Milei elogió un análisis de Lilia Lemoine sobre la inflación: “No es aumento de precios, es fenómeno monetario”

El presidente destacó un análisis de la diputada nacional sobre la suba de los precios

El presidente Javier Milei destacó este miércoles la explicación que brindó la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, sobre las causas de la inflación. En su argumentación, la legisladora remarcó que el problema obedece a un fenómeno monetario, debido al exceso de oferta de una moneda como consecuencia de la emisión por parte del Estado, y que es eso lo que luego provoca que los precios aumenten, pero no porque los productos valgan más si no que porque el dinero vale menos.

“La inflación no es el aumento de precios, es un fenómeno monetario. No debemos dejar de repetirlo porque por ese error de concepto es que las personas no se dan cuenta como roban los políticos con emisión y por qué llegamos a esta crisis a la que no debemos volver jamás”, escribió la legisladora en su perfil de la red social X, acompañando el posteo con un corte de su participación en el programa ¿La ves? de la señal de noticias TN.

El presidente Milei se hizo eco de esa publicación. “Lilia Lemoine demostrando aquí que sabe de inflación mucho más que la mayoría de los economistas y otros que hablan de economía. Deja en claro que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Cuando se genera un exceso de oferta de dinero (suba de oferta y/o caída de demanda), ello conlleva a una pérdida de poder adquisitivo, por lo que los precios expresados en unidades monetarias (pesos) suben”, amplió el jefe de Estado.

Luego agregó: “Esta forma de ver la inflación no es menor al tratar el problema de bajar la inflación ya que su foco es atacar al exceso de oferta de dinero”, indicó, subrayando la diferencia sutil pero a la vez profunda, según la mirada del economista hoy a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

Lemoine explicó durante su participación en el programa de TN que es clave informar y generalizar ese concepto para que la sociedad lo incorpore, porque de lo contrario es “irresponsable” referirse al tema. Defendió, además, la postura del Gobierno respecto de cómo ordenar los indicadores macroeconómicos para lograr un freno de la emisión. En ese marco de análisis, la legisladora sostuvo que la suba en la cotización del dólar no se traslada directamente a los precios, ya que la divisa norteamericana es un precio más de la economía. “Sube, como sube la leche, pero el fenómeno es el mismo”, dijo la diputada, insistiendo en que lo que se desvaloriza el peso.

El gobierno busca iniciar un camino de baja definitiva de la inflación conteniendo la emisión monetaria (EFE)

Milei refrendó ese concepto. “A su vez, con efecto Hume-Cantillón mediante, destruye la hipótesis del pass-through, ya que el dólar (dado el lado real constante) sube por la caída del poder adquisitivo del dinero y al ser un activo financiero sube primero”, dijo el presidente.

La discusión se da en medio de una semana tensa por la cotización de los dólares paralelos al oficial, que se movieron al alza en los últimos días y aumentaron la presión sobre el gobierno nacional por una posible devaluación para reacomodar los precios relativos. La administración del libertario, sin embargo, ha negado rotundamente que esa sea la manera de resolver el problema.

El dólar libre acumula desde el cierre de abril un aumento de 390 pesos o un 37,5%, una tasa muy superior a la inflación del período, que rompió con la tendencia de atraso relativo que había exhibido en los primeros cinco meses de gestión de Javier Milei.

Después de las importantes subas de mayo y junio, cuando el dólar libre le ganó ampliamente a la inflación, el “blue” ha retomado en julio una tendencia que vuelve a preocupar por la magnitud pues registra nuevos precios récord.