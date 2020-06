En mi opinión legislar durante la anormalidad para aspectos que tienen que ver con la normalidad no es lo más conveniente. Ello por cuanto la mirada que se tiene es de lo que está sucediendo ahora y no cuando, es de esperar que sea pronto, todo vuelva a su cauce natural. Porque cierto es que en este momento especial todo el funcionamiento del teletrabajo ha sido instrumentado lo mejor que se pudo porque nadie, ni trabajador ni empleador, pudieron prever que iba a existir un aislamiento obligatorio y menos durante tanto tiempo. Por ello es que tener una mirada actual sobre esta forma de trabajo no condice con lo que va a suceder en el futuro por cuanto no es recomendable legislar para la normalidad mientras no se vive en ella.