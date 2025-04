Santa Fe inauguró el año electoral: lo que dejaron los comicios antes del cambio de rumbo en la economía

Maximiliano Pullaro fue el gran ganador en las elecciones santafesinas

Santa Fe picó en punta en este año electoral y hubo un ganador indiscutido y otros que tuvieron su yapa y subieron al podio. A un podio, eso sí, con votantes reducidos en cuanto a la asistencia comicial.

Hubo PASO para concejales, intendentes y presidentes comunales, y definición para la elección de convencionales para reformar la Constitución provincial. La última vez que esto ocurrió, en 1962, el 85.7% de los ciudadanos fue a votar, mientras que el domingo pasado fue el 55.6%.

El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, insiste ante Infobae: “Los resultados fueron exactamente los que esperábamos y lo que planteamos en todo momento. Estamos muy contentos. Son elecciones distintas, compararlas es un error, ganamos en 361 localidades”, recordó los votos obtenidos como gobernador –1.031.964- y relativizó los cosechados el domingo -484.562-.

Como dato llamativo, la localidad Nro. 362 es Pérez, donde el intendente Pablo Corsalini, del PJ oficial, le ganó a la lista del gobernador por 200 votos. ¿Nace una estrella?

Consultado el gobernador sobre si de conseguir que la nueva Constitución contemple la reelección (muy probable) se presentará para buscar un nuevo mandato, manifestó: “Eso ni lo estoy pensando aún”.

Si se contempla el nivel de las reformas realizadas por el mandatario santafesino, se entiende la disminución de los votos. Los empleados públicos no quedaron felices con lo acontecido el año pasado. Sí es valorada la magnitud de obra pública, que sin un aporte de dinero de Nación ha emprendido a lo largo y ancho de la bota.

Pullaro, de origen radical alfonsinista, se calzó el traje discursivo de La Libertad Avanza para impedir una fuga de votos. Hasta llegó a decir sobre el futuro de Vicentin y los reclamos de trabajadores para que intervenga: “Santa Fe no es un Estado comunista”.

En el pelotón que a distancia de un 20% siguió al ganador, aparece como segunda fuerza el peronismo oficialista, encabezado por un extrapartidario, Juan Monteverde. Su contendiente Marcelo Lewandowski, asociado al socialista Rubén Giustiniani, no rindió como este sector esperaba, Las tres listas del peronismo no alcanzaron el 26%, piso extra-bajo para el peronismo santafesino. A la hora de imaginar nuevos liderazgos, con este resultado, es muy difícil identificarlos.

¿Qué pasó en Rosario? LLA salvó la ropa gracias al colega Juan Pedro Aleart, ganando en una de las tres propuestas electorales, la categoría convencional constituyente departamental. Pero no pudo obtener el mismo resultado con su lista a concejal, donde lo venció Juan Monteverde en la PASO y el gobernador Pullaro quedó en primer lugar para la lista única a convencionales.

A quien no le fue bien fue al intendente Pablo Javkin. Cree esta cronista que, además de ciertas falencias propias tras el desgaste de los años y la incapacidad de haber generado algo diferente, ha ganado lo novedoso contra lo clásico. Lo disruptivo rompe moldes políticos. El votante traslada sus frustraciones (tienen derecho hacerlo) a la política clásica. Aquí, para alivio de LLA, donde no le fue bien en general, apareció Aleart con muchas horas de pantalla, que indudablemente rinden, y mucho. Si observamos lo que les ocurrió al grueso de los periodistas devenidos en políticos, veremos que se esfuma su caudal de votos a medida que se alejan de su profesión.

La importancia de lo ocurrido en Santa Fe fue menguando ante lo ocurrido en el país, donde el lunes hubo un cambio de marcha. Si ahora el régimen monetario y cambiario es consistente y sostenible (Caputo dixit), el que venían aplicando, indudablemente, no lo era, pero así también lo definía el propio ministro. Finalmente, apareció un enorme espaldarazo: la presencia en Argentina del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El FMI tiene con Argentina amores tóxicos, dado que mientras más se endeuda el país, más se lo quiere. Todo indica en esta nueva versión o reversión económica que el resultado final depende de terceros y no de la acción del propio Gobierno -que festeja increíblemente el incremento de la deuda-, porque la expectativa está puesta en las inversiones mineras, energéticas, es decir en la industria extractiva no generadora de mano de obra.

Se puede inferir que la política del presidente Milei no guarda interés por lo productivo o industrial. El Dr. en Economía Gerardo della Paolera le dijo a Infobae: “El modelo cambiario dio sus frutos al principio, pero estaba gastado. Si me piden un título, digo ‘Justo a Tiempo’”.

El ministro Luis Caputo declaró: “Resolvimos todos los problemas de Argentina”.

Parecen no estar de acuerdo quienes batallan con la economía real. Daniel Rosato, de Industriales Pymes Argentinos, le dice a este medio: “El mundo ha cambiado, hay proteccionismo, vemos lo que hace Trump. Nosotros no vemos futuro porque no podemos competir. Han anexado el certificado de importación de bienes usados (CIBU), nos quieren meter chatarra pura, con el agravante de que el cambio conocido el lunes nos complica, dado que pagamos tanto el gas como la energía en dólares. Le pedimos enfáticamente al gobierno la pesificación de estos insumos”.

Por su parte, el Ing. Enrique Bertini, presidente de CAFMA, ante el CIBU le dice a Infobae: “Es la legalización de un contrabando, porque las máquinas usadas ingresan con un arancel del 35% y las nuevas con un 100%. Sobran máquinas nuevas en el mundo, si les hacen mínimas reparaciones entran al país como usadas”.

El Dr. Bernardo Kosacoff le dijo a nuestro medio: “Lo importante al consolidar los aspectos macroeconómicos es que nos ocupemos de la Agenda de Desarrollo. Sin esta, insisto, la consistencia macro a mediano plazo no se va a poder mantener”.

Datos: se perdieron en Argentina en el 2024 11.500 pymes, 220.000 puestos de trabajo. Advierten sobre el probable cierre de 25.000 pymes más y la pérdida de 300.000 empleos para el corriente año.

Si el Gobierno no tiene en cuenta estos datos, ¿qué pasa con la oposición?