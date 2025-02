La transformación ineludible de las universidades ante la expansión de la educación a distancia

Hay plataformas que están revolucionando el aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las universidades enfrentan un escenario disruptivo en el que la educación a distancia no solo se ha consolidado como una alternativa viable, sino también como una competencia formidable para los modelos educativos tradicionales. Impulsada por avances tecnológicos y un acceso creciente a la conectividad, esta expansión global obliga a las instituciones universitarias, a la política educativa y a la sociedad en general a replantear sus estrategias académicas y organizacionales. El objetivo es claro: mantener su relevancia y legitimidad en un mundo donde la educación ya no está limitada por fronteras geográficas ni estructuras rígidas.

Desde la Open University de 1970 a hoy, la oferta de programas en línea ha alcanzado niveles de calidad y prestigio que rivalizan directamente con las propuestas de las universidades tradicionales. Instituciones de renombre como Harvard, MIT y Stanford han adoptado plataformas virtuales para ofrecer cursos masivos abiertos (MOOCs) y programas de grado completos, eliminando barreras geográficas y económicas. Este fenómeno no solo democratiza el acceso al conocimiento, sino que también redefine el concepto de exclusividad territorial, desafiando el monopolio que las universidades han mantenido históricamente sobre la formación superior en sus regiones.

Además, la competencia transnacional se ha intensificado. Universidades extranjeras, ya sea de manera directa o a través de alianzas estratégicas, campus virtuales y programas híbridos, están captando estudiantes de todo el mundo. Esto representa una amenaza para las instituciones que dependen de la matrícula local, especialmente en países con mercados educativos saturados o en declive demográfico. Paralelamente, entidades no educativas, como Google, IBM y Microsoft, están acreditando saberes y habilidades con certificaciones que gozan de una credibilidad equiparable a la de las universidades tradicionales en ciertos campos. Este fenómeno no solo amplía las opciones de formación, sino que también cuestiona el rol exclusivo de las universidades como únicas proveedoras de conocimiento válido.

Frente a este panorama, las universidades con trayectoria histórica y prestigio consolidado tienen una ventaja competitiva única: su tradición de excelencia académica, redes de egresados y reconocimiento global. Sin embargo, esta ventaja puede diluirse si no adoptan cambios estratégicos inmediatos. La clave está en combinar su reputación con la innovación, ofreciendo programas híbridos y virtuales que mantengan la calidad histórica mientras incorporan la flexibilidad y ubicuidad que requieren los estudiantes de hoy. Entre estos cambios, es fundamental cuestionar la extensión innecesaria de muchas carreras, cuyas estructuras y duraciones no se corresponden con las demandas del mercado laboral especializado. Si no reducen sus rigideces curriculares, las universidades corren el riesgo de quedarse atrás en un contexto donde el tiempo se percibe como un recurso cada vez más valioso.

No se puede ignorar que la educación no formal a distancia ofrece una alternativa dinámica, accesible y de calidad en constante crecimiento. Esta modalidad permite desarrollar habilidades y competencias de manera eficiente, adaptándose con rapidez a las demandas cambiantes de los distintos sectores. Hay plataformas que están revolucionando el aprendizaje de idiomas, y en muchos otros campos surgen oportunidades comparables que compiten directamente con las universidades y con la educación formal. Cada vez más estudiantes prefieren estas opciones, que no solo se adaptan mejor a sus tiempos y necesidades, sino que también les permiten acceder al mercado laboral de manera más temprana y efectiva.

El desafío que enfrentan las universidades no es meramente tecnológico, sino estratégico y cultural. No se trata solo de adoptar herramientas digitales para complementar las propuestas actuales, sino de rediseñar currículos, flexibilizar trayectorias académicas y priorizar la formación en competencias globales y adaptables. En este nuevo paradigma, los estudiantes, como usuarios de servicios educativos, valoran cada vez más la flexibilidad, la accesibilidad, la especificidad de lo estudiado y su relevancia en el mercado laboral. La inacción no es una opción; la rápida transformación es la única vía hacia la supervivencia y la trascendencia.

Por supuesto, es obvio que la función de las universidades no se limita a la formación profesional. Su tarea esencial sigue siendo analizar e incrementar el conocimiento -hacer ciencia-, una actividad por la que históricamente se las reconoce como merecedoras de prestigio.

Hoy, en este avanzado siglo XXI, las universidades deben integrar la innovación disponible a su ADN institucional. Game over al status quo.