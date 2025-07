El podcast no le interesa a nadie, pero…

El podcast recupera algo de esa relación afectiva con la palabra, con el relato, con la compañía (Imagen ilustrativa Infobae)

“El podcast no le interesa a nadie”. Es una frase que escuché más de una vez. Que no mide, que no viraliza, que no da clics. Y, sin embargo, cada vez más marcas, instituciones y creadores se lanzan a producirlos. ¿Por qué? Porque en un ecosistema saturado de ruido, lo que vale no es gritar más fuerte, sino hablarle al oído a quien realmente quiere escucharte.

Vivimos en la era de los formatos veloces y las métricas instantáneas. Todo busca ser contenido, todo quiere ser visto, compartido, comentado. En ese escenario, el podcast parece una rareza: episodios de 20, 30 o hasta 60 minutos, sin imagen, sin efectos, sin algoritmo que lo impulse como un trending topic. Y, sin embargo, ahí está, creciendo silenciosamente. No busca atención masiva: construye vínculos duraderos.

Un podcast no solo habla de un tema. Habla de una identidad. De un universo. Cuando alguien elige escuchar un episodio, está entrando en una comunidad, incluso aunque no lo sepa. En ese tiempo —que puede ser el viaje en tren, los minutos antes de dormir o la caminata diaria— se activa algo que pocos formatos logran: la escucha atenta, el tiempo compartido, la conexión.

Hay podcasts de música que no solo abordan discos o artistas, sino que desde ese punto de partida pueden contar historias sociales, culturales, personales. Porque el oyente de ese nicho —ese “target”— ya tiene definidos muchos de sus intereses. No hace falta convencerlo de que escuche: ya está ahí, con los auriculares puestos.

En un mundo hipersegmentado, el podcast es el mejor aliado del nicho. Su lógica no es la del “para todos”, sino la del “para vos”. Y eso lo convierte, paradójicamente, en un formato muy poderoso. Una comunidad pequeña, pero fiel, es mucho más valiosa que miles de views sin retención. Y las marcas, de a poco, lo están entendiendo.

No se trata solo de auspiciar un contenido. Muchas marcas están empezando a crear sus propios podcasts. No lo hacen buscando monetización directa, sino como una inversión en posicionamiento, en vínculo, en mensaje. Algunas generan eventos en vivo; otras, merchandising. Pero muchas simplemente sienten que ese contenido les permite asentarse como una empresa confiable. Es la famosa “presencia de marca”, pero con otra profundidad.

Lo más interesante —y desafiante— es que ya no son solo marcas de consumo masivo las que se acercan al podcasting. Cada vez más instituciones de salud, por ejemplo, quieren contar con su propio podcast. Y no para repetir campañas de concientización ya conocidas, sino para abrir conversaciones, despejar mitos, hablar con especialistas de forma clara y directa. En ese formato encuentran algo único: un canal íntimo, cotidiano, popular, que llega sin filtros.

Hay un podcast para cada situación y para cada tipo de escucha. Están los que duran 15 minutos porque saben que su público —madres, padres saturados— solo tiene ese rato libre. Están los de entrevistas largas para los que disfrutan detenerse. Están los de trivia, los narrativos, los musicales, los de historia, los de divulgación científica, los que acompañan al que corre, al que maneja, al que limpia la casa. Hasta al que se está bañando.

Sí, porque hay quien escucha podcasts en la ducha. Y también quien se duerme con uno, como antes lo hacía con la radio debajo de la almohada. Esa imagen no es menor: el podcast recupera algo de esa relación afectiva con la palabra, con el relato, con la compañía. En un mundo de pantallas, recupera la imaginación.

Entonces no, quizás el podcast no le interese “a todos”. Y eso está bien. Porque lo que propone no es una lógica de masas, sino de comunidad. De cercanía. De tiempo compartido.

Y aunque no sea trending topic, aunque no escale en los rankings de TikTok ni se vea en una story de 5 segundos, el podcast sigue creciendo. Porque en el fondo, en medio de tanto ruido, hay algo que nunca deja de importar: escuchar y ser escuchado.