La irrupción de los gobernadores, ¿romperá la dicotomía actual?

Claudio Vidal, Ignacio Torres, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir conformaron un frente electoral

Una vez más queda claro que en la Argentina reciente la política se ancla entre el pasado y un presente continuo, mientras que los científicos nos llevan al futuro. Por el momento, la política solo ofrece más y mejor pasado. Esta semana aparece un atisbo de rebeldía de un grupo de gobernadores sobre el cual nos ocuparemos.

El economista Cristian Módolo, ex subsecretario de Ingresos Públicos de la Nación, le dijo a Infobae: “La economía venía como un auto con un motor de muchos años de desgaste. En diciembre de 2023, el nuevo gobierno decidió desarmar el motor y hacerle un service. Algunas piezas fueron bien colocadas, otras no. El auto volvió a la ruta y empezó a perder aceite. Al principio poco, ahora semanalmente va al mecánico. Y nadie se atreve a pararlo y volver a rectificarlo. Lo cierto es que el Gobierno tiene que afrontar una deuda fenomenal. En agosto debe pagar o renovar $ 38 billones. La recaudación nacional de un mes no llega a $ 12 billones. A octubre, esa deuda asciende a $48 billones. Esto no se puede pagar. Este modelo es dependiente del endeudamiento y de la renovación permanente de deuda. Lo podrán extender 1, 2 años, 6 meses... lo que digan los acreedores”.

¿Qué consecuencias trae un modelo económico que ajusta sobre los que menos tienen? Podríamos decir que destruye futuro. El informe de Inseguridad Alimentaria que elabora el Observatorio de la Deuda Social de la UCA nos lleva a esta afirmación.

La Dra. Ianina Tuñón analizó para Infobae: “Hay un 15% de niños con inseguridad alimentaria crónica, el resto entra y sale de esa condición”. Lo notorio es que desde el 2018 esta inseguridad alimentaria alcanza a sectores medio bajos de la clase media. Ocurrió en el 2020 y vuelve a ocurrir en el 2024.

Agrega la Dra. Tuñón: “Hay una reestructuración de la canasta de gastos en estos hogares donde los servicios se llevan una buena parte (luz, escuela –aunque sea parroquial-, salud, internet). Por esto, las familias realizan recortes en calidad y cantidad de alimentos”.

Hablar de inseguridad alimentaria es sinónimo de malnutrición, que acarrea exceso de peso en niños de los conurbanos de las grandes ciudades y de desnutrición en el NEA y el NOA.

Remata Tuñon: “Los factores protectores son dos: la AUH e ir al colegio”.

Decía que al pasado de la política de los extremos, le apareció esta semana una rebeldía con acento federal. Cinco gobernadores irrumpen en el escenario político con muchas posibilidades de romper el discurso “Milei o kirchnerismo”.

El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, le dijo a Infobae: “Se estará definiendo todo en el transcurso de los próximos días. En principio, se trata de armar un espacio nuevo con referencias en el poder de las provincias, que represente los valores de la República, el equilibrio fiscal, pero fundamentalmente que apunte al desarrollo productivo. No es la idea compartir el bloque con ninguna de las figuras que están hoy. Sí con las que se sumen al programa que estamos presentando en las provincias”.

Esta cronista recuerda que el ex gobernador Juan Schiaretti intentó trabajar sobre una vía intermedia y no lo logró. Si se suma a los gobernadores, deberá referenciarse en su Córdoba natal. Habrá que ver qué rol le cabe a Facundo Manes en Buenos Aires.

En principio, todo indica que esta tentativa limitaría la performance electoral del presidente Milei. Esta cronista recuerda que sectores de los grandes empresarios argentinos, no conformes con los resultados del modelo del presidente Milei, intentaron que el ex presidente Macri se animara a reconstruir su espacio. Esto no ocurrió. Seguramente verán con agrado esta iniciativa.

Los gobernadores saben que el gobierno nacional, luego de octubre, será más enfático a la hora de que eliminen ingresos brutos y que los intendentes hagan lo propio con las tasas municipales. Habrá que ver con el andar de los días si logran una base común. Y si el 26 de octubre a la noche se puede hablar de la aparición de una tercera fuerza. Hasta ahora esta intención política es lo más importante que asoma en el horizonte de un país que necesita salir del desierto de ideas y proyectos al que lo somete la política.

A propósito, Nación no autoriza a Santa Fe a endeudarse por U$S 1225 millones. Voceros del ministerio de Economía provincial se sorprenden porque significaría la entrada de dólares que el país necesita. Uno de los créditos va destinado a mejorar los ingresos viales portuarios, por donde salen productos y entran dólares. Es más, el proyecto de endeudamiento ante la CAF lo presentó y aprobó el representante del gobierno nacional.

El Dr. en Bioquímica Oscar Fay, destacado científico rosarino, afirma que en el mundo hoy hay investigadores dentro de los principales rubros, formados en nuestras universidades. Está convencido de que “Santa Fe debe ser líder en la investigación”.

“En 4 o 5 años lo lograremos. El imán se dará vuelta. Tendremos gente que vendrá a estudiar acá. La provincia, antes del año 2030, va a tener un Premio Nobel. La Dra. Raquel Chan lo será. Estudió y se formó acá. Descubrió el gen HB4 en el girasol, que activa un mecanismo de respuesta de las plantas al estrés por la falta de agua, y trasladó este mecanismo a otros cultivos como trigo y soja… Esto significa un aumento entre un 15 y un 17% de la producción mundial”, resaltó.

El Dr. Fay, con la firma de 62 grupos científicos e investigadores, hizo llegar un trabajo a los convencionales constituyentes santafesinos con el objetivo de incorporar la ciencia y la tecnología como pilares estratégicos en la nueva Carta Magna.

A 25 años del dramático final del Dr. René Favaloro, el prestigioso doctor argentino Juan Carlos Chachques, residente en Francia, recordó que poco antes de morir, reunidos ambos en París, llegaron a la conclusión que la Argentina es un país antropófago. Se devora a sus mejores hijos. En aquella oportunidad, el Dr. Favaloro no fue entendido ni atendido por las autoridades de entonces. Hoy, el actual gobierno no atiende ni entiende la fortaleza de la ciencia argentina.