NFT y arte: la economía de los nuevos ricos digitales

El proyecto de NFT, NBA Top Shop, generó USD 200 millones sólo el mes pasado casi sin inversión en marketing

Para ser un exitoso creador no se necesitan millones de dólares o millones de clientes. Para poder vivir como fotógrafo, músico, diseñador, autor, animador se necesitan actualmente tener verdaderos fans porque ellos son quienes comprarán todo lo que produzca un artista. Estos seguidores compran sus libros, la versión audible, sus cuadros y fotografías, todo lo que ponga en Youtube o en las redes.

En este sentido, las plataformas sociales continúan siendo útiles en crear audiencias (aunque sean probablemente reemplazadas por alternativas descentralizadas superiores) pero a los artistas se les abre un un nuevo mundo relacionado con las economías cripto para obtener mayores ingresos. Las cripto, y especialmente los NFT´s (token no fungibles, obra digital que representa un coleccionable, una obra de arte, un álbum de canciones, etc.), han acelerado la monetización de los fans. Ahora bien, el ecosistema del arte tradicional se pregunta por qué pagan $69 millones de dólares por un Beeple porque para este ecosistema, Beeple es un perfecto desconocido. Pero solo basta ver cómo este artista tiene 2.5 millones de seguidores, mientras uno de los artistas “más conocidos” como Demian Hirst no llega a 800.000. La clave está en que Beeple además cuenta con miles de chats rooms y páginas de fanáticos. Un nuevo mundo.

Estamos frente a una nueva red de millonarios y nuevos ricos digitales jóvenes que gastaron sólo el mes pasado más de 600 millones de dólares en NFT´s. Se ha gestado una innovadora red de coleccionistas en el planeta que usan una nueva red de pagos revolucionaria: criptos. Lo que compran, además, es un activo digital que puede comercializarse en segundos en todo el mundo.

El secreto de los NFT ha sido que los usuarios se sienten propietarios, están involucrados en el sistema, y es un marketing de persona a persona

Hay tres razones por las que los NFT´s ofrecen un mejor sistema económico para los creadores. La primera es que elimina los intermediarios. Bajo la lógica del blockchain, cuando una persona compra un NFT, tiene control total sobre él, al igual que cuando se compra un libro o un cuadro. En este camino, habrá cada vez más plataformas y marketplaces para los NFT´s, y con ello una disminución en los costos de transacción. Por lo tanto, la propiedad en el blockchain le da poder a los creadores y a los usuarios.

La segunda razón es que los NFT permiten cambiar la economía de los creadores, permitiéndoles vender a distintos coleccionistas a distintos precios. Las plataformas de NFT permiten buscar a los usuarios y fans más apasionados, ofreciéndoles ítems especiales por lo que estarían dispuestos a pagar mayores precios. Además, la economía de criptos permite a los usuarios pagar precios mínimos (que no podrían ser factibles de pagar con una tarjeta de crédito). Por ejemplo figuritas de la NBA a precios de $1 cada una. Esto permite a los creadores capturar a una mayor cantidad de usuarios.

Y lo más importante: los NFT´s están cambiando las economics de los creadores, haciendo a los usuarios verdaderos propietarios, reduciendo el costo de adquisición de coleccionables, obras de arte, música, etc, que es cercano a cero.

A modo de ejemplo, en toda estrategia de empresas existen costos de comunicación y marketing enormes, sobre todo destinados a la inversión online y de staff de venta. En cambio, cripto ha crecido en el ecosistema de NFT a una capitalización de mercado de trillones de dólares sin haber invertido un solo dólar en marketing.

Las plataformas de NFT permiten buscar a los usuarios y fans más apasionados, ofreciéndoles ítems especiales por lo que estarían dispuestos a pagar mayores precios

Un caso concreto es el proyecto de NFT, NBA Top Shop, que generó USD 200 millones sólo el mes pasado, habiendo invertido casi nada en marketing. El secreto ha sido que los usuarios se sienten propietarios, están involucrados en el sistema, y es un marketing de persona a persona, apoyado por comunidad, excitación y pertenencia. Todo dentro de un ecosistema de usuarios y creadores, compartiendo ideas y monetizándolas sin intermediarios.

La pregunta más común que surge es por qué si millones de personas tienen el JPG, conviene tener un NFT. Mi respuesta es siempre la misma: todos pueden tener una reproducción de la Mona Lisa en su casa, sus computadoras o en sus teléfonos pero es completamente diferente a ser el propietario de la Mona Lisa. Los economics de los NFT´s funcionan diferente. Mientras más personas tengan una copia y la veneren, mayor es el valor de la propiedad del original. Y esto no solo sucede en el arte sino también en el universo de los coleccionables, juegos online, moda digital, skins, metaverse, etc. Se los denomina Media legos. Es en donde estos tokens y sus contratos inteligentes son programables y pueden brindar una experiencia única alrededor de ellos.

El desafío y próximo paso de los NFT´s es cómo mostrarlos e involucrar todos los sentidos del espectador. Existen hoy plataformas de mapping, proyección holográfica, pantallas de altísima definición y cientos de dispositivos en los que los NFT tendrán una llegada más profunda a los sentidos del espectador. Esto revolucionará la forma en que se distribuye el arte, cómo lo percibimos y su presencia en todas las superficies. Finalmente, para comprar estos NFT´s solo se necesita recurrir a millenials o centenials para no equivocarse. Es el momento de escuchar a las nuevas generaciones porque allí radican el presente y el futuro.

