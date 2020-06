En el recorrido por estos capítulos intento transmitir aquello que no siempre encontramos en los textos convencionales, aquello sobre lo que uno no lee ni está preparado; intento contar lo que no se cuenta. En primer lugar, lo importante que es definir objetivos y junto con estos el plan de acción a llevar adelante para alcanzarlos, con caminos críticos e indicadores de seguimiento.