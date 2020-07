Las promesas que no se cumplen y la incertidumbre se suma a una la crisis económica que colapsa mientras el Presidente se muestra en televisión más canoso y con algún gesto de desánimo. Alberto no acierta: no ha cerrado con los bonistas acreedores ni ha lanzado la menor perspectiva de un modesto plan económico. Sabe, además que tendrá que dejar sus huellas digitales disponiendo la continuación del encierro hasta que llegue el calor en octubre. Quizás noviembre, quizás diciembre.