Armando fue diputado, compartiendo banca con Álvaro Alsogaray y fue de los que hicieron posible que una década después la Argentina aceptara reformas liberales que por un tiempo pareció que la volverían a encauzar en su camino. Cuando fue el momento de la política no dudó en meterse en el barro a hacer lo que había que hacer. Lo hizo del lado de las ideas, los principios y los valores, nunca de la pequeñez que no existía para él. Siempre con pasión. Nunca intentó ser diplomático. No le preocupaba la popularidad de lo que tenía que decir, no hacía cálculos de lo que convenía sostener. El lanzaba su verdad al ruedo para que la tomara quién quisiera.