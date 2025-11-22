Opinión

La corrupción encuadernada

Primero fueron las anotaciones de Oscar Centeno, ahora el escritor es Miguel Ángel Calvete

Guardar
Los cuadernos de Miguel Angel
Los cuadernos de Miguel Angel Calvete, el "jefe para-estatal" de ANDIS

El remisero Oscar Centeno hizo escuela. También la causa ANDIS tiene quien le escriba. Los cuadernos manuscritos incautados en un allanamiento permitieron acelerar exponencialmente el avance de la investigación que desnuda la matriz de la corrupción instalada en la Agencia de Discapacidad.

El escribidor, en este caso, es Miguel Ángel Calvete, un oscuro lobbista de las droguerías; una suerte de funcionario paraestatal con suficiente expertise para digitar las millonarias contrataciones de medicamentos con un reducido grupo de empresas.

Los cuadernos de Calvete, prolijamente manuscritos, detallan movimientos de dinero, porcentajes de retornos, nombres y contactos de empresarios y funcionarios involucrados en la trama delictiva que destapó la filtración de los audios de Spagnuolo.

La tarea que el abogado Mauricio D´Alessandro lleva adelante para demostrar, mediante pericias técnicas, que los audios fueron manipulados con inteligencia artificial pierde relevancia frente a la contundente evidencia que aporta a la causa la literatura de Calvete.

Uno de los cuatro teléfonos sugestivamente abandonados en la mansión que frecuentaba el ahora detenido Calvete revela la promiscuidad entre funcionarios de ANDIS y los operadores que digitaban las licitaciones, compras y jugosas coimas que alimenta el mecanismo.

Los chats exhumados del celular dan cuenta de la injerencia que personas ajenas a la estructura tenían en la toma de decisiones de gestión. Calvete se manejaba como una suerte de superior jerárquico del mismísimo Spagnuolo.

Daniel Garbellini
Daniel Garbellini

Eyectado de la administración a poco de conocerse los fatídicos audios de Spagnuolo, es Daniel Garbellini la pieza clave del entramado que vincula a los lobbistas con el poder político.

El fiscal Franco Picardi acusa a Garbellini de haber recibido y acatado órdenes de personas que no eran parte de la estructura formal de la ANDIS.

Garbellini entró a la ANDIS en junio de 2024 como director nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Es la persona que Diego Spagnuolo menciona en los audios del escándalo como el que “metió Eduardo Lule Menem para el choreo”.

El track record de Garbellini lo muestra siempre ocupando cargos municipales, provinciales y nacionales en lugares por donde pasan convenios para la compra de medicamentos y contrataciones de servicios para personas vulnerables. Un especialista.

El WhatsApp de Calvete podría articular el guión de una atrapante serie de plataforma. “Somos familia”, se lee en el chat del “Grupo Museo” que contenía las directivas que, desde el más allá, emitía un tal Pablo Atchabahian, un médico urólogo ahora detenido.

Atchabahian impartía órdenes para liberar o destrabar pagos y cotizaciones que celosamente acataba Garbellini. Atchabahian no era funcionario público al asumir estas tareas.

Otro inquietante capítulo es el hallazgo de crocantes USD 700.000 en la casa de Ornela Calvete, hija del susodicho y también funcionaria pública. Sin lograr aportar explicación alguna sobre el origen de esos dineros, Ornela renunció a su cargo de directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía.

La muchacha Calvete también representaba al Poder Ejecutivo en la Comisión del Área Aduanera Especial. El escándalo amenaza llevarse puesto a Javier Cardini, también funcionario de Economía, pareja de Calvete y cercano a Santiago Caputo.

Javier Milei dijo que en el Gobierno hay “absoluta tranquilidad” en relación a la reactivación de este tema. Según el Presidente, “hay mucha mala intención política en mostrar las cosas como no son. Nosotros estamos tranquilos”.

En el mientras tanto siguen saliendo a la luz detalles inquietantes. La pregunta clave sobre la que gira la intriga de la sitcom política del momento es quién y por qué fue designado Daniel Garbellini en un puesto tan sensible.

Tiempo al tiempo. Esto recién empieza y, como dijo Milei en relación con esta historia, “la verdad pronto saldrá a la luz”.

De verdades que salen más tarde que temprano sabe, y mucho, Cristina Fernández de Kirchner, quien en estos días ameniza sus horas en cautiverio siguiendo vía Zoom la causa de los Cuadernos que la tiene como protagonista principal.

La lectura de los testimonios de los arrepentidos permite reconstruir cómo fue, hora a hora y locación por locación, el trayecto de los bolsos y valijas cargados de contante y sonante. Los itinerarios del físico hasta llegar a las bóvedas K quedan certificados en las imágenes registradas en el celular de Centeno. Un videasta.

Todavía no se sabe cómo esta impactante exposición de testimonios repercutirá en la sensibilidad de tanto K aferrado a Cristina. En los tiempos que corren cada uno ve lo que quiere ver y el “roban pero hacen” no ha perdido vigencia.

Los jueces parecen no dar abasto para entender en tantos y tan penosos asuntos.

El regreso al país de Fabiola Yáñez, quien fue en los hechos primera dama de la Argentina durante la última administración kirchnerista, aportó a la conversación pública un revuelo pochoclero.

La comidilla mediática —tan sabrosa como tóxica— fue alimentada por declaraciones cruzadas de ambos miembros de la pareja presidencial. Un asunto de ribetes escabrosos, que el mismísimo Alberto Fernández se encargó de remixar respondiendo acaloradamente a cada una de las denuncias de la atribulada madre de su hijo.

Los roles de víctima y victimario terminaron confundidos en una refriega a cielo abierto que no sería de público interés si la seguidilla de maltratos y miserabilidades que se prodigaron no hubiera ocurrido durante la cohabitación en la sacrosanta residencia presidencial.

Fernández está cerca del juicio oral por la causa de violencia de género, un asunto en el que lleva todas las de perder.

Los tejes y manejes con los que el ex presidente pretende neutralizar a “mi querida Fabiola” se estrellan, no obstante, contra una verdad incontrastable: la insalvable asimetría de poder que los distancia y que deja a Fernández en el peor de los lugares.

Como ocurre con los audios de Spagnuolo, las fotos de los moretones de Fabiola pasan a ser un dato menor frente a la evidencia de la golpiza emocional que parece haber sufrido la muchacha en cuestión y de la que los profesionales que peritaron su estado han dado fe.

La acalorada irrupción de Fernández en el espacio mediático no logró desviar a los jueces de las cuestiones más urgentes. Esta semana la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Fernández en la causa de los seguros.

El tribunal de apelaciones considera acreditado que Alberto Fernández fue un eslabón central en el entramado delictivo que hizo posible la recaudación y distribución de fondos públicos mediante el irregular direccionamiento en la contratación e intermediación de seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros SA.

También en este caso fue un celular —el de María Cantero, histórica y privadisima secretaria de Alberto Fernández— el que aportó elementos a la Justicia para avanzar en las dos causas que lo comprometen.

“Ya me ocupo”, se lee en uno de los fatídicos intercambios digitales. Eso le responde el entonces presidente a su secretaria frente a la preocupación por la posible pérdida de un contrato de Nación Seguros con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Héctor Martínez Sosa, el marido de “mi querida María”, fue el intermediario en las millonarias contrataciones.

“Todo tiene que ver con todo”, diría CFK si le quedara margen para mirar más allá de su propia y patética situación.

Cualquier parecido con la ficción es pura realidad.

Temas Relacionados

ANDISMiguel Ángel CalveteCorrupciónCausa Cuadernos

Últimas Noticias

Sobrecapacidad china: un dilema para el país y el resto del mundo

El aumento de exportaciones industriales del gigante asiático intensifica la competencia global y desafía la estabilidad de diversas economías, obligando a gobiernos y empresas a replantear estrategias ante una oferta que supera la demanda

Sobrecapacidad china: un dilema para

Cómo invertir en tiempos de volatilidad: una visión para el mercado de hoy

En el contexto actual, elegir estrategias de asignación de ahorros resulta clave ante los cambios abruptos de humor en los mercados financieros y la desconexión que muestran algunos segmentos líderes respecto de los indicadores fundamentales

Cómo invertir en tiempos de

Se abre una oportunidad para promover reformas estructurales ambiciosas

Queda pendiente mejorar las reservas del BCRA, y existe margen para realizar esta compra de divisas sin recurrir a la esterilización

Se abre una oportunidad para

Depósitos tokenizados, stablecoins y cuentas virtuales: intermediar o desintermediar, ese es el dilema

Los reguladores enfrentan un desafío al tener que fijar perímetros de actuación y alcance en espacios donde los productos cada vez más tecnologizados resultan difíciles de distinguir, las fronteras nacionales se desdibujan, crece el anonimato y los canales de comunicación entre segmentos financieros se vuelven más interoperables e inmediatos

Depósitos tokenizados, stablecoins y cuentas

La abogacía después de la pandemia: entre la virtualidad, el ruido digital y la búsqueda del valor auténtico

La lógica del algoritmo no premia la especialización, la ética ni el rigor jurídico, sino la capacidad de captar atención

La abogacía después de la
DEPORTES
Franco Colapinto afronta una clasificación

Franco Colapinto afronta una clasificación con lluvia en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

A 30 años de una hazaña inigualable del Flaco Traverso: doble corona y un dream team que cambió la historia

Del ascenso a su octava final internacional: la fórmula de Lanús para saltar de la Primera C a ser uno de los equipos más ganadores

Fernando Puma Martínez vs. Jesse Bam Rodríguez por los títulos mundiales supermosca: hora, cómo ver la pelea y todo lo que hay que saber

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
María Becerra sorprendió a sus

María Becerra sorprendió a sus fans al presentar su nuevo disco sobre el techo de un colectivo en movimiento

Evangelina Anderson confesó por qué es celosa de su hijo, Bastian Demichelis: “Con él, sí”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló los motivos que la alejaron del mundo del modelaje: “No iba con mis valores”

El Turco Husaín mostró su festejo de cumpleaños junto a sus compañeros de MasterChef: champagne, torta y buenos deseos

Georgina Barbarossa recordó cómo fue el asesinato de su marido y el dolor que atravesó: “Recibí amenazas constantes”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Bolivia reforzó sus lazos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y anunció la “muy pronta” llegada de la DEA al país

Hervé Le Tellier: “Antes recomendaba libros, ahora a mis amigos les hablo de series”

La hoja de ruta que tambalea en la COP 30: los países no se ponen de acuerdo en cómo abandonar los combustibles fósiles

Prueban en Argentina una interfaz cerebro-computadora para la recuperación motriz tras un ACV

George Clooney, Adam Sandler y Noah Baumbach hablan sobre “Jay Kelly” y el precio de la fama