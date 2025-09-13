Opinión

UNICEF, 40 años de compromiso con las niñas y los niños de Argentina

La organización cumplió cuatro décadas de trabajo sostenido para mejorar el bienestar, la protección y el desarrollo de chicos y adolescentes vulnerables

Rafael Ramírez

Por Rafael Ramírez

Guardar
Unicef Argentina
Unicef Argentina

UNICEF celebra este año cuatro décadas de cooperación sostenida junto a Argentina, un hito que reafirma su compromiso inquebrantable con las infancias y adolescencias del país. Desde su llegada, la organización ha sido un actor clave en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, contribuyendo a que crezcan protegidos, con acceso a oportunidades reales y con las condiciones necesarias para asegurar el desarrollo de su máximo potencial, sin importar donde vivan.

En ese marco, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires honró a UNICEF con un reconocimiento en su 40 aniversario por su labor ininterrumpida en favor de los derechos las niñas y los niños del país, por lo que estamos profundamente agradecidos.

UNICEF ha desempeñado un papel crucial en la promoción y aplicación de esta Convención, que en 1994 fue incorporada a la Constitución Nacional argentina. Este tratado marcó un cambio de paradigma profundo: los chicos dejaron de ser vistos como objetos de protección o como adultos en formación, para ser reconocidos como personas con derechos propios, sujetos activos en la sociedad. La Convención afirma que la infancia es una etapa única y valiosa de la vida –diferente de la adultez- que se extiende hasta los 18 años, y que debe estar especialmente protegida. Durante este período, es fundamental garantizar que los chicos crezcan, aprendan, jueguen, se desarrollen y prosperen con dignidad.

Durante la mayor parte de estas cuatro décadas, desde su aprobación en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha sido la guía e inspiración de UNICEF en Argentina. Bajo su marco, se han diseñado e implementado iniciativas innovadoras como Maternidades Seguras y Centradas en la Familia, que contribuye a reducir la mortalidad materna e infantil; Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías, para asegurar el derecho a la educación secundaria en comunidades rurales dispersas; y el acompañamiento en la implementación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras iniciativas.

Los desafíos se renuevan y el trabajo continúa con proyectos más recientes como Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia, para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales; el plan de respuesta frente a la pandemia de COVID-19; y la generación de evidencia y datos representativos sobre la situación de niñas, niños y adolescencias en los hogares argentinos.

El 40 aniversario es una fecha para celebrar los logros alcanzados, perseverar en los desafíos pendientes y destacar a quienes colaboran para hacer posible el cumplimiento de los derechos de la infancia: el Estado en sus diferentes niveles, el sector privado, los donantes individuales, los medios de comunicación, y la sociedad en general. Continuaremos trabajando junto a todos ellos para no dejar a nadie atrás.

Temas Relacionados

UNICEF

Últimas Noticias

Derogación de decretos por el Congreso: ¿control o política de barricada?

La utilización reiterada de prerrogativas parlamentarias para limitar al Ejecutivo puede vaciar de sentido instrumentos constitucionales y genera parálisis institucional

Derogación de decretos por el

El costo de implementar IA sin un norte claro

Proyectos que carecen de pruebas de concepto, métricas de éxito y gobernanza de datos suelen fracasar o no alcanzar los beneficios esperados para el negocio

El costo de implementar IA

Nueva ética laboral: desafíos privados y estatales

El modelo laboral basado en presencia y permanencia perdió vigencia ante la irrupción de la flexibilidad, la autonomía y el enfoque en resultados

Nueva ética laboral: desafíos privados

Mejor hablar de ciertas cosas

La películo “Adulto”, protagonizada por Juan Minujin, nos brinda una oportunidad para charlar con nuestros hijos sobre los riesgos del juego clandestino

Mejor hablar de ciertas cosas

Computación cuántica: la revolución invisible del siglo XXI

Esta nueva tecnología está destinada a torcer el rumbo del conocimiento, la economía, la guerra, la medicina y el poder

Computación cuántica: la revolución invisible
ÚLTIMAS NOTICIAS
El mapa de poder del

El mapa de poder del Gobierno tras la derrota: los que mantuvieron su peso y la interna que no se resuelve

Quedaron detenidos tres empleados del Correo Argentino acusados de aceptar coimas para contrabandear productos

Anticiparon que la investigación contra el presunto asesino serial de Jujuy estaría cerca del juicio

Alertaron por un aumento del 59% en denuncias por violencia doméstica: la mayoría de las víctimas fueron mujeres

Día de la Madre 2025: ¿cuándo se celebra en Argentina?

INFOBAE AMÉRICA
Día de la Madre 2025:

Día de la Madre 2025: ¿cuándo se celebra en Argentina?

El increíble caso del panadero del Titanic: sobrevivió horas en aguas heladas tras una decisión desesperada

Llamamiento para apoyar la participación de Taiwán en la OACI

“Non gratos”: la dictadura de Ortega impide el ingreso a Nicaragua a influencers extranjeros

Preocupación en el empresariado uruguayo por los cambios tributarios propuestos por el gobierno de Yamandú Orsi

TELESHOW
Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que

Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que odian a un gay son gays reprimidos”

Luis Ventura responde a las críticas sobre los Martín Fierro de la televisión: “Los resultados son claros y transparentes”

Nicolás Behringer, de vivir en la calle a triunfar en La Voz: “No todos quieren que sus hijos se junten con el nene sin techo”

El emotivo momento en el que Juana Repetto le reveló a sus hijos que estaba embarazada: “Van a tener un hermanito”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana