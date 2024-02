¿Para qué sirve una consulta popular?

La ley de convocatoria a una consulta popular “deberá contener el texto íntegro del proyecto de ley o decisión política objeto de consulta y señalar claramente la o las preguntas a contestar por el cuerpo electoral, cuyas respuestas no admitirán más alternativa que la del sí o el no” (art. 9 ley 25432). Aquí es donde se debe aplicar la pauta de razonabilidad que establece el art. 28 de la Constitución y se debe analizar qué contenido puede tener un proyecto de ley sometido a consulta. ¿Es razonable someter a consulta del electorado un proyecto de 664 artículos como tenía el primer proyecto de ley ómnibus?... ¿y de 332?... ¿y de 166? Claramente no. Pero, además de ese aspecto cuantitativo, hay que preguntarse ¿Es razonable someter a consulta un proyecto de reformas de capítulos enteros de varios códigos de fondo? Claramente no. Ambas respuestas son negativas, tanto por lo cuantitativo como por lo cualitativo, sencillamente porque la consulta popular fue pensada por el constituyente para temas concretos y puntuales, y no para cambiar íntegramente el orden jurídico de un país. Por ejemplo, sería válida una consulta sobre: si la educación era laica o libre (recordemos el debate que hubo en 1958), si se permitía o no el divorcio vincular (recordemos el debate que hubo en 1987), o sobre la penalización o no del aborto (recordemos el debate que hubo en 2018), o si se castiga o no la tenencia de drogas para uno personal, o si se permite o no la eutanasia o eugenesia, etc. Pero no se puede someter a la decisión del electorado, que en su enorme mayoría es lego en materia jurídica, un proyecto extenso y complejo del que se derive un cambio rotundo en el sistema de normas que rige a la sociedad.