Opinión

La privacidad, el verdadero desafío de la blockchain

La aceleración digital redefine la gestión de datos y plantea nuevos desafíos de seguridad en la economía digital

Andrea Vargas

Por Andrea Vargas

Guardar
La blockchain enfrenta el reto
La blockchain enfrenta el reto de equilibrar transparencia y privacidad en la Web3

La aceleración digital de los últimos años redefinió por completo cómo producimos, compartimos y almacenamos información. Pero esta transformación también trajo consigo un problema estructural: la concentración de datos en manos de grandes corporaciones y gobiernos, y el uso intensivo de información personal como materia prima de la economía digital. En este contexto, la privacidad ya no es un ideal aspiracional, sino un imperativo tecnológico y ético.

La blockchain, desde su concepción, ofreció un modelo descentralizado, transparente y resistente a la censura. Sin embargo, a medida que su uso se expandió hacia las finanzas descentralizadas (DeFi), las identidades digitales y los contratos inteligentes, emergió una paradoja: las cadenas abiertas priorizan la auditabilidad y la inmutabilidad, pero esa misma transparencia puede exponer información sensible de los usuarios. Resolver esta tensión —cómo garantizar privacidad sin perder verificabilidad— se ha convertido en uno de los grandes retos del ecosistema Web3.

La innovación reciente comienza a dar respuestas. Estándares como el eERC20 introducen cifrado homomórfico y pruebas de conocimiento cero (zk-proofs) en el nivel de token, lo que habilita transacciones confidenciales sin comprometer la seguridad criptográfica ni la compatibilidad con contratos inteligentes existentes. Estas capacidades permiten imaginar un nuevo espectro de aplicaciones descentralizadas: desde swaps privados y sistemas de votación resistentes a la manipulación, hasta nóminas de pago on-chain, registros de salud interoperables o acuerdos legales digitales donde la confidencialidad sea crítica.

Lo central es comprender que la privacidad en blockchain no puede reducirse a un feature opcional. Es, en sí misma, una capa fundamental de la infraestructura Web3. Desde Avalanche consideramos que la construcción de un ecosistema confiable exige que la protección de datos personales tenga el mismo peso que la eficiencia del consenso, la escalabilidad de la red o los componentes de los protocolos. La privacidad no es un obstáculo para la innovación: es la condición que permitirá su adopción masiva en sectores sensibles de la economía real.

Iniciativas como Hack2Build: Privacy Edition, el hackathon global impulsado por Avalanche, son un claro ejemplo de cómo la industria puede alinear incentivos técnicos y éticos. Además de premiar desarrollos, el objetivo es formar comunidades, proveer mentoría especializada y colocar la privacidad en el núcleo de la agenda de innovación.

El futuro de la blockchain no se define solo por la velocidad de su consenso o el rendimiento de su infraestructura, sino también por su capacidad de preservar la autonomía y la identidad digital de las personas.

El desafío que se abre es tan técnico como cultural. Se trata de diseñar protocolos que equilibren transparencia verificable con confidencialidad selectiva, y de fomentar una ética digital que entienda la privacidad como un derecho fundamental en la era de la descentralización.

La pregunta ya no es si necesitamos más privacidad en el mundo digital, sino cómo vamos a construirla. Y ahí, la comunidad blockchain tiene una oportunidad única: demostrar que la descentralización además de distribuir poder también protege derechos.

Temas Relacionados

PrivacidadBlockchainAvalancheHack2BuildDeFiWeb3eERC20Cifrado homomórficoPruebas de conocimiento ceroIdentidad digital

Últimas Noticias

Un freno al hiperpresidencialismo

Este jueves, el Senado tiene en el temario la modificación de la Ley 26.112, que regula los DNU. Se trata de una discusión central para el equilibrio de poderes

Un freno al hiperpresidencialismo

Transformar la información en acción: el rol clave de la comunicación para la sostenibilidad

Aquello que se comunica de manera clara y atractiva, logra instalarse en la agenda pública; lo que no, permanece invisible

Transformar la información en acción:

La Quinta Revolución Industrial: IA generativa, inteligencia humana aumentada y el vértigo del nuevo tiempo

No se trata solo de automatizar procesos, sino de redefinir la relación entre lo humano y lo artificial en la producción de conocimiento, cultura y valor económico

La Quinta Revolución Industrial: IA

Cerrar ciclos también es construir futuro

El Fondo de Cese Laboral puede ser un puente entre la flexibilidad que demandan los trabajadores y la sostenibilidad que requieren las empresas. Un mecanismo moderno, ajustado a los tiempos que corren, que fomenta el empleo en blanco y canaliza el ahorro hacia instrumentos productivos

Cerrar ciclos también es construir

La sardina nos pone a prueba otra vez

Recientemente, un informe técnico del IMARPE señaló que, entre los cardúmenes hallados, se observó presencia de sardinas de diferentes tallas

La sardina nos pone a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Transformar la información en acción:

Transformar la información en acción: el rol clave de la comunicación para la sostenibilidad

La Quinta Revolución Industrial: IA generativa, inteligencia humana aumentada y el vértigo del nuevo tiempo

Javier Milei viajó a los EEUU con una agenda reducida para regresar antes de las elecciones bonaerenses

Clausuraron un geriátrico en Córdoba tras varias denuncias por golpes y maltrato a los ancianos

Detuvieron a un hombre y a su hijo por una serie de robos violentos en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
Un libro que cuestiona a

Un libro que cuestiona a las redes sociales está hace 75 semanas en la lista de bestsellers del New York Times

Una jueza federal de EEUU revocó los recortes millonarios impuestos por Trump a la Universidad de Harvard

“No van a salir sanitos”: la amenaza de Diosdado Cabello a María Corina Machado por apoyar la presión de EEUU contra Maduro

De España a Latinoamérica: Grupo Azvi lleva su experiencia ferroviaria de alta velocidad

El crecimiento de la esperanza de vida se detuvo en países de altos ingresos, según una investigación

TELESHOW
Flavio Azzaro: “Mi abuelo se

Flavio Azzaro: “Mi abuelo se sentiría orgulloso de mí”

Cuáles son las bandas que cantarán en el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en la Argentina

#VivaLaFamilia con Chiara Mancuso y su papá Alejandro: “Si no te hubieras desbordado, podías llegar a la final”

Eugenia Rodríguez maravilló La Voz Argentina con una balada inolvidable de Céline Dion en una noche de doble eliminación

Arturo Puig recordó a Selva Alemán con un profundo video a un año de su muerte