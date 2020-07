Pero este no es un voto cualquiera: este debe ser consciente, pensado y meditado, desde tu despertar hasta que llegue el momento de la verdad. No te puedes dar el lujo de que tus emociones tomen el control de ti, es hora de que tomes el control absoluto de tu voto. Los grandes líderes nos dejan grandes enseñanzas. Recuerda lo que decía el presidente Kennedy: la ignorancia de un votante en la democracia pone en peligro la seguridad de todos. No te sientas obligado a votar por un regalo de último minuto: ellos muchas veces te lo entregan en público, pero tú votas en privado. Todavía nadie ha podido quitarnos la particularidad secreta de nuestro voto. Pero no hay que entrar en pánico: Mandela nos enseñó que nuestras decisiones deben ser un reflejo de nuestras esperanzas, no de nuestros miedos.