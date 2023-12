Construyendo futuro: en 2 años, 35.000 nuevos puestos de trabajo en la industria del software

La industria del software emplea actualmente a más de 150.000 profesionales (Foto: Fórmate.es)

A pesar de los desafíos de la coyuntura actual, la industria del software en Argentina continúa en una curva de crecimiento constante y en la generación de empleo de alta calidad. No se trata de minimizar las dificultades, pero lo cierto es que la industria se supera a sí misma y sigue avanzando, mostrando su resiliencia frente a las adversidades del país y del sector.

En cuanto a los datos más recientes, la industria del software emplea actualmente a más de 150.000 profesionales, con la creación de 35.000 puestos de trabajo en los últimos dos años, marcando un índice cinco veces superior al de otros sectores. Además, según el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), a junio de 2023 la mediana salarial para posiciones IT quintuplicó el salario mínimo vital y móvil establecido para dicho mes. Es más, el 83% de los trabajadores del sector superó con su salario el valor de la canasta básica familiar.

En materia de exportaciones, a julio de 2023, la industria del software representó el 31,9% de las exportaciones de los servicios basados en el conocimiento y el 2,7% de las exportaciones totales de bienes y servicios de Argentina.

Es crucial destacar que la industria del software no solo se distingue por sus números, sino también por su compromiso con la inclusión y la diversidad. El sector IT es 100% inclusivo, abierto a personas de todas las edades y niveles educativos, con un enfoque particular en inspirar vocaciones STEM y cerrar la brecha digital. Enorgullece señalar que la participación femenina en la industria se ha duplicado en los últimos años, alcanzando un 34% en 2023 y trabajando activamente para llegar al 50% para 2030.

A nivel internacional, la Red Argentina IT, una plataforma de internacionalización, creada por CESSI, cuyo objetivo es facilitar la inserción y consolidación de las empresas argentinas de software en el mundo, ha sido esencial para posicionar la oferta nacional de productos y servicios tecnológicos, consolidando relaciones estratégicas y promoviendo el desarrollo del sector del software argentino.

Asimismo, eventos que reúnen a los principales referentes de la industria como el Encuentro Empresarial del Software en Mendoza, el aniversario de los 10 años de la Red IT en Tandil y la entrega de los Premios Sadosky, que reconocen anualmente a aquellos que contribuyen con su innovación y desempeño al crecimiento del sector -y que en 2023 tuvo como sede Mar del Plata-, subrayan la importancia del networking federal y la colaboración entre empresas, gubernamentales y actores del sector.

En retrospectiva, el 2023 ha presentado desafíos para la industria del software, marcando un periodo de adaptación en medio de un contexto cambiante. Estamos convencidos que la industria del software no solo impulsa el progreso tecnológico nacional, sino que también desempeña un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico del país. Desde nuestra posición de liderazgo, entendemos que la industria del software sigue siendo una fuente crucial de innovación en el panorama empresarial argentino. Con vistas al 2024, reafirmamos nuestra voluntad de colaborar estrechamente con el gobierno y continuar liderando la transformación digital en Argentina.

Este viaje va más allá de los números: es una historia de éxito que persevera con cada línea de código y cada puesto de trabajo generado. Seguiremos trabajando incansablemente para enfrentar los desafíos actuales y contribuir al crecimiento sostenible de nuestra industria y del país.