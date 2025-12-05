Opinión

Argentina es un país que ya no compra ilusiones

Los ciudadanos perdieron credibilidad en el modelo que propone un Estado grande, intervencionista y dominador, cuyo único objetivo es administrar la pobreza para sostener lealtades políticas

Guardar
Hoy está claro que la
Hoy está claro que la responsabilidad fiscal no es un capricho tecnocrático (Foto: Maximiliano Luna)

En cada elección democrática hay algo casi tan revelador como la victoria: lo que los ciudadanos deciden dejar atrás. La historia, como suele decirse, la escriben los ganadores. Pero comprender al país exige mirar no solo las razones por las que se ha triunfado, sino también los motivos por los cuales fueron rechazados los adversarios.

Con el tiempo, se vuelven cada vez más evidentes las razones por las cuales los emblemas de la oposición ya no logran conectar con los argentinos, ni siquiera en bastiones que antaño parecían incuestionables, casi dogmáticos, y que durante años fueron controlados sin esfuerzo.

La primera razón es sencilla: la agenda de la oposición no es aspiracional. No señala un futuro mejor, y mucho menos uno que dependa del mérito y el esfuerzo reales de los ciudadanos. Solo buscaba detener el liderazgo del presidente Javier Milei y su propuesta de cambio. En su lugar, sigue funcionando bajo una lógica puramente instrumental de gestionar el poder por el poder, de preservar cargos, estructuras, espacios y monopolios para los militantes, garantizándoles impunidades y dejando afuera al resto de la sociedad argentina. Al fin y al cabo, después de tanto tiempo, han sido coherentes en una cosa: conciben el poder como una oportunidad para servirse a sí mismos.

La segunda razón es la pérdida de credibilidad en la defensa que siguen haciendo de un Estado grande, intervencionista y dominador. Llevó tiempo, pero hoy los argentinos ya han desenmascarado ese sofisma. Cuando la oposición proclama “más Estado” en nombre de la colectividad, los ciudadanos entienden que, en realidad, se refieren a distribuir dependencias entre sus propias clientelas. Y cuando agitan la bandera de “ayudar a los más vulnerables”, los argentinos perciben que su verdadero proyecto es administrar la pobreza para sostener lealtades políticas.

La tercera razón es el fin del “paga Dios”. La idea de que un país puede gastar -o comprometerse a gastar- sin explicar cómo ni cuándo va a pagar ha dejado, por suerte, de tener adhesión entre los argentinos. Hoy está claro que el presente no puede hipotecar el futuro y que la responsabilidad fiscal no es un capricho tecnocrático, sino una condición mínima para que un país pueda crecer, atraer inversiones y ofrecer mejores oportunidades y salarios a su gente. La política que promete todo sin costo ya no convence: los argentinos ya no compran cheques en blanco.

La última razón es la ausencia de nostalgia. Lamentablemente, los argentinos no tienen un pasado reciente que puedan recordar con alegría. La memoria del modelo industrialista cerrado, de la protección sin contrapartidas, de la emisión caprichosa y del asistencialismo permanente -todos ellos propagados con la liturgia tradicional de frases hechas y lemas vacíos- no despierta ninguna añoranza. Nada de eso trae buenos recuerdos, ni genera el menor deseo de regresar a un pasado de ruina, pobreza y corrupción.

Parece increíble, pero, en el fondo, los argentinos han dado la espalda a la oposición simplemente porque aspiran a vivir, crecer y prosperar en un país normal. El cambio cultural está en marcha.

Temas Relacionados

Equilibrio fiscalJavier MileiÚltimas noticias

Últimas Noticias

El legado de la medicina y la educación como servicio al otro

El 3 de diciembre se celebró el Día del Médico, fecha que reconoce la vocación de servicio y la dedicación a la ciencia de los profesionales de la salud

El legado de la medicina

Cambia la matriz productiva sin red

Resulta difícil ver el éxito cuando sectores desaparecen sin planes alternativos

Cambia la matriz productiva sin

El Congreso: del honor a la ordinaria decadencia

De los senadores que cruzaban el Paraná en chalana a los insultos por televisión y a jurar por Palestina

El Congreso: del honor a

Paso a paso por qué el REINFO pesquero NO va

Reabrir el REINFO pesquero significa un riesgo ambiental de gran magnitud, entre otras consecuencias

Paso a paso por qué

La física cuántica y los inevitables fracasos al explicar la política argentina

Si la física más rigurosa renuncia a explicar causalmente el comportamiento de un electrón, pretender que las ciencias sociales puedan explicar de modo determinista los fenómenos políticos resulta directamente desmesurado

La física cuántica y los
DEPORTES
Fútbol, poder y glamour: Trump

Fútbol, poder y glamour: Trump será anfitrión del sorteo del Mundial 2026 que se hace en Washington bajo estrictas condiciones de seguridad

Prohibieron el ingreso a las canchas al hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

La calculadora de la Fórmula 1: las combinaciones que necesitan Norris, Verstappen y Piastri en la pelea por el título

Las increíbles obsesiones y certeras precauciones del doctor Bilardo en los sorteos de los Mundiales 86 y 90

Quiénes son las cuatro leyendas del deporte que sacarán las bolillas en el sorteo del Mundial 2026

TELESHOW
Luchi Patrone y Tato Algorta,

Luchi Patrone y Tato Algorta, a pura complicidad y desafío en #Detaquito

Son chicos, se dedican a la danza y están cumpliendo el sueño de ser Billy Elliot

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

INFOBAE AMÉRICA

Nasry Asfura pidió “serenidad” y

Nasry Asfura pidió “serenidad” y afirmó que en “cuestión de tiempo” se conocerán los resultados electorales en Honduras

El Pentágono confirmó la venta de submarinos a Australia como parte del acuerdo de seguridad dentro de la alianza estratégica militar

Cinco presos murieron en la cárcel más grande de Ecuador: investigan si se trata de un nuevo brote de tuberculosis

Estados Unidos afirmó que “los ojos del mundo” siguen puestos sobre Honduras mientras el país espera los resultados electorales

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: A cinco días de las elecciones, el CNE continúa sin proclamar al ganador de la presidencia