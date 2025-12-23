Opinión

El CEO frente al espejo: por qué cerrar bien el año define cómo se lidera el próximo

Finalizar el año representa para los CEOs mucho más que un cierre administrativo: implica un momento clave para evaluar el tipo de liderazgo ejercido, la adaptabilidad organizacional y la disposición mental para enfrentar nuevos desafíos en 2026

Los CEOs enfrentan el desafío de evaluar su liderazgo al finalizar el año (Imagen ilustrativa Infobae)

El contexto corporativo actual obliga a las organizaciones a adaptarse y evitar la rigidez. Los sistemas que no se revisan pierden competitividad, lo que para un CEO se convierte en una necesidad estructural, no en una cuestión ideológica. Esta exigencia demanda una disponibilidad psíquica orientada a revisar reglas y diseñar organizaciones más aptas para afrontar un entorno cambiante.

Al llegar este período del año, la dinámica suele cambiar. No se trata solo de balances o presupuestos: el desafío es proyectar el 2025 desde la perspectiva de quien lidera, evaluando tanto los resultados como el modo en que estos se lograron. Al acercarse el fin de ciclo, resulta útil reducir el ritmo exterior y profundizar la reflexión interna.

El acto de detenerse a pensar no significa retroceder, sino redefinir el rumbo y aportar sentido al trabajo. El cierre de año se convierte en una oportunidad para reflexionar de manera consciente, revisando lo realizado no para juzgarlo, sino para comprenderlo. Este es un tiempo contemplativo que antecede la siguiente etapa de gestión.

Reflexionar sobre la organización forma parte del rol, pero analizarse a uno mismo como líder no resulta habitual. No se trata de narcisismo, sino de reconocer desde dónde se ejerció el liderazgo, qué versiones propias afloraron bajo presión y qué decisiones respondieron a convicción o al desgaste. La reflexión de cierre de año resulta una instancia estratégica y productiva.

Este análisis atraviesa tres niveles. El primero es el de las decisiones: cuáles fueron estructurales, cuáles se postergaron, y cuándo la prudencia fue confundida con el miedo. Muchos CEOs trabajaron intensamente, pero tomaron menos decisiones de fondo, arrastrados por la urgencia de mercado.

El segundo plano tiene que ver con la disponibilidad psíquica. No se trata solo de motivación, sino de la capacidad mental para tomar decisiones fuera de la urgencia diaria. Como sostenía Freud, esa energía es limitada y, cuando el sistema está colapsado, pierde eficacia. Al comienzo de cada nuevo ciclo, la figura del CEO requiere espacio mental despejado para analizar sin defensas ni automatismos, sostener preguntas abiertas y clarificar el rumbo genuino de la organización.

El tercer nivel involucra el sistema. La denominada inteligencia organizacional consiste en medir si la estructura comprendió y procesó lo que se le pidió, si acompañó o saboteó la visión, y si toda la organización avanzó con la misma claridad.

Durante el año, la mayoría de los CEOs utilizó herramientas clásicas como KPIs, tableros, ajustes de eficiencia, reuniones de crisis o la intuición aprendida en la experiencia. Ahora surgen prácticas complementarias, como tomar perspectiva antes de reaccionar, sostener conversaciones complejas en tiempo real, utilizar la IA como radar, analizar la cultura interna como un factor de negocio y reservar espacios para pensar más allá de decidir.

En contextos complejos, cuanto mayor es la exigencia, más tiempo de reflexión requiere un CEO, pero menos suele permitirse. Antes de reiniciar el ciclo y acelerar otra vez, conviene pausar y revisar si las decisiones derivan de una estrategia o del agotamiento de patrones pasados. El liderazgo se mide tanto por la capacidad de acelerar como por la de frenar a tiempo.

Finalizar el año significa definir un propósito, reconocer el camino recorrido, validar los esfuerzos del equipo y prepararse para una nueva etapa. La próxima demanda no será solo velocidad, sino una mayor disposición para pensar y decidir mejor. Este es el momento para encontrar esa nueva velocidad de liderazgo.

Gracias a quienes acompañaron el proceso en 2025; el desafío ahora radica en encontrar la mejor marcha para 2026 y contar con la disposición mental necesaria para afrontarlo.

