en el mercado doméstico puedan animarse a una reconversión que les permita trascender las fronteras. Perder el miedo, al tiempo que lograr acotar la volatilidad y la incertidumbre que han afectado negativamente a nuestro sector productivo en las últimas décadas.

Una cooperación equitativa y una relación estratégica inteligente con Europa requieren un horizonte cierto, reglas claras y cumplibles e instituciones estables como condiciones insoslayables para invertir, producir y crear empleo.

El orden macroeconómico y monetario sin dudas constituye una condición necesaria indispensable, así como las llamadas reformas estructurales, pero para que nuestro país encuentre un sendero de desarrollo debemos adoptar políticas decididas de agregación de valor y diversificación de nuestro aparato productivo. Solamente de esta manera vamos a poder extraer de este acuerdo beneficios concretos para el conjunto de los argentinos.

Temas Relacionados

MercosurUnión EuropeaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Acuerdo UE-Mercosur: una mirada desde el derecho de la integración

Una mirada que equilibra el legítimo entusiasmo con una evaluación realista de los complejos desafíos jurídicos e institucionales que aún enfrenta este ambicioso proyecto birregional

Acuerdo UE-Mercosur: una mirada desde

De refugio a activo central: las claves del nuevo ciclo del oro hacia 2026

En 2025, el metal precioso registró su mejor desempeño anual en los últimos 46 años

De refugio a activo central:

Cuando la mentira busca enemigo: judeofobia y teorías conspirativas

La historia demuestra que las teorías conspirativas, como el llamado ‘Plan Andinia’, no surgen por azar. En distintos momentos y países, el antisemitismo se expresó a través de acusaciones absurdas, pero eficaces

Cuando la mentira busca enemigo:

Día Mundial de la Lucha contra la Depresión: informar para despejar prejuicios

Este trastorno requiere de un diagnóstico certero para definir el tratamiento más adecuado. La difusión es importante ya que muchas personas no se tratan por desconocimiento del origen de su malestar

Infobae

Perón y la Standard Oil: ¿un espejo para Venezuela?

El contrato que el ex presidente firmó con la compañía petrolera en 1955 fue apuntado por sus opositores como un avance contra la soberanía y señalado por varios como el punto de inflexión que derivó en el golpe de Estado de ese año

Perón y la Standard Oil:
DEPORTES
El fugaz paso de Li

El fugaz paso de Li Yao en Boca Juniors: un refuerzo propuesto por Macri al que Bianchi devolvió a China luego de dos entrenamientos

Los secretos de la cocina del Rally Dakar: 160 mil platos, seis camiones, 340 personas y tres mil comensales diarios

Siete argentinos avanzaron a octavos en el AAT Challenger y hubo buenas noticias en el W50

Alarma en Boca Juniors por las lesiones de cuatro figuras: el parte médico oficial

Con varios golazos, Independiente vapuleó 5-3 al Everton de Chile en un amistoso: Santiago Montiel fue reemplazado por lesión

TELESHOW
Juana Viale conquista Mar del

Juana Viale conquista Mar del Plata tras su primer programa: del futuro almuerzo con su abuela a su próxima aventura

El verano soñado de Carolina Giménez Aubert: familia, playa y la magia de una casa llena de momentos entrañables

Marta Fort sorprendió con un enorme tatuaje sobre su espalda: “Me hice una cosita”

La tremenda pregunta de Wanda Nara a Rusherking sobre la China Suárez y Mauro Icardi: “¿Qué opinás de tu ex con mi ex?”

La furia de Sofía Gonet contra Cortá por Lozano: “Me clavaron un puñal por la espalda”

INFOBAE AMÉRICA

A un mes del atentado,

A un mes del atentado, el primer ministro australiano calificó el tiroteo en Bondi Beach como “una dura prueba” para Australia

El Gobierno boliviano logró mantener la quita de subsidios a combustibles tras anular el plan económico rechazado por sindicatos

EEUU e India dialogaron sobre el comercio en 2026 frente al nuevo obstáculo de Irán y buscan alcanzar un nuevo acuerdo

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia viaja a Chile para restablecer las relaciones diplomáticas tras 48 años de distanciamiento

Camboya acusó a Tailandia de construir “fortalezas” y “búnkeres” dentro de su territorio en medio del alto al fuego