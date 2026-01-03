Opinión

El fenómeno Milei y la batalla cultural

Mientras el liberalismo se concentró en la gestión y la economía, otros construyeron hegemonía en el plano de las ideas y el sentido común

Guardar
Javier Milei en el Foro
Javier Milei en el Foro Económico de Davos

Durante mucho tiempo, el liberalismo cometió un error que el mundo hoy está pagando caro. Creyó que la economía bastaba. Que con gestionar o aplicar determinadas políticas alcanzaba para ordenar una sociedad. Mientras tanto, otros entendieron algo más profundo. Que las sociedades no se mueven solo por números, sino por símbolos, emociones y sentido histórico. En una palabra, por cultura.

El resultado fue evidente. Mientras el liberalismo se refugiaba en papers, tecnicismos y debates cerrados, la izquierda avanzó con enorme eficacia sobre el terreno cultural. El cine, el teatro, la música, las universidades, los medios e incluso el lenguaje cotidiano fueron ocupados por una visión del mundo estatista, colectivista y profundamente desconfiada del individuo. No porque fuera mejor, sino porque nadie la disputó. El liberalismo, en gran medida, miró para otro lado. No le importó, o no lo entendió.

Ese vacío cultural fue señalado con claridad por Axel Kaiser en su libro La fatal ignorancia, donde describe la anorexia cultural de las derechas y los liberalismos. Una renuncia casi voluntaria a dar la pelea en el plano de las ideas, la filosofía, la sociología y el sentido común. Mientras el liberalismo se concentró en la gestión y la economía, otros construyeron hegemonía cultural.cultural. Y cuando esa hegemonía está instalada, las reformas económicas quedan siempre a tiro de decreto para ser revertidas.

En la Argentina, ese problema fue aún más profundo. Hubo otros líderes y experiencias políticas que intentaron llevar adelante algunas reformas económicas puntuales, pero casi nunca se ocuparon de explicar el marco de ideas que las sostenía. Se avanzó, cuando se avanzó, de manera fragmentada, defensiva y sin una disputa cultural real. Y sin pedagogía, sin narrativa y sin una discusión de fondo sobre valores, esas reformas quedaron siempre expuestas a la reversión y al desgaste.

En ese marco irrumpe Javier Milei como una anomalía histórica. Por primera vez, asume un presidente liberal libertario con plena conciencia de que la disputa cultural es central. No se limita a gobernar. Escribe, explica, polemiza y fundamenta. Su producción intelectual, inusual para cualquier presidente argentino contemporáneo, no es decorativa ni autobiográfica. Es doctrinaria. Libros como El camino del libertario o El fin de la inflación buscan formar sentido común, conectar economía con ética y política, y ofrecer un marco conceptual que excede largamente la coyuntura.

Quienes hemos participado alguna vez de reuniones o encuentros de trabajo con el Presidente, sabemos que dedica muchos minutos, a veces horas, a explicar ideas con contexto histórico, fundamentos teóricos y referencias intelectuales. Es una convicción profunda de que sin comprensión no hay cambio posible, y de que gobernar también implica enseñar.

Este fenómeno, además, no es exclusivamente argentino. El problema que Milei viene a interpelar es global. Durante décadas, el liberalismo en Occidente aceptó una división implícita del trabajo. Gestionar la economía mientras otros moldeaban la cultura. Así, incluso en países con estabilidad macroeconómica y crecimiento, el sentido común fue colonizado por narrativas antimercado, anti individuo y crecientemente hostiles a la idea de libertad. En ese contexto, la experiencia que encarna Milei es excepcional también a escala internacional. Es una de las primeras, en muchas décadas, en las que un líder liberal decide no resignarse a administrar lo posible, sino disputar el plano cultural, simbólico e intelectual donde se define qué es lo posible.

De ese modo, al no dar esa discusión de fondo, se fue produciendo una inversión silenciosa de principios básicos del liberalismo. Se pasó de sociedades con mayorías que respetan la voluntad y los derechos de las minorías, a contextos en los que minorías organizadas terminaron imponiendo sus agendas sobre mayorías silenciosas. Ese desplazamiento no ocurrió por imposición autoritaria directa, sino por ausencia cultural, por haber abandonado el terreno donde se forma el sentido común democrático.

Como advirtió Friedrich Hayek hace más de medio siglo, las ideas preceden a las políticas y los cambios duraderos solo ocurren cuando se transforman las creencias profundas de una sociedad. Sin esa transformación cultural previa, o al menos simultánea, cualquier reforma es reversible.

Tal vez esa sea la verdadera novedad de este tiempo. Comprender que las reformas económicas no sobreviven si no están sostenidas por una cultura que las entienda y las defienda. Que sin ideas no hay política duradera, y sin discusión cultural no hay libertad posible. En ese sentido, el fenómeno internacional que genera Milei no es solo una experiencia de gobierno, sino un punto de inflexión intelectual. El momento en que el liberalismo dejó de limitarse a administrar la economía y decidió, finalmente, disputar el sentido común de una época.

Temas Relacionados

Javier MileiBatalla cultural

Últimas Noticias

Milei, cada vez más lejos del reclamo por Malvinas

Las recientes declaraciones del Presidente sobre la soberanía de las islas se apartan de una tradición diplomática sostenida a lo largo de nuestra historia

Milei, cada vez más lejos

China: largo plazo y control territorial

Pekín no gestiona su poder solo con coerción o vigilancia, sino también con integración material

China: largo plazo y control

Fin del piso educativo: una oportunidad para repensar la gestión

Incrementar el gasto en un esquema de incentivos inadecuados tiende a ampliar el despilfarro sin mejorar los aprendizajes

Fin del piso educativo: una

El problema palestino: cuando el terrorismo es dignidad nacional

El sistema de pagos a presos y familias de “mártires” revela una estructura institucional que transforma el crimen en mérito social y económico

El problema palestino: cuando el

Fondos comunes de inversión: récords, volatilidad y estrategias ganadoras en 2025

El sector cerró el último año con máximos históricos en patrimonio, flujos dispares entre pesos y dólares, y una marcada volatilidad que redefinió las preferencias de los inversores locales

Fondos comunes de inversión: récords,
DEPORTES
Playas, grandes ciudades y destinos

Playas, grandes ciudades y destinos exóticos: el álbum de vacaciones de los pilotos de Fórmula 1

A solas con Carlos Sainz: el sacrificio para ganar su quinto Rally Dakar a los 63 años y su visión de Franco Colapinto en la F1

Sufrió un gol desde mitad de cancha en una práctica y respondió con un planchazo a la espalda de su compañero

El plan especial que tiene el Real Madrid con Franco Mastantuono: la estrategia para darle protagonismo

La sentencia de una figura del fútbol argentino que es buscada por Racing e Inter Miami: “Sería un paso muy lindo”

TELESHOW
Juegos en el mar, familia

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

Martín Bossi en Mar del Plata: “Vengo de una generación donde la vara estaba muy alta, hoy está muy baja”

Christian Sancho y Celeste Muriega vuelven al escenario donde se conocieron: “Acá nos chapamos por primera vez”

Claudia Villafañe se sinceró en MasterChef Celebrity sobre por qué su nieto no soporta a Germán Martitegui: “Lo odia”

Quien es Tatiana Sorbac, la exnovia de Robert Strom, la pareja actual de Zaira Nara

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump habló con Sanae

Donald Trump habló con Sanae Takaichi y reforzaron los vínculos en seguridad tras los ejercicios militares del régimen chino

Zohran Mamdani defendió la eliminación de dos órdenes contra el antisemitismo tras las advertencias de Israel

Zelensky se reunirá con asesores de seguridad aliados en la antesala a la cumbre de la Coalición de Voluntarios

“One”: el himno que nació en 15 minutos y redefinió el destino de U2 en Berlín

La Guardia Costera de EEUU suspendió la búsqueda de los narcotraficantes que sobrevivieron a un ataque contra narcolanchas en el Pacífico