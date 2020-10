Despertemos: nos quieren enterrar respirando

Muchas veces en la historia de la Argentina hemos sufrido por actos de censura pero, como siempre, bancamos, dentro de un clima de discusión democrática y antinomias, ceder haciéndonos los boludos una porción de nuestra libertad para poder relatar y discutir el resto de la cosa.

Pero esto que comunica la agencia oficial Telam....

Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, en el mensaje de Telam comunicando la creación de NODIO

... ya es el final de un proceso de SSenSSura fascista impulsada por un gobierno represor y autoritario pero no traidor, ya que nos avisó que venía por todo. Y todo no es sólo la economía que se llevaron, ni las miles de propiedades, ni el patoterismo político hacia la justicia. Hoy pretenden llevarse las joyas de la corona, la libertad de expresión.

La libertad y meternos de lleno en una Venezuela o Cuba pero peor, porque nos quieren enterrar respirando por el apuro de dejar a los delincuentes sin proceso y al país sometido a un régimen del que no saldremos más.

La gente está agotada, la educación está agotada, el sistema de salud fracasado y agotado, ni hablar de la economía: por la ineptitud de un gobierno al que le sobra maldad fuimos viendo la veloz degradación de la República.

No nos importaron los miles de delincuentes de primera, segunda y tercera categoría que volvieron con la soberbia de un premio Nobel a vengarse del que paga impuestos y el que logró méritos trabajando, esforzándose para levantar un país saqueado vía La Rosadita y los paraísos fiscales.

Hoy hace mucho que no está Macri gato y parece que los jueces no cumplieron con los mandatos mafiosos y están jugando el tiempo suplementario tirando la pelota fuera del campo, esperando se termine el partido en las próximas elecciones.

Hoy no hay tiempo. Hoy la gente se despertó, hoy la gente tomó coraje y sabe muy bien que esto es un engaño para llevarnos a un abismo irrecuperable y la gente se expresa. Entonces apelan a la SSenSSura goebbeliana y la persecución. Ya no se puede comprar medios con pauta porque están Grabois, Pérsico, D’Elia y otros pichones de buitres con el pico abierto tratando de barajar lo que haya para llevárselo.

Hoy el ciudadano le tiene que mostrar la escritura al ocupa, y se tiene que dejar basurear por los delincuentes. Pero la gente se cansó y entonces la SSenSSura y después la persecución y el sometimiento del que no saldremos más. Por eso es el momento de pararse en la dignidad y decir BASTA. Un BASTA democratico, un BASTA de urnas, un BASTA republicano.

Cárcel a los delincuentes, celeste y blanca en el cielo, el himno en nuestras voces, Venezuela sin Maduro y Argentina sin Cristina. Tal vez me revienten la casa o me metan preso, o me manden un patotero a la puerta de la radio, ya que nos manejan la libertad de expresión que cada día tenemos menos y yo me excedí.

P.D. La SS no tiene ninguna connotación más que un error en la escritura. Jajajajaja.

