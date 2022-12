Del “que se vayan todos”al “que no venga ninguno”

Festejos en el Obelisco tras la victoria en el Mundial de Qatar

Corría el año 1986 y en la Ciudad de México finalizaba el Mundial que consagraría campeona a la Argentina por segunda vez. Esta vez en democracia durante el gobierno de Alfonsín. El triunfo del 78, ensombrecido por las manipulaciones de la dictadura, quedaba atrás.

Después de los festejos en tierra azteca se daba un picante regreso en el avión que traía a la delegación campeona, con varios funcionarios radicales que habían pretendido echar al DT. “La marcha peronista fue una constante en ese regreso y en la Casa Rosada”, durante los festejos.

Treinta y seis años después Argentina gana en Qatar su tercera copa mundial y a su regreso se produce una, sino la mayor, de las concentraciones populares de la historia. Asiste una multitud incalculable que desbordó todos los recaudos imaginados con una conducta ejemplar ajena al agitado fantasma de la lumpenización, siempre presente en la mirada realizada “desde arriba” por los medios tradicionales de comunicación sobre las movilizaciones populares. Era inequívocamente el pueblo de fiesta con banderas de unidad que se contraponían a cualquier grieta existente.

Los portaestandartes de las banderas de unidad nacional y de reivindicación orgullosa de la Argentina eran los jugadores de la selección con una activa posición antipartidaria, que no se debe confundir con una posición antipolítica. Este verdadero argentinazo habilita la reformulación de la política detrás de objetivos trascendentes. Que ello ocurra será una contingencia no determinada de antemano, como es la historia. Lo que existe es la oportunidad para realizarlo. Usando una metáfora futbolera oportuna, quien podría negarlo, es como un penal, es una oportunidad inmejorable para convertir un gol pero no es un gol. Si alguien duda de esto que le pregunte a los franceses como es la cosa.

Juan Manuel Abal Medina cuenta en su interesante libro “Conocer a Perón” que éste estaba muy preocupado después del Cordobazo porque el movimiento no se había realizado con las banderas peronistas. Mutantis mutandis esta vez no se cantó la marcha peronista en el viaje de vuelta ni hubo siquiera la tradicional visita la casa rosada y el tradicional saludo desde el histórico balcón, aún cuando las autoridades “garantizaban” que no habría presencias ni fotografías indeseadas. Más aún, lo que es más importante, no hubo dentro de la multitud ni siquiera un banderín relacionado a cualquier fuerza política. Pero esta es una herida especial para el peronismo que históricamente se tuteó con las masas y dialécticamente encontró en ellas una forma de expresión a la vez que posibitaba ser un instrumento de expresión de las mismas. La calle era ajena a la mayor tradición política de masas en la mayor movilización de la historia con banderas nacionales. El tiempo de conjugación del verbo de la expresión precedente necesariamente es el pasado, cuestión que pone de manifiesto una crisis de representación de una profundidad desconocida. Es una herida difícil de cicatrizar.

A esta manifestación, verdadera consagración de la crisis política de representación existente, no es productivo leerla como una forma simple de despolitización sino más bien como una forma de despartidización y de ajenidad de la política tal como se presenta. Es por encima de todo el rechazo tanto a las autoridades políticas como a la dirigencia política en general.

Es lo simbólico de ese triunfo lo que explota en un tipo de sentimiento de victoria nacional, tal como en la antigua Grecia con sus campeones. El pueblo necesita rituales positivos de realización, valorización e identificación colectiva. Más cuando todo y todos nos tira para abajo, tal como señala Guillermo Caviasca en un interesante posteo en Facebook.

Así, durante el desarrollo del Mundial se provocó en cada partido un “carnaval” inclusivo, que a pesar de las extraordinarias diferencias existentes, generó un sentido compartido, quizás único, que se coronó con la obtención de la copa mundial.

Puede decirse que este fenómeno tiene un aspecto religioso, no en términos institucionales claro está. La palabra religión proviene de “religare”. Este Mundial muy especialmente tiene que ver con el espíritu religioso más de lo que uno podría suponer. Pocas veces existen instrumentos más poderosos para unir a una población tan desigual como la nuestra.

La extraordinaria masividad de la concentración tuvo una composición heterogénea en lo social, predominantemente juvenil y con una fuerte presencia femenina.

El desafío que se nos presenta ahora es el de hacer realidad que otro país es posible: integrado, con justicia social, igualitario, solidario, independiente o que esto sea un sueño, sueño que se cumplió y se agotó como un carnaval, hermoso pero efímero donde, como en la canción de Serrat: “…con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza Y el señor cura a sus misas… Por una noche se olvidó, que cada uno es cada cual”.

Vivimos un momento excepcional frente a un acontecimiento especial pero no único. De hecho es la tercera copa del mundo ganada y nunca se dio una respuesta semejante. Por qué ahora se da esta respuesta extraordinaria oponiendo la unidad, “todos los argentinos juntos” a la grieta. En realidad “todos juntos” tendría que traducirse como la mayoría de los argentinos dado que el estado de cosas actuales tiene ganadores y perdedores. Existe una verdadera grieta con cerca de la mitad de la población debajo de la línea de pobreza, un número escalofriante de indigentes, caída del salario real, inflación galopante, que perjudica fundamentalmente a los que menos tienen, pérdida de derechos laborales, etc. etc.

La movilización demuestra que otra Argentina es posible si el espíritu reinante durante este maravilloso mundial se transforma en una nueva oportunidad. El penal está cobrado, ahora hay que patearlo…