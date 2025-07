Convivir en la escuela: hacia una transformación integral del sistema educativo

El 63% de los alumnos de 6° grado de primaria son víctimas de agresión y el 36% se sienten discriminados en la escuela (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comencemos por lo esencial: la escuela no es un depósito de conocimientos, sino un espacio de encuentro y transformación humana. Cuando hablamos de clima de convivencia escolar, esas percepciones compartidas sobre respeto, organización y seguridad que tejen estudiantes, docentes y familias, estamos tocando las fibras mismas de la condición humana: nuestra obstinada necesidad de reconocimiento mutuo.

En estos días se conoció a través de un informe de Argentinos por la Educación y la especialista Mercedes Sidders, que el 63% de los alumnos de 6° grado de primaria son víctimas de agresión y el 36% se sienten discriminados en la escuela.

No son estadísticas frías, sino el testimonio de una verdad filosófica: el ser humano se realiza en la relación con el otro. Cuando estos informes confirman que los entornos positivos mejoran el rendimiento académico y reducen la violencia hasta en un 42%, están señalando que el aprendizaje genuino es, por esencia, un acto de confianza interpersonal.

Sin embargo, existe una grieta escandalosa entre lo que sabemos y lo que hacemos. Las políticas educativas, obsesionadas con resultados estandarizados, han convertido las escuelas en factorías sin alma. Esta omisión no es un descuido técnico, sino una falla ética dramática. Cuando normalizamos prácticas autoritarias y formamos docentes sin herramientas para construir ambientes seguros, traicionamos la esencia misma de la educación.

Nuestros maestros llegan a las aulas con dominio disciplinar pero sin formación en las competencias relacionales que requiere toda convivencia genuina. Es como pretender construir una casa ignorando los cimientos. Un docente que no comprende las dinámicas de grupo o carece de estrategias para la resolución de conflictos es como un director de orquesta sordo: conocerá la partitura, pero jamás logrará que suene la música.

Aquí surge una verdad fundamental que no podemos soslayar: la familia sigue siendo la primera escuela del ser humano. No podemos caer en la ingenuidad de creer que la institución educativa puede sola con esta tarea titánica. Las políticas escolares más brillantes se estrellarán contra el muro de la incoherencia si las familias no comparten la responsabilidad educativa. Necesitamos construir un ecosistema donde escuela y hogar dialoguen en el mismo idioma ético, donde ambos espacios refuercen mutuamente los valores del respeto, la responsabilidad y el cuidado del otro.

La transformación que necesitamos es sutil pero radical: reconocer que la convivencia no es un añadido cosmético, sino la columna vertebral de la educación. Esto exige políticas que la sitúen en el centro, formación docente integral y, especialmente, la corresponsabilidad activa de las familias como co-educadoras.

La convivencia no es un lujo pedagógico, sino la condición de posibilidad del aprendizaje genuino. Un estudiante que encuentra coherencia entre su casa y su escuela, que percibe que ambos espacios comparten principios éticos fundamentales, puede desarrollar plenamente su capacidad de aprender y crecer en humanidad.