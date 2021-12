Fundamentos éticos y políticos del liberalismo

Video: Un camión arrastró el tendido eléctrico y tumbó ocho postes de luz en Villa Soldati

Ocurrió durante la madrugada, sobre la calle Tabaré. Los vecinos amanecieron y no sabían qué había ocurrido, hasta que apareció la grabación de una cámara de seguridad. Denuncian que no hubo asistencia y que no saben si los cables que hay en la vereda tienen tensión