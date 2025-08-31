Opinión

El legado Montessori

La médica y pedagoga italiana desafió los métodos tradicionales al colocar al niño en el centro del proceso de aprendizaje

Carina Cabo

Por Carina Cabo

Guardar
María Montessori
María Montessori

Hace ciento cincuenta y cinco años nacía en Italia, una mujer que cambió la manera de ver la educación a finales del 1800, María Montessori. Fue una de las pedagogas más influyentes del siglo XX y su obra hoy sigue más viva que nunca en las aulas de todo el mundo.

Estudió ingeniería a los 14 años, luego biología y por último fue aceptada en la carrera de Medicina en la Universidad de Roma. A pesar de que su padre se opuso al principio, se graduó en 1896 como la primera mujer médica italiana. Más tarde, estudió Antropología y obtuvo un doctorado en Filosofía, época en la que asistió a uno de los primeros cursos de psicología experimental, novedoso para la época. Todo ese recorrido personal la llevó a plantear una nueva manera de ver cómo aprendían los más pequeños y qué tipo de educación era necesaria para ellos.

No se conformó con reproducir la educación de su época. Frente a una escuela rígida, centrada en la memorización y el castigo, propuso un modelo que reconocía al niño como un ser íntegro, dotado de curiosidad, potencial y autonomía.

Su observación rigurosa y el respeto profundo por la infancia se adelantó décadas a lo que hoy consideramos educación de calidad: aprender haciendo, desarrollar la independencia, cultivar la atención plena y crear ambientes preparados para que cada niño avance a su propio ritmo.

La maestra pionera María Montessori
La maestra pionera María Montessori transformó el ámbito de la educación infantil

Esta médica y pedagoga tuvo una visión humanista de la educación como herramienta para formar seres libres, seguros y responsables en sociedades más justas y solidarias. Su célebre frase sembrad en los niños ideas bellas y veréis florecer en ellos hombres y mujeres libres cobra especial sentido en estos tiempos de incertidumbre, donde la educación vuelve a ser clave para construir esperanza.

Para Montessori los niños eran seres plenos, dotados de una sorprendente capacidad para aprender y desarrollarse por sí mismos. Los veía como constructores activos de su propio conocimiento, con una mente que les permitía incorporar el mundo con naturalidad y sin esfuerzo. Sostenía que merecían respeto, confianza y libertad con responsabilidad y, por ende, el adulto no debía moldearlos, sino preparar el ambiente adecuado para que florezca su energía vital.

En este sentido, el rol del docente en la Filosofía Montessori es guiar al niño y darle a conocer el ambiente en forma respetuosa; ser un observador y estar en continuo aprendizaje. Sostenía que el verdadero educador está al servicio del educando y, por lo tanto, debe cultivar la humildad, para caminar junto al niño, aprender de él y juntos formar comunidad.

Creía que lo más importante era motivar a los niños a aprender y generarles curiosidad para experimentar el placer de descubrir autónomamente en vez de recibir los conocimientos de otro: facilitar al niño situaciones para que encuentre la solución a los problemas. Y, a menos que sea necesario, no aportar desde afuera nuevos conocimientos, sino que sean ellos los que construyan en base a sus experiencias concretas.

Hoy, al cumplirse 155 años de su nacimiento, es necesario recordar a Montessori no con nostalgia, sino con compromiso para pensar una nueva escuela que lleve a cabo alguna de sus ideas —respeto por el niño, libertad con responsabilidad, aprendizaje multisensorial— para así inspirar tanto a instituciones que buscan renovarse como a nuevas generaciones de docentes que saben que enseñar no es imponer, sino acompañar y mediar.

Celebrarla hoy es mucho más que un homenaje histórico; es un llamado a resignificar su legado, en los tiempos que corren, con creatividad y profunda fe en las infancias.

La pregunta que nos deja Montessori es tan actual como desafiante: ¿estamos ofreciendo a nuestros niños un mundo donde puedan desplegar sus talentos y aprender a ser plenos?

Temas Relacionados

María MontessoriEducación

Últimas Noticias

Para colmo, otra vez, el mal olor de la corrupción

La reiteración y normalización de hechos corruptos desgastan la capacidad de indignación social y facilitan la adaptación al abuso de poder

Para colmo, otra vez, el

El nombre de una ciudad que custodia y honra la memoria de José de San Martín

El Libertador y Antonio González Balcarce forjaron uno de los vínculos políticos y militares más influyentes de la independencia

El nombre de una ciudad

Cada voto bonaerense define mucho más que una elección provincial

La participación reafirma el valor del voto como mecanismo para establecer límites y orientar prioridades colectivas

Cada voto bonaerense define mucho

El verdadero riesgo político

El mayor desafío para el Gobierno no proviene de la oposición, sino de las propias inconsistencias y carencias en la gestión

El verdadero riesgo político

De Menem a Milei

El dogma del equilibrio fiscal convertido en única política nos deja impotentes ante la necesidad de pensar un sistema productivo

De Menem a Milei
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a hombre acusado de

Detuvieron a hombre acusado de haber estado involucrado en el crimen del narco César “Oreja” Martínez

Guillermo Montenegro: “En esta elección hay que ponerle un freno al kirchnerismo, así sea lo último que haga”

A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa y cuáles serán las zonas que estarán bajo alerta meteorológica

Estaba prófugo por un homicidio y lo detuvieron en Rosario: investigan una presunta saga de venganzas

Dónde voto en Corrientes: cómo consultar el padrón para las elecciones de este 31 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Von der Leyen se reunirá

Von der Leyen se reunirá con el primer ministro de Polonia para tratar las garantías de seguridad para Ucrania y cuestiones de defensa

Dónde voto en Corrientes: cómo consultar el padrón para las elecciones de este 31 de agosto

Cómo la Escuela Quiteña revolucionó el arte barroco en América entre los siglos XVII y XVIII

Cómo funciona el entrenamiento piramidal, la nueva tendencia en el fitness

El Cartel de los Soles y el Cartel de los Sapos

TELESHOW
La vida de Silvina Luna

La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte

Julio Chávez: “Soy profundamente vulnerable a la mirada del otro”

El llamativo video de Antonio de la Rúa en el show de Shakira: aumentan los rumores de acercamiento

La reacción de Vanina Escudero cuando Mirtha Legrand le preguntó si estaba peleada con su hermana

Mirtha Legrand apostó al glamour con un vestido de gasa translúcida, cristales plateados y detalles fucsia