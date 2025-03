Confianza, apertura e inserción en el mundo

Diego Sucalesca y Karina Milei en la PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada)

Argentina volvió a ser considerada una opción para invertir y comerciar. Así lo comprobé en un reciente viaje que, como presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), llevé a cabo por Canadá, España y Portugal.

¿Por qué es valioso contar qué pasó en esta misión? Porque nos encontramos, conversamos, dialogamos y respondimos preguntas delante de más de 300 CEOs y directores de compañías, empresarios, presidentes de grupos empresariales y directivos de cámaras y organizaciones empresarias de Canadá, España y Portugal.

Junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fuimos a Canadá porque Argentina tiene un gran potencial minero: es el tercer país latinoamericano con mayor cantidad de proyectos mineros en su territorio (un total de 185), que representan inversiones por un total de USD 15.700 millones. Entre los principales minerales que se extraen en el país, se encuentran el oro, la plata, el litio, el cobre y el molibdeno. La participación del sector minero en el PBI argentino es del 3,9%, muy poco si tenemos en cuenta que todavía no se ha explorado el 80% del territorio para identificar el inventario real de recursos mineros del país. El potencial argentino, en este sentido, es enorme.

Por eso, en Canadá, la Agencia acompañó a una delegación de unos 30 empresarios argentinos en la PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada), la convención sobre exploración y minería de minerales más importante del mundo. Se mantuvieron diferentes reuniones, entre las que se concretó una con Goldy Hyder, presidente y CEO del Business Council of Canada (BCC), la organización empresarial más influyente de Canadá, que representa a 170 compañías que generan más del 50% del PBI del sector privado canadiense.

Por su parte, en España nos reunimos con empresarios tanto en Madrid como en Barcelona. En Madrid, unos 150 empresarios asistieron a la presentación de la Agencia, que se llevó a cabo en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), integrada, en forma voluntaria, por dos millones de empresas y empresarios autónomos de todos los sectores (según datos de la CEOE). Entre ellos, estuvieron representantes de Banco Santander, BBVA, Mapfre, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Deutche Bank, Globant y Biogénesis Bagó.

En Barcelona, mantuvimos encuentros con líderes empresarios de sectores como biotecnología, informática, industria automotriz, maquinaria industrial, telecomunicaciones, minería, y alimentos y bebidas. La mayoría de ellos mantienen vínculos comerciales con Argentina y se mostraron interesados en ampliar esa relación para potenciar las oportunidades de inversión. Los encuentros se concretaron con motivo de la Feria GSMA Mobile World Congress 2025, que es la cita anual más importante para la industria móvil y la comunicación global, y representa cada año una gran oportunidad para establecer y profundizar las relaciones comerciales con los referentes del sector. Allí, la Agencia acompañó a más de 30 empresas del rubro tecnológico.

Finalmente, lo diferente de esta misión fue el encuentro que mantuvimos con empresarios de Portugal. Fue diferente porque, durante mucho tiempo, este país había quedado fuera de aquellos que se consideraban una opción clara para entablar relaciones económicas.

Sin embargo, en Portugal nos encontramos con referentes de decenas de empresas locales de sectores como energías renovables, agro, turismo, seguros, bienes raíces, servicios financieros e innovación, que asistieron a la presentación que hicimos desde la Agencia para dar a conocer los nuevos escenarios de inversión en el país con vistas a diversificar el intercambio comercial bilateral. Pensemos que, en 2024, Argentina exportó a Portugal principalmente harina y pellets de la extracción del aceite de soja, garbanzos secos desvainados, y carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada. Insisto: las oportunidades para que Portugal sea otra gran puerta de entrada a la Unión Europea son enormes. Pensemos que es el cuarto consumidor de carne argentina en Europa, además de constituir un destino favorable para las pymes argentinas y el sector agroindustrial nacional en su conjunto.

En síntesis, desde la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional no tenemos dudas: tomar contacto directo con los agentes económicos de otros países, y hacer que nuestros empresarios se pongan en diálogo con ellos para conocer sus necesidades, condiciones y demandas, forma parte de las principales políticas que harán que Argentina supere sus problemas estructurales y se afiance entre los principales actores del comercio internacional.