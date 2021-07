Todos los cañones de la macro hacia las elecciones del cuarto trimestre

Alberto Fernández y Cristina Kirchner

La economía está muy subordinada a las elecciones de medio término. La improvisación para cambiar fechas, replantear las PASO e intentar nuevas figuras como la ley de lemas, deja de manifiesto una llamativa debilidad institucional.

La reciente modificación al impuesto a las ganancias es una clara jugada electoral y un guiño a la clase media, ya que un millón de personas dejarán de pagar el impuesto. No está tan claro el impacto de los beneficios en los que dejan de aportar.

A su vez, habrá que ver el nuevo esquema del Consejo económico social en búsqueda de consensos, se espera poco de esta institución, pues suena a una propuesta voluntarista.

Alberto Fernández y el Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural

La tensión con el campo aparece en forma recurrente, el conflicto con las restricciones a la carne vacuna es un ejemplo más. Fortalece la relación amigo-enemigo que es afín al kirchnerismo, pero con riesgo de rebelión en el sector agropecuario, evento que podría ser relevante en la pampa húmeda, con el precedente negativo del año 2008 con la resolución 125. Es una jugada peligrosa que intenta tensar la cuerda en el mismo sitio.

En el espacio de la coalición gobernante, se fortalece la figura de Máximo Kirchner, que puede ser candidato presidencial en 2023. Massa está siempre presente, con baja imagen positiva pero vigente. No hay muchos candidatos con potencial electoral en las filas del oficialismo, faltan “primeras espadas” en la coalición gobernante y el peronismo no kirchnerista está opacado y no suma opciones. A su vez, Cristina sigue dominando con baja imagen positiva el tercer cordón electoral. El Poder Judicial no la sacará de la cancha, es muy difícil que avance sobre la ex presidenta, a pesar de las evidencias de corrupción de su gestión de gobierno.

Mauricio Macri y Larreta (NA)

En lo que respecta a la oposición, su unidad no está exenta de naturales tensiones internas. Mauricio Macri es una figura presente y activa, sin ser candidato de medio término; está muy unido a Patricia Bullrich y la promueve. Seguramente tiene intenciones de pelear la elección presidencial. No obstante, hay muchas voces que plantean que el ciclo Macri ya terminó por su fracaso en la gestión económica. Horacio Rodríguez Larreta se muestra sólido y prudente, atacado por el oficialismo que es lo mejor para un candidato que puede cosechar en la avenida del medio. Pareciera que ha crecido en el campo de la política, seguramente aspira a posicionar a Diego Santilli en la elección de la provincia de Buenos Aires. Fernán Quirós es un cuadro valioso emergente por la lucha contra la pandemia para futuras elecciones, ahora está muy abocado a la tercera ola. María Eugenia Vidal sigue siendo una figura a la que quisiéramos escuchar más por su gran relevancia. En este contexto persiste el interrogante: ¿quién irá a CABA como primer diputado de la oposición?

Habrá que ver el nuevo esquema del Consejo económico social en búsqueda de consensos, se espera poco de esta institución, pues suena a una propuesta voluntarista

Por el lado del radicalismo, también se dispone de una decena de políticos de primer nivel. Ernesto Sanz vaticina que el partido va a plantar un candidato a presidente. Alfredo Cornejo “habla fuerte” y tiene presencia. Martín Lousteau es una figura de peso para disputar CABA en 2023. Veremos también cómo entra en el juego la UCR con la audaz incorporación de un inexperimentado y carismático Facundo Manes. En lo que se refiere a Elisa Carrió, su lucha es contagiosa, siempre presente y generando política. Ayuda a unir y da entidad a Juntos por el Cambio, aunque no pretende poder estar abierta a competir.

En tanto, los libertarios son marginales, quizás atractivos para un segmento joven de clase media. Y, en lo que respecta a la izquierda dura está muy desdibujada.

Habrá que monitorear de aquí a fin de año el posicionamiento de los políticos. No es buena la fecha de la elección porque va a dificultar, de hecho, ya lo está haciendo, la línea de Martín Guzmán que es más ortodoxa y racional. Si el dólar se dispara como sucedió a fines de 2019 en la presidencia de Macri, tendríamos una elección muy difícil para Cristina, imaginemos que se llegue a votar con 6% de inflación mensual. Por ahora el tema está bajo relativo control y se espera una inflación del 3% mensual.

Facundo Manes y Martín Lousteau

Sin la pandemia, esta elección era cantada para el peronismo, pero la pandemia la complica por el desastre de la economía en el plano fiscal y monetario, y la inversión. Sin dudas, golpearán en el electorado la pobreza, la inflación, la recesión, el desempleo, la falta de IFE y ATP. Juegan a favor el mayor ritmo de vacunación, el fracaso económico de la gestión de Mauricio Macri, y el apoyo sindical y de intendentes del conurbano. Adicionalmente, no es un tema menor para las urnas como está asolando la inseguridad en todo el país, pero especialmente en el conurbano.

Surge un conjunto de preguntas por un electorado que prefiere algo distinto que el kirchnerismo o Juntos por el Cambio. Es una oportunidad para nuevos espacios. ¿El kirchnerismo estará vivo después del predominio hegemónico de CFK? ¿La Cámpora será una institución de peso en el largo plazo? ¿Seguirá con su eficacia organizativa en la formación de cuadros y ocupación de cargos en el gobierno? ¿Los gobernadores podrán tener más masa crítica para influir en el sistema? ¿Se abrirá más Juntos por el Cambio a otras fuerzas como siempre quisieron Emilio Monzó y Rogelio Frigerio? ¿Seguirá la grieta o habrá una convivencia más armónica entre los dos espacios? ¿Se desarrollará un tercer movimiento que fracasó con Lavagna 2019 o una zona alternativa a la que aspira Randazzo? ¿Cuál es el futuro de Massa, el mejor preparado para ser presidente según Alberto Fernández? ¿No quedará ninguna herencia del Albertismo?

Finalmente, por el lado regional la política está balanceada, diríamos empatada entre centro izquierda y centro derecha, con cierto predominio de la primera. No sabemos si estamos en presencia ­de un bipartidismo Cristina-Macri, esto es Peronismo K y Juntos por el Cambio. Es posible que sea así, pero puede aparecer otra configuración. Hay muchas preguntas en el escenario político que le pegan de lleno al funcionamiento económico.

SEGUIR LEYENDO: