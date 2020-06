Pasados los 100 días de aislamiento en la Argentina y luego de la experiencia que se vivió y se vive a nivel mundial, hay fuertes indicios que la brecha económica de género se está agrandando aún más. De hecho, en un reciente artículo aparecido publicado en el New York Times, se menciona el informe de The Bureau of Labor Market que expresa claramente que en el mes de abril el 55% de quienes perdieron empleos en Estados Unidos, fueron mujeres.